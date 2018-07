¿Un súper poderoso Carlos Lomelí?

Así como Aristóteles Sandoval tuvo a su “gobernador metropolitano” en la figura de Enrique Alfaro, parece que este último podría tener a su “vicegobernador”.

Entre los morenistas circula una lista de los 32 coordinadores estatales, figuras que sustituirán a todos los delegados federales en cada en Entidad, según el plan de Andrés Manuel.

Y sí, adivinaron, para Jalisco está palomeado Carlos Lomelí quien se convertiría de facto en el interlocutor principal del Gobierno federal con el estatal.

De ser así, pronto podríamos empezar a escuchar los truenos de la tempestad que se avecina.

***

Se acabaron las campañas, pero parece que aún no termina la desbandada en el PRI.

En los pasillos del Congreso local se comenta que una legisladora priista, que compitió para brincar al Congreso de la Unión y perdió, está haciendo maletas para cambiar de partido.

Si no se tuerce algo de última hora, la diputada Anahí Olguín Rojas se pondrá en los próximos días la camiseta naranja y llegará a las filas de Movimiento Ciudadano.

De confirmarse el radiopasillo, la bancada emecista recuperará el voto que perdió con la retirada del suplente Eduardo Pulido, que entró como priista y brincó a MC en las pocas semanas que fue legislador.

Algunos pronósticos apuntan a que más de un tricolor saltará en los próximos meses a las huestes naranjas o morenas según les resulte más práctico para seguir en la nómina.

***

Cuentan los enterados que ayer en un café se vio al diputado Augusto Valencia muy platicador con Sergio Peraza Segovia, uno de los vecinos de Rancho Contento que mantienen un litigio contra las Villas Panamericanas para uso habitacional.

Se les vio departir por más de una hora. El asunto no tendría mayor relevancia si no fuera porque Sergio es hermano de Manuel Peraza Segovia, quien suena fuerte para secretario particular de nada menos que Andrés Manuel López Obrador.

Una de dos: el “diputado incómodo” quiere desatorar el tema de las Villas Panamericanas para desmantelarlas o anda de “coqueto” con personajes cercanos a la cúpula obradorista.