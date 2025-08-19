¿Quién fue Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño que fue asesinado?

El nombre de Ernesto Barajas, vocalista y líder de Enigma Norteño, sacudió al país este martes 19 de agosto tras difundirse versiones sobre su presunto asesinato en Zapopan, Jalisco. La noticia no solo causó consternación entre sus seguidores, sino que también remeció al mundo del regional mexicano, que pierde a una de sus figuras más influyentes y controvertidas.

Barajas, originario de Culiacán, Sinaloa, fundó Enigma Norteño en 2004, abriendo paso a una agrupación que rápidamente captó la atención por su estilo agresivo, su autenticidad vocal y su capacidad para retratar la crudeza del entorno que los rodeaba. A lo largo de los años, se convirtió en una voz inconfundible dentro del género , aunque su carrera estuvo marcada por una constante tensión entre el reconocimiento artístico y las polémicas que provocaban sus letras.

¿Cómo fue su carrera?

El legado musical de Ernesto Barajas no puede separarse del contenido de los corridos que interpretaba . En sus canciones, muchos escuchaban historias crudas de poder, violencia y personajes ligados al crimen organizado. Él mismo admitió que varios de esos temas fueron "por encargo", con cifras que llegaban hasta los 400 mil pesos, autorizadas por intermediarios con vínculos cuestionables.

Entre los éxitos que catapultaron a Enigma Norteño se encuentran títulos como “Los lujos de R”, “Mayito Gordo” y “Chavo Félix ” —himnos que resonaron en fiestas, redes sociales y listas de reproducción, pero que también despertaron críticas y preocupación por el contenido que promovían.

Amenazas, mudanza y un intento de cambio

El precio de la fama no tardó en cobrarse: amenazas constantes obligaron a Barajas a cancelar conciertos y modificar su rutina. Ante el creciente riesgo, decidió trasladarse a Guadalajara, intentando llevar una vida más discreta y protegida.

Ese cambio marcó una etapa diferente para el artista, quien, sin renunciar a la música, comenzó a explorar nuevos caminos creativos.

De cantante a influencer: la voz digital de Barajas

Ernesto Barajas no se limitó a los escenarios. En redes sociales cultivó una comunidad fiel compartiendo su día a día, viajes y momentos familiares. Pero fue su incursión en YouTube lo que consolidó su rol como creador digital, con el podcast “Puntos de Vista”. Ahí, entrevistó a pesos pesados del regional mexicano como Eduin Caz, Gabito Ballesteros, Marca Registrada, Roberto Tapia, Grupo Arriesgado, Chuy Montana y Tano Elizalde.

Su estilo honesto, directo y desenfadado le permitió conectar con una audiencia más amplia y consolidarse también como influencer, construyendo un nuevo espacio donde combinaba entretenimiento, música y conversación.

Un legado marcado por el éxito y la polémica

Hoy, el nombre de Ernesto Barajas queda grabado en la historia del regional mexicano como una figura tan exitosa como polémica. Su talento vocal, su audacia lírica y su capacidad para reinventarse fuera del escenario lo convirtieron en un personaje que desató pasiones, críticas y admiración por igual. Su impacto en la música y en la cultura popular seguirá generando conversación, más allá de su trágico y presunto final.

EE