Kamala Harris, hoy la sombra de Biden, mañana...

Se cumplió un mes de la toma de posesión y Joe Biden ha asumido su papel como presidente número 46 de Estados Unidos de una manera muy dinámica. En su primer día firmó 17 acciones y órdenes ejecutivas con intención de borrar vestigios administrativos de su antecesor. A la fecha, ya son 42 los documentos emitidos para su aplicación y cambiar de tajo políticas y objetivos de gobierno.

En todas las ceremonias de rúbrica, así como en los diversos mensajes o conferencias de prensa que ha tenido, siempre atrás a su derecha ha tenido a la Vicepresidenta Kamala Harris. Ella no ha tomado protagonismo, hasta el momento, solo ha sido la sombra del mandatario.

Para muchos el papel de la Vicepresidenta es meramente simbólico, sin embargo aunque en la descripción de funciones es la asistente del Presidente y supeditada a sus decisiones, la importancia que reviste es que sería la persona que asuma la presidencia en caso de que Biden renunciara, fuera destituido o falleciera. Mientras tanto la responsabilidad de Kamala Harris es la presidir el Senado -como Presidenta de la Cámara Alta- y votar solamente cuando se generen empates en votaciones legislativas.

Kamala, a la que no ve como una política de carrera, sino como una funcionaria de servicio, es una mujer a la que no hay que perder de vista. Allegados a la cúpula en la Oficina Oval dicen que Biden no toma una decisión sin consultarlo con Harris, de quien el mandatario ha dicho que es una persona “honesta, decente, respetable y de unidad”.

La llegada de Harris a la Casa Blanca no será simbólica ni pasará desapercibida, afirma la revista TIME. Su natural instinto para ‘pelear’ -como lo demostró en California como Fiscal y en Washington en el Senado- y la experiencia judicial -que es el tema que más conoce- la abocara a la búsqueda de una reforma criminal que tiene muchos ‘huecos’, según dice ella misma.

Kamala ya hizo historia al ser la primera en llegar a la Vicepresidencia y dice “Seré la primera, pero no seré la última”, motivando e inspirando a las mujeres -sobre todo de las minorías-.

Kamala Harris -por la posición en que se encuentra- puede hacer más historia, pero a través de un camino basado en su capacidad y mostrando que su flexibilidad viene del pragmatismo, no del oportunismo. ¿Usted, qué opina?.