"Y sigue de amor la llama"

Cómo ven, la semana pasada en nuestra charla dominical le platiqué del socavón de los ricos, -la nueva atracción del promovido Paseo Alcalde- y de mi socavoncito, pues por andar de hocicón resulta que mi pequeño hundimiento resultó ser una súper obra, regresaron la pasada semana y prácticamente abrieron toda la carpeta alifática de toda la calle y cambiaron el drenaje en toda la cerrada, porque es una cerrada; una mega obra con grandes maquinas de construcción que no se cómo se llaman pero impresionantes. Mi reconocimiento al personal del SIAPA por haber hecho la obra tan profesionalmente y tan amablemente porque a pesar del tamaño de la obra fueron muy educados; así que lo que era mi alberquita resultó ser una Alberca olímpica. Escribo esto el miércoles y siguen trabajando.

Por lo demás estamos viviendo complicaciones de las grandes ciudades, así llueve y se inunda, bajo el tema que los expertos le echan la culpa al calentamiento global, a la desforestación, a la madre Matiana y a las lluvias atípicas, aunque yo, que algún día fui niño, si usted quiere niño gordo, pero niño y mi recuerdo es que en nuestra ciudad siempre ha llovido con furia bíblica, mi familia vivíamos por López Cotilla -que entonces no estaba pavimentada, era empedrada- y cuando llovía las corrientes tapaban hasta las banquetas, pero seguro eran diferentes.

La violencia nos atemoriza a todos aquellos que no sabemos ni de bandas, ni de armas, ni de razones si las hay, la única información es la que nos dan por la prensa en donde según las autoridades han bajado los delitos con base en algo que no conozco, pero la sensación mía y de muchos es que esto parece ser más salvaje, dicen que se están matando entre sí y puede tengan razón porque no tengo más datos pero no me suena razonable que por ejemplo hayan encontrado no una sino varias casas donde hay personas aparentemente secuestrados o cuando menos amarrados pero ¡están solos, nadie los cuida! Lo que resulta difícil de creer. O muchos cadáveres de no se de dónde salieron o quién los dejó ahí.

Y luego se actualizó el precio del transporte lo que causó molestia en muchos de los usuarios y hay opiniones en todos los sentidos, pero aunque el actual gobierno aplicó un acuerdo anterior, de cualquier manera y a pesar de los paliativos que anunciaron para muchísimas personas va a ser muy pesado cubrir los nuevos costos y que ojalá encuentren alguna forma de aminorar el gasto.

Para acabarla de amolar hubo declaraciones de algún político, no sé si local o federal movió el avispero nuevamente respecto de la presa el Zapotillo, después de un buen convenio que al parecer celebró el señor Gobernador y quienes están a favor en contra de ese proyecto comenzaron de nuevo sus argumentos en los que hemos estado durante muchos años entre las discusiones de unos y otros.

Esperemos que esto mejore.

@enrigue_zuloaga