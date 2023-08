Defienden lo indefendible

“No deberías ser procesado por expresar su pensamiento”, dijo el jueves pasado el presidente de la Cámara de Representantes estadounidense, el republicano Kevin McCarthy en Clovis, California -que es parte del 20 Distrito Congresional al que representa-, desde donde defendió al expresidente Donald Trump, quien un día anterior recibió cargos en una corte federal en Washington por el ataque el Capitolio el 6 de enero de 2021. Entre los cargos que enfrentará Trump, están conspiración por obstruir un procedimiento oficial, conspiración para defraudar a Estados Unidos y conspiración para impedir que otros ejerzan sus derechos constitucionales.

McCarthy se preguntó si cuando Al Gore en el 2000 o Hillary Clinton en el 2016, hablaron sobre las supuestas dudas de los resultados de la elección presidencial donde perdieron frente a George W Bush y Donald Trump respectivamente, “no fueron procesados por no aceptar en principio la derrota, no les pasó nada. ¿O alguien fue detenido o encarcelado por no aceptar la derrota?. Hay que dejar de usar el gobierno para perseguir a las personas que no están de acuerdo políticamente. Eso está mal y eso debería de terminar ahora”.

El líder de la Cámara de Representantes dijo además que Trump está amparado por la Primera Enmienda de la Constitución, “que no limita la libertad de expresión” -entre otras cosas-. Sin embargo, Trump no solamente no estuvo de acuerdo en el resultado de la elección, sino que trató de cambiar el resultado y provocó deliberadamente la invasión al Capitolio, violando muchas leyes estatales, federales y la misma Constitución.

Pero vale la pena recordar -para comparar posturas asumidas en la derrota- la posición que tuvieron Al Gore e Hillary Clinton cuando el Colegio Electoral emitió su veredicto en los conteos finales en ambos comicios y las resoluciones de la Corte Suprema -en el 2000 y 2016- que recibieron de los candidatos demócratas. El 14 de diciembre de 2000, Gore dijo, “No queda ninguna duda, aunque estoy totalmente en desacuerdo con la decisión del tribunal, la aspecto. Acepto la firmeza de este resultado. Y esta noche, por el bien de nuestra unidad del pueblo y la fortaleza de nuestra democracia, ofrezco mi concesión. También acepto mi responsabilidad, que cumpliré incondicionalmente, de honrar al nuevo presidente electo y hacer todo lo posible por ayudarlo a unir a los estadounidenses en el cumplimiento de la gran visión que define nuestra Declaración de Independencia y que nuestra Constitución afirma y defiende”. Mientras que Clinton, el 9 de noviembre de 2016, afirmó “hemos visto que nuestra nación está más profundamente dividida de lo que pensábamos. Pero sigo creyendo en Estados Unidos y siempre lo haré. Y si lo hago, entonces debemos de aceptar este resultado y luego mirar hacia el futuro. Donald Trump va a ser nuestro presidente. Le debemos una mente abierta y la oportunidad de liderar. Nuestra democracia constitucional consagra la transferencia pacífica del poder y no solo respetamos eso, lo apreciamos. También consagra otras cosas, el estado de derecho y la libertad de expresión”.

¿Cuál fue la reacción de Trump al saberse perdedor de la elección en el 2021?. La larga historia ya la sabemos. Y hasta la fecha, continúa pregonando que fue objeto de un robo, que se le despojó de la presidencia, que es inocente de intentar cambiar el resultado de la elección, continúa argumentando que nunca incitó a la revelación y que nunca motivó a la invasión del Capitolio.

Kevin McCarthy por supuesto que sabe cuáles fueron las reacciones de Gore y Clinton en su momento, que actuaron con prudencia, con sentido común y de acuerdo a la ley. Lo mismo de estar consciente de la culpabilidad de Trump con la amplia trayectoria legislativa que tiene. Sin embargo, es el líder republicano de la Cámara Baja y tiene que defender lo indefendible.

¿Usted, qué opina?

Daniel Rodríguez

