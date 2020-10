Una margarita para Mariana

Mientras que muchos priistas siguen esperando la carta de renuncia al partido de la diputada Mariana Fernández, los más recientes acontecimientos electorales la mantienen deshojando la margarita.

Dicen que ya estaba muy decidida a colgar su ropaje tricolor para asumir la causa de Morena pero nada más vio los resultados de Coahuila e Hidalgo y ya no sabe cómo hacerle.

¿Será que ya le dieron ganas de seguir siendo priista y ya no sabe en dónde esconder la margarita que amenazó deshojar?



* * *



El titular de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, Adrián Talamantes Lobato, podría ver frustradas sus intenciones de convertirse en magistrado.

Aunque oficialmente el funcionario estatal no ha confirmado sus aspiraciones de saltar al Poder Judicial, algunos enterados comentan que no hay condiciones para que se concrete la transferencia, pues no cuenta con simpatías en la bancada emecista; otros insisten en que sí podría figurar entre los aspirantes a una magistratura.

Hace un par de años, el ex presidente del Colegio de Notarios estuvo a punto de ser nombrado como primer fiscal anticorrupción y al final se le cayó el acuerdo.

Por cierto, Talamantes Lobato dio positivo a COVID-19 justo después de la comida en el Colegio de Notarios del Estado con más de cien asistentes la semana pasada.

¿Se quedará sin hacer nada Salud Jalisco? No vaya a ocurrir un brote masivo como con la boda en Mexicali. Conste: es el mes del testamento y mucha gente acude a las notarías.



* * *



Los suspirantes por una candidatura a Zapopan andan muy alborotados. La diputada federal Fabiola Loya ya levantó abiertamente la mano.

También en las filas emecistas los legisladores locales Esteban Estrada y Mirza Flores no pierden la esperanza, aunque dicen voces en la ex Villa Maicera que al abanderado naranja lo definirá Pablo Lemus con el visto bueno del gobernador.

Del lado morenista, Oscar Ábrego se sumó a la ola de destapes.