Las llamadas que delatan a Trump

Para hoy estaba planeado la reanudación de actividades del comité del Senado norteamericano que investiga la insurrección al Capitolio del 6 de enero de 2021 y hasta donde pudiera ser responsable el ex presidente Donald Trump. Sin embargo, esta que sería la primera reunión del consejo después del cateo que el Departamento de Justicia hizo a la casa del ex mandatario en Mar A Lago, Florida, de donde confiscaron documentos oficiales secretos -que nunca debieron salir de la Casa Blanca-, fue pospuesta de último minuto ayer por la tarde con motivo del huracán Ian que afecta a la costa este de los Estados Unidos.

Bennie Thompson (demócrata de Missouri) quien preside el comité de investigación, dijo que esperan tener acceso en la próxima reunión a parte de las primeras conclusiones del informe de documentos confiscados y sacar algunas deducciones, “así como cerrar el círculo de posibles testigos”, además de analizar nuevas evidencias y testimonios, para demostrar que el ataque al Capitolio y los alegatos de ‘elección fraudalenta’ fueron planeados con antelación por parte de la Casa Blanca y los aliados del ex mandatario, como lo demuestran llamadas telefónicas, mensajes de Whatsapp y los videos de Roger Stone -ex consultor político de Doanld Trump-.

Sin embargo, uno de los asuntos más interesantes de la reunión será la posibilidad de conocer con detalle las supuestas llamadas que desde la Casa Blanca se hicieron con alguno de los insurgentes minutos antes de la invasión al Congreso. Denver Riggleman, ex miembro de la Cámara de Representantes por el estado de Virginia, oficial de inteligencia militar y asesor técnico principal del panel de la Cámara que investiga el ataque, el domingo pasado habló en el programa periodístico ‘60 Minutos' de la Cadena CBS para promocionar su libro ‘The Breach’ -El Incumplimiento- que habla de los disturbios del 6 de enero del 2021, y en él se refiere a las cientos de llamadas que se rastrearon el dia del evento, una de ellas que salió del conmutador de la Casa Blanca y fue a un celular de uno de los manifestantes -en los momentos del disturbio- que fue plenamente identificado, además de una serie de mensajes de texto que están relacionados con personas involucradas en los hechos; por otra parte, otras comunicaciones fueron ubicadas con los hijos del expresidente y personal muy allegado a Trump, en donde se concluye que se armó un complot para intentar invalidar las elecciones presidenciales.

Sin embargo, a pesar del mundo de demandas de todo tipo pesan sobre los hombros de Donald Trump, él continúa en la búsqueda de la nominación republicana en su intento de regresar a la oficina Oval de la Casa Blanca. Aliados del ex mandatario han creado un ‘Super PAC’ (Super Comité de Acción Política), para la recaudación de fondos y estructurar la campaña en caso de que decida presentarse en la contienda presidencial.

Trump es un hombre que no se rinde y que no le asustan los pleitos legales. Hace casi 50 años tuvo su primera demanda de derechos civiles, cuando él y su padre -Fred Trump- fueron denunciados de violar la Ley de Vivienda en Queens, Broklyn y Staten Island -donde administratban unos 14 mil departamentos- por negar a inquilinos negros de tener acceso a las viviendas disponibles. Su respuesta fue demandar al Departamento de Justicia por difamación y pedir 100 millones de dólares por los daños causados. Dos años después, llegaron a un arreglo. No recibió el dinero solicitado y fue obligado a publicar los departamentos vacantes y aceptar todas las solicitudes que llenaran los requisitos.

Trump no es un hombre que se amedrenta y que las demandas son parte de su vida cotidiana. Sin embargo, en los pleitos que enfrenta -que son muchos- y por la gravedad de los mismos, lo más probable es que no salga bien librado, y en lugar de regresar a la Casa Blanca a partir del 2025, tendrá que pasar el resto de su vida -dejando su arrogancia a un lado- lamentando los errores del pasado y juzgado por las leyes y la sociedad. ¿Usted, qué opina?.

