Seguimos ‘de moda’ en EE.UU.

México es el tema que acapara la agenda de la política estadounidense. Como quien dice, seguimos ‘de moda’. Ayer en este mismo espacio, hablamos del reproche que el martes hizo el legislador republicano Dan Crenshaw al presidente López Obrador por negarse a recibir ayuda militar para combatir a los cárteles de la droga y sobre la advertencia de viajar a nuestro país por parte del Departamento de Estado por la violencia que se vive en muchas regiones.

El miércoles, en el debate de los precandidatos republicanos a la presidencia, nuevamente apareció México como tema y de paso nos enviaron una advertencia. Ron DeSantis, gobernador de Florida -segundo y muy distante en las encuestas después de Donald Trump- dijo que de llegar a la Casa Blanca, “desde el día uno” enviará tropas a territorio mexicano (?) para combatir a los cárteles que producen fentanilo.

DeSantis fue tajante al decir que “los carteles están matando a miles de ciudadanos”, y preguntó a la audiencia, “¿Quieres hablar de un país en declive?. Tienes a grupos criminales controlando muchas partes de la frontera. Tenemos que restablecer la ley y defender a nuestra gente. El Presidente de Estados Unidos tiene que usar todos sus poderes para proteger el país y a nuestros ciudadanos”. Por supuesto que DeSantis nunca hizo referencia a la extraordinaria demanda de drogas que hay en su propio país, las grandes cadenas internas de distribución -que da la impresión que no se combaten- o de campañas y protocolos para controlar el ‘cáncer’ de adicción que tienen en sus comunidades. Y lanzó la amenaza, “cuando crucen -los militares- por supuesto que vamos a usar la fuerza letal y nos reservamos el derecho de operación”. Y hace 12 días ya había adelantado que de llegar a ganar la elección, estaría dispuesto a “utilizar drones contra los cárteles mexicanos”. ¡Qué fácil...! y qué estúpidos comentarios.

El exvicepresidente Mike Pence -otro de los precandidatos- fue más mesurado y solo recordó las presiones económicas aplicadas por Trump a México para exigirnos más control de los grupos delincuenciales, mientras que el exgobernador de New Jersey Chris Christie, dijo que lo más importante es frenar la entrada ilegal de los migrantes.

En el panorama político estadounidense con vistas a las elecciones del año próximo, el presidente Joe Biden no goza de una aprobación que le pueda garantizar la reelección para el partido demócrata, mientras que de los republicanos, ‘El Caballo de Troya’ es Donald Trump, que muy al margen de los cuatro juicios penales a los que se enfrenta y que es un enigma cómo pueda salir librado, tiene muchas posibilidades de salir nominado. Y de llegar nuevamente a la oficina Oval -no importando los veredictos que reciba, porque la ley se lo permite- representaría una ‘punzada’ para México, no al extremo de DeSantis, pero si para complicarle la vida en la relación bilateral al nuevo inquilino que llegue a Palacio Nacional, no importando el origen de partido o coalición.

¿Usted, qué opina?

Daniel Rodríguez

