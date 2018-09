Bañuelos, un Maestro de mucho mérito

Un hombre serio pero de muchas palabras fue Juan José Bañuelos Guardado, político al que muy pocos se resisten a reconocerle sus méritos como político, quien siempre tenía mucho que decir, gracias a una mente brillante y su gran acervo cultural, pero, sobre todo, a su generosidad para orientar, para enseñar y hasta para corregir. Maestro de un buen número de generaciones en la entonces Facultad de Administración Pública de la Universidad de Guadalajara, además de muchos otros que tuvimos la oportunidad de colaborar con él cuando fue Presidente Municipal de Zapopan.

Miembro destacado de aquella clase política en la que había personajes de un gran talento, pero sobre todo de hombría e intensión de servicio público, sin importar los colores de su militancia o la corriente ideológica de la que eran partícipes. En la Legislatura XLIX, Bañuelos Guardado fue compañero de actores de la política de la talla de José Antonio Barba Borrego, Santiago Camarena Flores, Porfirio Cortes Silva, Justino Delgado Caloca, Gustavo García Villa, Jesús González Gortázar, Luis Guerrero Campos, José Luis Leal Sanabria, Marcos Montero Ruíz, Ignacio Mora Luna, Claudio Palacios Rivera, Héctor Pérez Plazola, Francisco Ramírez Acuña, Sergio Rueda Montoya, Guillermo Vallarta Plata, entre otros -pocos sobreviven-, inauguraron lo que hoy es el edificio del Palacio Legislativo el 28 de febrero de 1982, en donde los debates eran épicos y dignos de ser escuchados hasta altas horas de la noche.

Escuchar los discursos de Bañuelos Guardado, ya sea en clase, en conferencias, eventos cívicos o partidistas, en la tribuna estatal o federal era una delicia. De perfil ideológico que, acompañado de su congruencia personal, se constituyó en ejemplo para jóvenes y no tan jóvenes, aunque ello no quiera decir que se haya escapado de que gente sin escrúpulo se le acercara, pero se toparon con pared, pues era inflexible con lo que él sabía que estaba fuera de orden y/o al margen de la ley.

Hombre de mentalidad nacionalista y progresista -aunque no se vinculaba con organizaciones o instituciones, pues más bien le gustaba manejarse individualmente y no estar sujeto a disposiciones de ninguna otra índole que no fueran las constituidas oficialmente-.

Un referente en las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en donde hizo esfuerzos importantes en la creación de nuevos cuadros en todas las responsabilidades que le fueron encomendadas, bajo el entendido de que una cosa es mostrar lo que es hacer el bien, y otra, lo que las personas hacen de acuerdo con su libre albedrío.

APUNTE

Se necesita tener un carácter fuerte, disciplina y una gran convicción para actuar de manera congruente en un mundo en el que cada día pareciera que existen menos personas interesadas en respetar la ley, y menos aún en respetar la vida de los demás.