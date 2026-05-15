Diana Haro es una joven actriz nacida en McAllen, Texas, quien dice “pero me críe en Guadalajara son una tapatía muy pocha”. Egresada del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, ha participado en diferentes producciones de televisión.Actualmente se le puede ver en la telenovela Mi Rival, donde se narra la historia de Paloma y su hija Bárbara, quienes se convierten en rivales al enamorarse del mismo hombre; y en la que Diana Haro interpreta a Rosa Martínez, la antagonista juvenil de la historia.En entrevista para Gente Bien, la actriz habla sobre su participación en esta producción y un poco sobre su carrera.“Realmente desde pequeña amaba contar historias, interpretar, ver muchas películas y al ver la televisión (ya sea actuación o conducción se le aceleraba el corazón y yo sabía que ahí tenía que estar)”.“Me gradué del CEA a las 20 años y empecé luego, luego, así que cinco años de carrera”.“Terca, sin amor propio, sin identidad, con muchas ganas de encontrar su destino, caprichosa, manipuladora y con un gran sentido de la moda”.“Hacerla ver como una villana fuerte y caprichosa cuando en realidad es muy vulnerable y esconde todo su dolor en la sonrisa y en la ropa que usa”.“Carmen Armendáriz vio mi trabajo en El gallo de oro, le encantó y me dio la confianza para interpretar a Rosa, ¡gracias jefaaa!”.“Definitivamente trabajar con Carmen fue un sueño, conozco su trayectoria, sus proyectos, las oportunidades que da y me emocionó mucho que me diera mi primera villana”.“Un reto enorme, al inicio me ganaban las inseguridades por estar en terrenos actorales no conocidos, pero eso hizo que me esforzara el doble”.“Rosa es muy física y expresiva, intenté que todo el tiempo tuviera una sonrisa encantadora, para que lograra lo que quería, también le agregué un acento un poco fresa e intenté que se viera su lado más humano con Paloma (Ale Barros) y su lado manipulador con Georgina (Martha Julia)”.“Menos es más, seguir mis impulsos, divertirme más en escena y seguir siendo generosa con mis compañeros”.“Realmente representar a México internacionalmente. Representar mi cultura, mi historia. Poder seguir haciendo personajes que inspiren, que traspasen la realidad pantalla y tengan un mensaje importante y trascendente”.“Aproximadamente dos meses y medio”.“Sigo haciendo castings, esta carrera funciona así, hay ocasiones que termino proyecto y ya tengo proyecto nuevo al día siguiente, y hay ocasiones donde no tengo proyecto hasta dentro de un par de meses. Me sigo preparando física, emocionalmente y actoralmente”.“Gracias por el espacio, sigan sus sueños y estén listos para las oportunidades que llegan una vez en la vida... y ¡arriba guanatos!”.Instagram: dianaharodlt_XM