Una Fiscalía Anticorrupción de papel

¿Cuáles son los resultados de la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco en casi ocho años?

Veamos sus números.

La fiscalía a cargo de Gerardo De la Cruz ha abierto 5 mil 610 carpetas de investigación de 2019 a junio de 2025, según datos que obtuve vía transparencia.

Pero sólo ha conseguido 19 sentencias: 15 condenatorias y cuatro absolutorias.

La Fiscalía Anticorrupción de Jalisco nos ha costado 465.5 mdp desde 2020 que tuvo presupuesto asignado directamente (esto equivale al presupuesto este año del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses).

Si dividimos el gasto total de la fiscalía entre las 19 sentencias obtenidas en casi ocho años, cada sentencia nos ha costado 24.5 mdp.

La fiscalía me informó que por concepto de reparación del daño por afectaciones a víctimas y a las arcas públicas ha recuperado 17 mdp (no desagregó la cifra).

Por otra parte, hay elementos para inferir que han prevalecido criterios políticos para investigar de manera selectiva o alargar casos indefinidamente.

Por ejemplo, De la Cruz no ha presentado avances del caso Ely Castro en el Siapa -un tema que lastima los intereses de la actual administración emecista-, pero sí procesó a una ex regidora morenista de Puerto Vallarta en julio pasado por no presentarse a trabajar y por nepotismo al contratar a su sobrino.

La última vinculación a proceso que reportó fue de dos policías que pidieron una “mordida” de 2 mil 600 pesos a una conductora.

Sin embargo, no ha informado de detenciones o vinculaciones por el desfalco de 106 mdp operado por una red de corrupción en la Policía Vial para eliminar multas de tránsito de manera irregular.

Esto a pesar de que la Contraloría de Jalisco denunció hace más de un año tras una auditoría que apunta -con evidencia, nombres y apellidos- a cinco funcionarios. De esto escribí en sendas columnas el lunes y martes.

Hasta el momento, la fiscalía no ha desarticulado alguna red de corrupción. Sobre investigaciones contra altos perfiles, sólo procesó a cinco ex secretarios de Aristóteles Sandoval, pero tres fueron absueltos. Ninguno de la administración de Enrique Alfaro. Y sólo ha vinculado a proceso a un juez.

La mayoría de las vinculaciones a proceso son de policías municipales, estatales y viales por abuso de autoridad que muchas veces implica “mordida”.

El Fiscal cobra un salario de 106 mil pesos al mes. En febrero de 2026 acaba su encargo de ocho años.