¿Y Centroamérica?

Este jueves Ned Price, vocero del Departamento de Estados Unidos anunció que más de 95 millones de dólares serán enviados a Sudán del Sur como ayuda humanitaria de emergencia. Señala el comunicado que el dinero es a nombre del pueblo americano (On behalf of the american people) para proporcionar protección, oportunidad económica, vivienda, asistencia médica, ayuda alimentaria, seguridad, agua potable, campañas sanitarias y servicios de higiene, a cerca de cuatro millones de refugiados sudaneses que se verán beneficiados, además de algunas comunidades de Uganda, Sudán, Etiopía, Kenia y la República Democrática del Congo.

Estos países, dice el Departamento de Estado, en los últimos años han sufrido de violencia política, inseguridad, hambruna y precarias condiciones de vida.

El presupuesto proviene de la Agencia Internacional de Desarrollo, que aporta 53 millones de dólares, y el Departamento de Estado con 42. Esto significa que la ayuda humanitaria de los Estados Unidos asciende a 482 millones de dólares solo en el año fiscal del 2021.

Hasta aquí todo muy bien. Que bueno que en la medida que existan recursos se destinen a comunidades que están en crisis y que ayuden a mitigar la tragedia que viven millones de personas en el mundo. Sin embargo, qué pasa con la asistencia que necesitan tres países centroamericanos que están más cerca de nosotros, como son Guatemala, Honduras y El Salvador, que en total suman aproximadamente 33.5 millones de habitantes, que sufren precarias condiciones por las condiciones políticas y desastres naturales, que están provocando una desbandada de migrantes, que generan un problema grave de hacinamiento en México y un problema con profundos efectos políticos en la actual administración en Estados Unidos.

A media semana la vicepresidenta Kamala Harris anunció que en los proximos dias hara una visita a México y los países del “Triángulo del Norte’ (Honduras, El Salvador, y Guatemala) para hacer una evaluación y saber como se puede canalizar la ayuda económica en cuanto se disponga del presupuesto. Sin embargo, Harris fue realista con el problema de los migrantes, “es un asunto que no se va a resolver de la noche a la mañana”.

La ayuda humanitaria para los países africanos sale de presupuestos ya destinados para ese objetivo, pero la inversión que se planea para los países centroamericanos de cuatro mil millones dólares- está incluida en la propuesta de reforma migratoria que está muy lejos de autorizarse. El problema de las caravanas migrantes debe ser prioridad (urgente) y aplicarse inversiones de emergencia en un esfuerzo multinacional, donde México está incluido, para frenar y darle estabilidad de desarrollo a esos países que expulsan por miles a sus ciudadanos. ¿Usted, qué opina?

daniel.rodriguez@dbhub.net