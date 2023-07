La tal Wendy Guevara

De niño se llamaba Luis y le gustaba jugar a las muñecas, aunque a escondidas para que no lo regañaran. En su adolescencia comenzó a maquillarse, también cuidando que nadie se diera cuenta en su casa; después comenzó a trabajar en una estética y ahí comenzó a vestirse como mujer, lo que más feliz lo hacía sentirse.

“Yo siempre llegaba los sábados (a la estética), era mi día preferido porque era el día que me vestía y me sentía como yo en realidad era”, dijo ante cámaras de televisión. “Lo que me importaba era vestirme de chica y sentirme yo”.

Luis hoy es Wendy Guevara, una mujer transexual de 29 años. Y en las últimas semanas saltó a la fama por el reality show “La Casa de los Famosos”, un programa tipo Big Brother donde los participantes están aislados del exterior, conviviendo y monitoreados 24 horas del día. Están ahí desde hace un mes y cada semana eliminan o expulsan de la casa a un concursante.

Más allá del espectáculo, la presencia de Wendy Guevara en el reality show ha ido mostrando un poco de lo que a diario se enfrenta la comunidad trans, que históricamente ha sido discriminada, agredida e invisibilizada… algo que a veces sucede desde casa, en su propio entorno familiar, en donde también suelen luchar a diario para que se les acepte y se les respete.

“Mi hermano, él es el más grande, y siempre desde niño todas las otras personas se reían de él porque por mi culpa la gente se burlaba de él, la gente se burlaba de él y le decían pues cosas, que tu hermano es gay, que tu hermano esto, que le gusta lo otro y así”, recordó llorando la concursante, durante el programa de televisión abierta.

Según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la comunidad trans es la menos aceptada socialmente y es tal la violencia que enfrentan que su expectativa de vida es de apenas 35 años o menos.

Tan sólo en nuestro país hay 908 mil personas que se identifican como trans, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021; de estas personas, 520 mil eran biológicamente mujeres y 388 mil hombres.

Wendy Guevara y sus amigas trans forman parte de esa estadística: nacieron biológicamente siendo hombres, y al crecer se dieron cuenta que se sentían más cómodos y felices como mujer. Eso es la identidad de género: la percepción que cada persona tiene sobre sí misma en cuanto al género (no cómo los ven o perciben los demás ni la sociedad).

Al margen de a quien le guste o no ese tipo de reality shows, el hecho de que se incluyera a una mujer trans entre los concursantes ha hecho que se voltee a ver a esa comunidad, de la que también forman parte escritores, diseñadores, modelos, personal médico y distintos profesionistas.

Hoy Wendy Guevara se ha convertido en una figura que está en cientos de memes y publicaciones en internet (es la rubia de cabello largo haciéndose dos trenzas y poniendo “cara de fuchi”). Se operó el busto y se puso implantes, se realizó varias cirugías en el rostro para verse más femenina, es quien desde niño quería ser. Hoy podrá tener la simpatía, el rechazo o la indiferencia de miles de mexicanos que ven el reality show (cuyo finalista se llevará 4 millones de pesos del reality show), pero la mujer trans abrió la puerta a que se debata sobre la discriminación, los prejuicios y estereotipos en torno a esa comunidad, para que ejerzan su derecho a ser felices (al margen de las posturas individuales de quienes estén a favor o en contra).