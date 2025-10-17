Realizan toma de protesta del Consejo Directivo de la ANDDAPA

Este viernes se llevó a cabo la toma de protesta del nuevo Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Doctores y Doctorantes en Administración Pública y Ciencias Afines (ANDDAPA), A.C., en el ex Recinto del Congreso Legislativo del Palacio de Gobierno.

El Consejo Directivo de la ANDDAPA quedó conformado por el Dr. Alejandro Sierra Peón como presidente nacional; la Dra. Idolina Cosío Gaona como secretaria general; Alfonso Gómez Godínez, tesorero; Héctor Topete Tovar, secretario de organización, y Miguel Turriza Cuevas, director general, además de distinguidos funcionarios y exfuncionarios de los tres órdenes de gobierno, así como líderes de diversas organizaciones socio-productivas.

Durante su mensaje, Sierra Peón destacó que la Asociación busca integrar a doctores y doctorantes de todo el país, con el propósito de ofrecer asesoría, colaboración y seguimiento a los planes de Gobierno Federal, Estatal y Municipal, fortaleciendo así la administración pública en beneficio de la ciudadanía.

Por su parte, la Dra. Idolina Cosío Gaona subrayó que la profesionalización de los servidores públicos incide directamente en el desarrollo sostenible del país: “La capacitación continua también permite que los funcionarios estén al día con las mejores prácticas internacionales y las nuevas tecnologías, lo que les habilita para responder a las demandas de una sociedad en constante evolución”, señaló.

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Marta Arizmendi Fombona, resaltó la importancia de profesionalizar la función pública, al considerar que esto contribuye a mejorar la calidad de vida de la población al sustentar las acciones gubernamentales en criterios técnicos y buenas prácticas. Agradeció también su inclusión en el Consejo Directivo de la Asociación.

Por su parte, el secretario de Hacienda Pública, Luis García Sotelo, en representación del Gobernador, felicitó la creación de la ANDDAPA, al considerar que su labor será fundamental para garantizar que las acciones y propuestas gubernamentales se conduzcan con transparencia y confiabilidad. Transmitió, además, el reconocimiento y respaldo del mandatario estatal a esta nueva organización.

El acto también contó con la presencia del Dr. Adalberto Ortega Solís, presidente de la Benemérita y Centenaria Sociedad de Geografía y Estadística del Estado; el Dr. Guillermo Vallarta Plata, presidente del Instituto de Administración Pública de Jalisco, así como los ex presidentes Dr. Salvador Cosío Gaona y Eugenio Pelayo López.

Finalmente, al evento asistieron destacados académicos, especialistas en administración pública y reconocidos profesionales del ámbito público y privado.

