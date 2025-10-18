Charros de Jalisco remonta y vence a Guasave con una gran noche de Bligh Madris

Los Charros de Jalisco firmaron una remontada ante los Algodoneros de Guasave al imponerse 7-6 en el primer juego de la serie. El héroe de la noche fue Bligh Madris, quien tuvo una actuación sobresaliente al producir cinco de las siete carreras que le dieron el triunfo a la novena jalisciense.

Los Algodoneros sorprendieron la serpentina de Luis Iván Rodríguez en la parte alta de la tercera entrada a través de un doble de Jorge Flores que impulsó a Damián Dues a la caja registradora. Posteriormente, Anthony García conectó un sencillo por el lado derecho del jardín que terminó con Flores timbrando para duplicar la ventaja.

La contestación por parte de los locales llegó gracias a que Bligh Madris se presentara oportuno al bat mandando a Carlos Mendivil y Johneshwy Fargas a home. Sin embargo, Guasave volvió a pegar para el quinto rollo con Roberto Ramos superando el pitcheo local para que Isiah Gilliam pusiera la tercera anotación a favor de los visitantes.

No obstante, Jalisco volvería a la carga con Madris tomando la responsabilidad a la ofensiva y nuevamente produciendo una carrera que fue consumada por Fargas, logrando igualar la pizarra por primera vez en la noche.

En un duelo de estira y afloja, los Algodoneros volvieron a irse arriba con José Lizárraga timbrando, tras ser impulsado por Esteban Quiroz. Pero, nuevamente, Charros respondió en la parte baja del sexto inning con Jared Serna bateando un triple para que Reynaldo Rodríguez se hiciera presente en el plato.

Dentro del séptimo episodio, Madris se catapultó como el jugador clave tras otorgarle la superioridad a Jalisco con otro doble que les permitió a Fargas y Michael Wielansky anotar la quinta y sexta carrera, respectivamente.

Y cuando parecía que los dirigidos por Benjamin Gil ya no tendrían mayor complicación, vino Anthony García con un jonrón que llevó hombre a bordo. Pero, un propio error del equipo rival, le concedió a Jalisco quedarse con el triunfo por un wild pitch que aprovechó Serna para finiquitar el triunfo a favor de los Charros.

Con este resultado, Jalisco se presentará con la ventaja en el segundo juego de la serie que se disputará este sábado 18 de octubre a las 18:00 horas en el inmueble de Zapopan.