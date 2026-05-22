Kike Jiménez es un cantautor tapatío que ha construido una carrera desde su participación en La Voz México , y en su consolidación dentro de la escena musical mexicana como solista el próximo 22 de mayo, se presentará en el Foro Atemporal con su tour Nueva Piel , un concierto en el que presentará en vivo su más reciente sencillo Tú .

Y en entrevista para Gente Bien, Kike Jiménez habla sobre este espectáculo así como de sus siguientes pasos en la música.

Kike Jiménez. ESPECIAL/CORTESÍA.

Actualmente, Kike Jiménez se encuentra promoviendo su proyecto musical en plataformas digitales y redes sociales, mientras abre una nueva etapa en su carrera al integrarse como el nuevo vocalista de la reconocida banda de rock mexicana Los Daniels, agrupación con la que próximamente iniciará una gira por distintas ciudades del país.

El concierto que ofrecerá en Guadalajara dentro de su gira Nueva Piel promete ser una noche íntima y emotiva, donde el público podrá disfrutar de la esencia rock-pop del cantante, además de conocer de cerca esta nueva etapa artística que marca un importante momento en su carrera.

Sobre Nueva Piel comenta que “ es un concepto que hice de shows más íntimos en cuestión de mantenerme más cerca de los fans . El año pasado fueron escenarios más grandes, se llamaba En todas partes tour , porque generalmente llevó bastante tiempo un poco viajero y trabajador tocando en muchos lados, pero este este tour de Nueva Piel específicamente, lo quise llamar así por todos los cambios que estoy viviendo en este momento tanto en mi vida profesional como mi vida personal . Quise englobarlo y personalizarlo, y justo al personalizar el show traté de acercarlo más a la gente en foros más pequeños, más íntimos, y por eso, elegí el Foro Atemporal”.

Kike Jiménez. ESPECIAL/CORTESÍA.

La presentación para mayores de 18 años contará con dos bandas teloneras, Somnia, que viene desde Puebla, y Miray de Guadalajara, durará alrededor de dos horas, en las que el artista interpretará sus éxitos y canciones recientes, es decir, “todo el catálogo que está disponible en las plataformas digitales”.

Acerca del sencillo Tú, que fue lanzado hace un par de semanas Kike Jiménez explica que está “ muy contento con la respuesta de la gente, lo pueden escuchar en cualquier plataforma digital de su gusto, ya sea Spotify, Apple Music, iTunes, cualquier plataforma digital está disponible gracias a Symphonic, que es mi distribuidora. Es una gran canción, tiene un solo de sax muy peculiar, que nunca me había animado a meter un saxofón en una canción y esta fue la excepción, entonces suena un poco diferente, pero sigue siendo sigue siendo el proyecto Kike Jiménez ”. Acerca de la letra agrega “esta canción la escribí en un momento muy bonito el año pasado, conectado desde una relación en la cual me encontraba bastante enamorado en ese entonces. Y es una canción que se escribió sola, o sea, literalmente en 15 minutos había terminado la letra, agarré la guitarra y como que se escribió sola. Literal. No forcé absolutamente nada, es una canción sencilla, pegajosa y mucha gente está empezando a dedicársela a su persona especial. Es un mensaje genuino y conectado”.

La Sorpresa

En este momento, Kike Jiménez se promueve su proyecto musical, mientras abre una nueva etapa en su carrera al integrarse como el nuevo vocalista de la banda de rock mexicana Los Daniels, agrupación con la que próximamente iniciará una gira por distintas ciudades del país.

Kike Jiménez. ESPECIAL/CORTESÍA.

Otro de los proyectos que tienes en puerta es ser el vocalista de Los Daniels, ¿cómo nace esta oportunidad?

“ Se presentó justo el año pasado a finales, yo me encontraba fuera del país y tocaron base conmigo después de haber tenido la salida de su ex vocalista. Empezaron a buscar opciones y a lo que entiendo fui la primera persona la con la que se acercaron y desde el momento uno como que hicimos click . Ellos tenían unas tres propuestas, pero se acercaron a mí como primera opción y la verdad es que conectamos desde el principio. Yo escuchaba su música desde la preparatoria. Y la neta es que sí admiro mucho su recorrido, su trayectoria, y ahora formar parte de esta nueva etapa me emociona muchísimo”.

¿A partir de qué fecha se te verá con Los Daniels?

“ Estrenamos en mi show que tuve el viernes pasado en Ciudad de México. Los invité a cantar un par de sencillos, que ya están en plataformas también, se llama Me Decidí y Libres , los tocamos en vivo. Y la siguiente presentación con ellos será el 30 de mayo en el Ruido Joven , que es un bazar de bandas en Ciudad de México . Así que muy contento por eso y también porque vuelvo al Lunario del Auditorio Nacional después de haberlo hecho como con mi proyecto solista, ahora regreso con ellos el día 29 de noviembre, estamos muy emocionados”.

Entonces, ¿ya tienes gira con ellos?

“ Sí, ya se empiezan a cerrar fechas. Estamos trabajando con Caiman Entertainment, que es una agencia de Booking en Ciudad de México y se empiezan a cerrar buenas oportunidades, estaremos en Querétaro, San Luis, León, Tijuana , vamos a estar en varias ciudades antes de llegar al Lunario”.

Kike Jiménez. ESPECIAL/CORTESÍA.

¿Cómo vas a combinar tu carrera como solista y ahora como parte de un grupo?

“ Generalmente sí está siendo un reto, sobre todo, por el tema de agenda, o sea, como que me empiezan a buscar con mi proyecto solista para algunos festivales, y de repente, ya tengo el compromiso con esas mismas fechas con Los Daniels, entonces yo creo que solamente es tener paciencia y un muy buen equipo para que administre las fechas, porque lo que menos quiero es atropellar un proyecto con otro, quiero que se acompañen, que sumemos entre nosotros, que sumen entre sí y que nos lleve a un a un buen lugar a ambos proyectos . Creo que al menos ya la parte difícil que pude haber tenido, era que me dejaran Los Daniels seguir trabajando con mi proyecto y ya es existe esa aceptación, ese apoyo y esa admiración mutua, que nos permite seguir trabajando como con ambos proyectos de la mano”.

¿Qué están promocionando en este momento?

“ Está muy de la mano con mi proyecto solista, o sea, no se aleja tanto de lo que yo estoy haciendo. Es un proyecto que lleva mucho tiempo defendiendo el rock mexicano, entonces tiene tintes de rock, de pop, también en melodías y las letras las escribimos todos. Nuestros sencillos que ya están disponibles en plataformas digitales se llaman Me Decidí y el segundo se llama Libres . Vamos por el tercero que sale en unas tres semanitas más y así estaremos haciendo este efecto cascada para poder endulzarle ahí al algoritmo para que podamos llegar a más gente”.

En sus presentaciones ¿también ya vas a interpretar las canciones que ellos tienen?

“ Sí, de hecho para este primer show tenemos estos dos primeros sencillos nuestros y cuatro rolas de ellos del pasado. Entonces nos dedicamos a hacer una curación de canciones que sí suenan bastante bien en mi voz y me quedan perfecto , sobre eso estamos trabajando para para que puedan ir acorde tanto a su historia pasada que no quede como olvidada y poder generar lo nuevo para llegar a otro público también”.

Kike Jiménez. ESPECIAL/CORTESÍA.

En sus canciones anteriores, ¿tienen nuevos arreglos para tu voz o tu voz encajó perfecto con esos sencillos?

“ Encajó perfecto, o sea, genuinamente lo que ellos hicieron en el pasado a nivel vocal no me exige nada, o sea, sí son rolas cómodas para mí. Lo que estamos haciendo a partir de ahorita sí tiene más reto vocal, pero con el fin de poder llegar a nuevo público y darle un nuevo sonido a la banda ”

¿Algo más que quieras agregar respecto a Los Daniels?

“ Creo que muy pronto estaremos aquí todos juntos haciendo promoción con más música . Mientras tanto yo me enfoco en lo que me toca en este presente que es mi proyecto solista y contento de esperarlos el 22 de mayo en el Foro Atemporal”.

Como solista ¿cuáles son tus siguientes proyectos?

“ Como solista hice Ciudad de México la semana pasada, hago Guadalajara esta semana y después nos vamos a Monterrey. También formaré parte de un par de festivales en Ciudad de México ya para la segunda etapa del año . Y espero con confianza poder hacer un foro en La Paz a principios de 2027, que sería como uno de los shows más grandes con mi proyecto solista”

Kike Jiménez. ESPECIAL/CORTESÍA.

Kike Jiménez

Foro Atemporal.

22 de mayo, 21:00 hrs.

$350 y $700.

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Tik Tok: kikejmofficial

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