Escrutinio a los aspirantes a presidente

El 27 de febrero de 1933 un incendio prácticamente destruyó el Parlamento Alemán (Reichstag), que según coinciden muchos historiadores fue planeado y ordenado por los nazis como una operación con el fin de aumentar su creciente poder. Este antecedente aparece en el libro “I Alone Can Fix It: Donald J. Trump's Catastrophic Final Year” (‘Solo yo puedo arreglarlo: el catastrófico año final de Donald Trump’), que se publicará la semana próxima.

En este libro, quien fuera el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Mark. A. Miley -la máxima autoridad militar al finalizar la pasada administración estadounidense-, habla de los temores que tuvo de que el expresidente Donald Trump diera un golpe de estado para permanecer en el poder después de perder las elecciones en noviembre del año pasado.

En el libro que fue escrito por Carol Leonnig y Philip Rucker, periodistas del Washington Post, se dice que en los últimos días de la presidencia Trump estaba predicando lo que se denomina “el evangelio del Führer (Adolfo Hitler)”, por lo que comparan los acontecimientos de Reichstag, cuando nacia la Alemania Nazi y el control del poder, y lo sucedido en la invasion del Capitolio de Washington el seis de enero pasado.

Por otra parte, hay que recordar que otros libros publicados recientemente -como el de Michael Bender de The Wall Street Journal- se hace referencia a las protestas anti racismo que a mediados del año pasado sucedieron en Washington -en los alrededores de la Casa Blanca- que obligaron a que se tomaran medidas extremas, como llevar al presidente y sus allegados al búnker de seguridad, donde se comenta que Trump mencionó que quienes se manifestaban de esa manera “están cometiendo una traición y deberían ser ejecutados”.

En las declaraciones al libro el general Miley habla de la manera como se hicieron planes entre los militares después de la elección para detener -en caso de que se presentara- el golpe de estado, aunque estaban optimistas porque sabían que para llevar a cabo una operación forzada de toma de poder por parte de Trump, “no puedes hacerlo sin los militares, no puedes hacer esto sin la CIA y el FBI. Nosotros somos los tipos con las armas”.

Trump ha desmentido todo, pero que militares y funcionarios que los rodearon durante cuatro años hablen de las temor que tuvieron por las reacciones y comentarios que hizo, además lo que sus provocaciones causaron con el asalto al Capitolio -el divisionismo y la amenaza del extremismo violento-, que pudo haberse constituido en la antesala de un golpe al poder deja muchas lecciones, pero sobre todo, la necesidad que debería existir, que quienes aspiran a las presidencias de los gobiernos pasen un escrutinio sobre sus capacidades mentales y que no pongan en peligro la tranquilidad de la sociedad y el futuro de un país cuando asuman el poder. Y esto no es exclusivo para Estados Unidos. En muchos naciones, y tenemos muchos ejemplos a nuestro alrededor, nos encontramos con individuos con arrastre popular, ideas ‘transformadoras’ y ambiciones de poder, que echan por la borda lo poco que se ha ganado, detienen el crecimiento y atentan contra la democracia, además de no cumplir con la responsabilidad de dar seguridad y estabilidad. ¿Usted, qué opina?

