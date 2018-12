¿Cuál es nuestra agenda para el desarrollo con CA?

El Presidente Andrés Manuel López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard anunciaron el 18 de diciembre, al mismo tiempo que el Gobierno estadounidense, la suscripción de los Principios de Desarrollo Económico y Cooperación en el Sur de México y Centroamérica.

Estados Unidos se compromete a inyectar un total de $10,600 millones de dólares (mdd): $5,800 mdd para reformas institucionales y desarrollo económico en el Triángulo del Norte, y líneas de crédito por $ 4.8 mdd para aumentar la inversión privada en México.

A su vez, el Gobierno de México ha anunciado dos “cortinas” para desincentivar la migración:

Una cortina en el Sur: ofrecer visas a migrantes guatemaltecos, salvadoreños y hondureños para trabajar en las obras hasta por $25 mil millones de dólares a realizarse en el Sureste mexicano, como el Tren Maya, Puerto Chiapas, el corredor transoceánico y la plantación de árboles maderables y frutales.

Otra cortina en el Norte, para contener la migración mexicana hacia EU, consiste en generar oportunidades en la franja fronteriza, duplicando el salario mínimo y reduciendo el IVA a la mitad.

¿Qué obtiene y qué concede México? ¿A cambio de qué se realiza este anuncio?

Expertos estadounidenses me hacen ver que no hay dinero nuevo en el paquete recién anunciado, que se trata de un manejo contable para reetiquetar fondos previamente asignados, y de líneas de crédito que no son ni cooperación ni ayuda.

Adicionalmente, Kirstjen M. Nielsen, la secretaria de Seguridad Nacional, anunció este jueves que los solicitantes de refugio no mexicanos que ingresen a EU sin papeles desde territorio mexicano -y que hayan acreditado un temor fundado de que se encuentran bajo riesgo si son enviados de regreso a su país- serán obligados a esperar en México mientras su caso es procesado en Estados Unidos. En años recientes, sólo 9 de cada 100 solicitantes de refugio recibieron dicho estatus en EU.

Washington presenta esta medida como cooperación bilateral, pero el Instituto Nacional de Migración puntualiza que no tiene capacidad operativa ni jurídica para recibir a personas que EU pretenda entregar a territorio mexicano.

Es previsible que esta medida ilegal sea recurrida ante tribunales estadounidenses, entre otros, por la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes a partir de enero de 2019.

¿Por qué tenemos que hacer nuestra la agenda de contención migratoria de Trump? México llevó a buen puerto el Pacto Mundial sobre Migración, pero estas medidas no harán la migración más segura, sino que incrementan los riesgos para los solicitantes que buscan protección.

¿Dónde queda el componente de desarrollo en Centroamérica? Las élites económicas centroamericanas le siguen apostando a exportar pobres, al tiempo que sólo un puñado de personas pueden aspirar a gozar de seguridad y prosperidad, secuestrando al Estado para sus fines particulares. Es de celebrar que México mire ahora hacia el Sur.

Muchos centroamericanos ven el triunfo de AMLO como una esperanza: por primera vez en décadas, en México hay un Gobierno sensible a la tragedia centroamericana; un vecino que promueve la cooperación al desarrollo, y que junto con Naciones Unidas y otros aliados puede contribuir a un cambio en el istmo.

Necesitamos un espacio de diálogo propio -no dominado por el Gobierno de Trump- con guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, tanto de los gobiernos como de la sociedad, conscientes de que la migración al exterior dejará de ser forzada y será una opción libre cuando mexicanos y centroamericanos transitemos de la pobreza y la violencia al desarrollo humano, es decir, a ganarnos la vida dignamente y vivir en paz en nuestro país.