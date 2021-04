Reto, crisis o tragedia

Cada día son miles de menores de edad (niños) que llegan a la frontera sur de nuestro país -procedentes de Centroamérica- y que tienen como destino la frontera norte para de allí dar el salto a los Estados Unidos. Las cifras son de escándalo y la historia de cada uno de ellos son en muchos casos dramáticas al escuchar los motivos que tuvieron para salir de sus países y las penalidades que tuvieron que pasar para llegar donde puedan aspirar a un lugar más digno y seguro para vivir.



Solamente el mes pasado en la franja fronteriza estadounidense más de 172 mil personas fueron detenidas, cifra récord en los últimos 20 años; 58 mil de ellas eran familias y en los centros de atención de niños -que han llegado sin acompañante- ya hay más de 20 mil bajo el cuidado del gobierno y que buscan a sus familias que ya radican en el país vecino.

Mientras que para Alejandro Mayorkas, Secretario de Seguridad Nacional, el problema “es un reto”, para los legisladores republicanos -que frecuentemente han visitado la frontera y los centros de detención- la llegada de migrantes “es una crisis”.

Hoy ya no importa si ‘fue primero el huevo o la gallina’; si fueron las decisiones tomadas por la administración anterior -Donald Trump- que permitieron la concentración de migrantes en el lado mexicano de la frontera en los dos últimos anos o si la buena intención del presidente Joe Biden de arreglar la situación irregular de 11 millones de indocumentados fue la que motivó la esperanza de que llegando a tocar la puerta en la frontera se iban abrir masivamente los procesos de asilo.

Resolver el problema no es tarea sencilla ni para Estados Unidos ni para México, que es el país de tránsito. Los derechos a su paso -sobre todo de los niños- están garantizados por el Pacto Internacional de Derechos Humanos y Políticos, que en su artículo 24 los protege, además que el Artículo primero de nuestra Constitución los ampara. No se le puede regresar, expulsar, deportar, retornar o rechazar en la frontera. No pueden ser detenidos y exponerlos al crimen organizado, tráfico de personas, pasar hambre y propensos a sufrir violencia y discriminacion.

En México los centros del Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) se han visto superados y se ha tenido que recurrir a organizaciones civiles para dar asistencia. Solamente en Marzo se dio asistencia a cerca de 3.500 niños migrantes.

El viernes el presidente Biden pidió al Congreso un presupuesto extraordinario de 861 millones para invertir en Centroamérica -que son independientes a los 4,000 millones que se encuentran su propuesta de Reforma Migratoria para los países al sur de México- en un intento por frenar la inmigracion irregular. Propuesta que dilatará de autorizarse y que una vez canalizada no tendrá un efecto inmediato para frenar el problema. Así que el problema de la migración masiva continuará por un largo rato. Y al margen de si es un reto o una crisis, lo primordial es encontrarle una salida a la tragedia que viven los migrantes a su paso por nuestro país y los hacinados en la frontera norte. ¿Usted, qué opina?.

