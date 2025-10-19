Verstappen incrementa sus posibilidades de mantener el título

Max Verstappen tuvo un fin de semana perfecto en Austin llevándose los 33 puntos posibles con victorias de punta a punta tanto en la carrera corta disputada el sábado, como en el Gran Premio corrido el domingo. El neerlandés fue el hombre más rápido durante el fin de semana, logrando la primera posición de arranque para ambas pruebas.

El desempeño del RB21 eclipsó al resto y se convirtió en una amenaza impensable para los pilotos de McLaren en la disputa por el título de pilotos, acercándose a 26 puntos de Norris y a 40 de Piastri, con cinco Grandes Premios y dos carreras sprint por disputar, que representan 141 puntos máximos posibles.

¿Qué hizo Red Bull para entregar un auto tan competitivo al piloto neerlandés desde la carrera de Monza? Es una incógnita, pero lo que queda claro es que el todavía campeón hará todo lo que su calidad le permita para sumar un quinto título consecutivo, algo que solamente Mick Schumacher logró del año 2000 al 2004.

Lando Norris logró terminar en la segunda posición después de una larga batalla con Leclerc, disminuyendo la ventaja que le llevaba su compañero Piastri en el campeonato de pilotos de 22, a 14 unidades. El MCL39 que condujo el piloto inglés fue claramente superior al tripulado por Piastri.

¿Qué tanto influyo el ultimátum que Mark Webber le hizo al equipo, exigiendo un trato justo para su representado, para que se diera una diferencia tan notable en el rendimiento de ambos pilotos? Las siguientes carreras nos darán una mejor idea del tamaño del problema que se vive internamente en el seno de McLaren.

Charles Leclerc emergió de un desempeño para el olvido en Singapur para sumar su quinto podio de la temporada a bordo de un competitivo SF-25. Ferrari no visitaba el podio desde la carrera de SPA. Con los 27 puntos sumados por la escudería gracias al cuarto sitio obtenido por Hamilton, se acercaron a siete unidades de Mercedes, que se mantiene en la segunda posición del campeonato de constructores.

Lewis Hamilton hizo valer su dominio del trazado Texano al superar a Piastri en la primera curva y separarse paulatinamente conforme avanzó la competencia. Llegó a colocarse en la tercera posición cuando Leclerc ingresó a fosos, pero tuvo que conformarse con el cuarto sitio una vez hizo su detención.

Piastri vivió un fin de semana sumamente complicado. El choque múltiple de la primera vuelta en la carrera corta fue juzgado como incidente de carrera por los comisarios, pero la prensa inglesa lo responsabilizó del incidente. Oscar tuvo un desempeño muy lejano al que lo mantiene como líder del campeonato de pilotos y máximo ganador de la temporada, con siete victorias en su haber por cinco de Norris y Verstappen. Los daños sufridos por su auto no fueron tan graves como para rodar a un ritmo inferior al de Hamilton, terminando en la quinta posición y con la amenaza constante de Russell.

George Russell hizo lo más que se podía hacer con el W16 para terminar en la sexta posición. Se esperaba un mejor desempeño del Mercedes, pero fueron claramente superados por Ferrari, su rival directo en el campeonato de constructores.

Yuki Tsunoda volvió a tener un buen desempeño al terminar en la séptima posición a pesar de la presión que vive por su bajo rendimiento como compañero de Verstappen. Salió airoso de un incidente que tuvo con Bearman al frenarse en la trayectoria del inglés, cuando este intentó superarlo.

Nico Hulkenberg confirmó el buen momento que vive Kick Sauber, rodando rápido durante el fin de semana, terminar en el octavo sitio y sumar otros cuatro puntos que lo mantienen en la novena posición del campeonato de pilotos.

Oliver Bearman condujo el Haas sólidamente para terminar en la novena posición en la casa del equipo americano, pudiendo haber alcanzado el séptimo sitio de no haberse trompeado por el bloqueo de Tsunoda.

Fernando Alonso volvió a hacer milagros con el Aston Martin para llevarse el último punto en disputa. El bicampeón es un guerrero maniatado por las limitaciones del AMR25.

Una lástima que Carlos Sainz haya intentado un rebase mal calculado sobre Antonelli, ocasionando su abandono en el séptimo giro y perjudicando las posibilidades de terminar en la zona de puntos al promisorio piloto italiano.

A falta de cinco carreras por disputar en México, Las Vegas, Brasil, Catar y Abu Dabi, el campeonato se tornó sumamente emocionante por el regreso al primer plano de Max y por la diferencia de tan solo 14 puntos que separan a Oscar de Lando.

Por lo ocurrido en Austin, queda claro que la carta fuerte de McLaren es Norris en lugar de Piastri, pero el avance que ha logrado Verstappen se ha convertido en una seria amenaza para las aspiraciones de ambos.

De entre las 68 victorias que suma Max en la máxima categoría, ha logrado ganar en cada una de las pruebas que faltan por disputarse, algo que no pueden presumir los pilotos de los autos papaya. Si a eso sumamos el sorprendente desempeño que ha mostrado el Red Bull, las posibilidades de que iguale a Fangio en el 2025 son cada vez mayores.

SV