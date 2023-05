Días de destapes

Cuentan que el pasado viernes el gobernador “certificó” a Verónica Delgadillo como precandidata a la gubernatura. Y es que la senadora es la única mujer de Movimiento Ciudadano en la carrera por conquistar Casa Jalisco en 2024.

¿Cuáles son sus ventajas?

Nos cuentan que es reconocida en los estudios de opinión y tiene su peso específico en el partido. Otra cuestión de peso es que nadie puede descartar que toque a una mujer la candidatura por MC en Jalisco, debido a los lineamientos de paridad de género.

Por otra parte, la legisladora ya recorrió Jalisco durante su campaña a la Cámara Alta en 2018. Además, tiene buena relación con Dante Delgado, el coordinador nacional del partido naranja, que un día sí y otro también, la anota como candidata. ¿Qué tal?



* * *



En el efervescente ambiente electoral para el 2024, el pasado fin de semana hubo una reunión de funcionarios del Partido Acción Nacional en Puerto Vallarta. Aunque se trataba sólo de panistas de Jalisco, en el evento estuvo presente el diputado federal y presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel. Fue el evento oficial de su destape: ¡Presidente, presidente!, le gritaban todos. Y él se dejó querer.

Se dijo muy agradecido y presentó sus recetas políticas para resolver lo que, aseguró, está destrozando la 4T. También le repitió a López Obrador que “no se raje” y que acepte dialogar con él y con la presidenta de la Corte, Norma Piña.



* * *



Y porque los destapes estaban de oferta, la presidenta del PAN, Diana González, también se lució en el evento en el que estuvo el dirigente nacional panista, Marko Cortés. Entre los casi 500 militantes reunidos en el evento, fueron mayoría los que gritaban “¡Diana gobernadora!”.

La sonrisa se le dibujó de lado a lado. Y aunque no se lanzó abiertamente, sí dijo: “Yo, como Jalisco, no me rajo”.

Ya veremos, porque todavía está pendiente el tema de las alianzas.



* * *



En más de asuntos partidistas y aspiraciones, la dirigente del PRI en Jalisco, Laura Haro, quiere comunicar que ya concluyó una primera gira por los 125 municipios de Jalisco para instalar los comités municipales priistas con miras a la cita electoral del año que entra. Pero ahora anunciará otra gira por todo el Estado.

Algo quiere. Y no es una taza de café. Las elecciones son el objetivo.