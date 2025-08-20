Luego de vencer a Sultanes de Monterrey en el séptimo juego y avanzar a la Serie de Zona, Benjamín Gil, mánager de los Charros de Jalisco, lanzó un duro mensaje en contra de su afición.

Gil criticó la falta de apoyo en sus encuentros como locales en este arranque de los Playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol.

“Yo sí lo voy a decir: estoy enamorado de Jalisco, pero sí les hago un llamado, tienen que venir a apoyarnos. No somos un equipo cualquiera. Soy honesto, me dio mucha tristeza los juegos 3, 4 y 5. Parecía serie regular”, criticó el histórico mánager.

“Me dio tristeza que, en el quinto juego, a pesar de ir ganando, cuando se puso difícil, dijeron cosas negativas y esto no es así”, agregó Benjamín.

También enfatizó su crítica en contra de los aficionados e hizo un llamado para ser la afición más beisbolera de México.

“Les reclamo, no me da pena, tienen que ser una mejor afición. ¿Por qué? Porque ahorita ya no hay una ciudad en México que tenga dos equipos (LMB y LMP), deberíamos ser la ciudad más beisbolera de todo el país”, aseveró.

Para el mánager de la Selección Mexicana en el pasado Clásico Mundial de Beisbol, los Charros de Jalisco son el equipo que mejor representa a la ciudad de Guadalajara. No Chivas ni Atlas.

“Mis respetos para Chivas y Atlas, pero este es el gran equipo de Guadalajara, el gran equipo de la ciudad en la actualidad se llama Charros de Jalisco, no se llama Chivas ni Atlas, y los representamos a esta gran gente que tiene coraje y corazón de trabajadores”, concluyó.

Las palabras de Gil no pasaron desapercibidas, pues contrastan con la emoción que generó el pase a semifinales.

El estratega, fiel a su estilo frontal, buscó encender el orgullo de la afición jalisciense y exigir un respaldo total de cara a lo que viene.

En su discurso dejó claro que el equipo necesita sentir el aliento desde las gradas para competir con la misma fuerza con la que lograron vencer al líder de la zona, y así soñar con alcanzar la Serie del Rey.

Gil sabe que los próximos duelos serán aún más complicados y que sólo con el acompañamiento de su gente podrán marcar diferencia en momentos clave. De ahí la insistencia en un compromiso que no sea pasajero, sino constante, para demostrar que el beisbol también puede mover multitudes en Guadalajara.

