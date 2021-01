Joe Biden seguirá los pasos de Luther King

Ayer se celebró un aniversario más del líder de los derechos civiles Martin Luther King, quien el 28 de agosto de 1963 en una histórica manifestación de más de 200 mil personas frente el monumento de Abraham Lincoln en Washington -National Mall- pronunció el famoso discurso ‘Tengo un sueño’, donde ademas de igualdad hablo de evitar cometer actos injustos promovidos por el odio y evitar que la protesta degenere en violencia física.

Mañana en ese mismo lugar -pero en el otro extremo de la explanada-. en la escalinata del Capitolio tomará posesión Joe Biden como el presidente número 46 de ese país. Pero esta vez no habrá gente, solo los invitados especiales y 25 mil tropas de la Guardia Nacional que serán el marco de la ceremonia.

Será un acto atípico, solamente comparadas por el marco de crisis en que se celebran, como las que sucedieron cuando en 1861 tomó protesta Abraham Lincoln después de la guerra civil y la de 1933 cuando lo hizo Franklin D. Roosevelt al término de la Gran Depresión.

El mensaje que se espera mañana de Biden no estará enfocado en la grandeza del país, el desarrollo o el liderazgo mundial y si tendrá elementos similares a Luther King. Será un mensaje de unidad y de tratar de curar las heridas por la crisis que se atraviesa con un país avergonzado y dividido. Será al estilo del nuevo presidente, sencillo, breve y directo. Posiblemente no tan breve como George Washington en 1793 de apenas 130 palabras o de Franklin D. Roosevelt de 550, pero si concreto porque no hay tiempo de celebrar y urge ponerse a trabajar en un proyecto de país que está desordenado, frágil y sin rumbo en muchos sectores como en el caso de la pandemia.

Mañana Trump se va con la desaprobación del 62 por ciento según las encuestas. Deja un país que en su mayoría no cree en que ganó la elección y que lo señala como responsable de la toma del Capitolio, hecho inédito y que solo tiene precedente en 1812 cuando los británicos durante la ocupación quemaron parte del inmueble.

Hoy lo que queda, es un proceso de un segundo juicio político que inhabilitaria a Trump de volver a ocupar un cargo público y la amenaza de enfrentar demandas civiles, aun cuando él mismo perdone sus delitos federales en que pudo incurrir. Y como dice el diario inglés The Guardian, a los republicanos que fueron arrastrados por la retórica no les quedaba otra que repudiar a Trump o vivir con las consecuencias para siempre. ¿Usted, qué opina?