Diana Haro es una joven actriz nacida en McAllen, Texas, quien dice “pero me críe en Guadalajara son una tapatía muy pocha”. Egresada del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, ha participado en diferentes producciones de televisión.

Actualmente se le puede ver en la telenovela Mi Rival, donde se narra la historia de Paloma y su hija Bárbara, quienes se convierten en rivales al enamorarse del mismo hombre; y en la que Diana Haro interpreta a Rosa Martínez, la antagonista juvenil de la historia.

Diana Haro. ESPECIAL/ALONSO REYES.

En entrevista para Gente Bien, la actriz habla sobre su participación en esta producción y un poco sobre su carrera.

¿Cómo descubres tu vocación por la actuación?

“Realmente desde pequeña amaba contar historias, interpretar, ver muchas películas y al ver la televisión (ya sea actuación o conducción se le aceleraba el corazón y yo sabía que ahí tenía que estar)”.

¿Cuántos años tienes de carrera?

“Me gradué del CEA a las 20 años y empecé luego, luego, así que cinco años de carrera”.

Actualmente estás en la telenovela “Mi Rival”, ¿Cómo describes a tu personaje de Rosa Martínez?

“Terca, sin amor propio, sin identidad, con muchas ganas de encontrar su destino, caprichosa, manipuladora y con un gran sentido de la moda”.

¿Cuál ha sido el principal reto de interpretar a Rosa?

“Hacerla ver como una villana fuerte y caprichosa cuando en realidad es muy vulnerable y esconde todo su dolor en la sonrisa y en la ropa que usa”.

Diana Haro. ESPECIAL/ALONSO REYES.

¿Cómo llegó la oportunidad de hacer este personaje?

“Carmen Armendáriz vio mi trabajo en El gallo de oro, le encantó y me dio la confianza para interpretar a Rosa, ¡gracias jefaaa!”.

¿Qué fue lo que más te gustó de Rosa o de “Mi Rival” para aceptar trabajar en este proyecto?

“Definitivamente trabajar con Carmen fue un sueño, conozco su trayectoria, sus proyectos, las oportunidades que da y me emocionó mucho que me diera mi primera villana”.

¿Cómo te sientes de tener la oportunidad de participar en esta telenovela como antagonista?

“Un reto enorme, al inicio me ganaban las inseguridades por estar en terrenos actorales no conocidos, pero eso hizo que me esforzara el doble”.

¿Cómo te has preparado para este papel?

“Rosa es muy física y expresiva, intenté que todo el tiempo tuviera una sonrisa encantadora, para que lograra lo que quería, también le agregué un acento un poco fresa e intenté que se viera su lado más humano con Paloma (Ale Barros) y su lado manipulador con Georgina (Martha Julia)”.

Diana Haro. ESPECIAL/ALONSO REYES.

¿Qué has aprendido como actriz con este personaje?

“Menos es más, seguir mis impulsos, divertirme más en escena y seguir siendo generosa con mis compañeros”.

¿Cuál es tu sueño profesional?

“Realmente representar a México internacionalmente. Representar mi cultura, mi historia. Poder seguir haciendo personajes que inspiren, que traspasen la realidad pantalla y tengan un mensaje importante y trascendente”.

¿Cuánto tiempo durará la novela al aire?

“Aproximadamente dos meses y medio”.

Después de este personaje ¿cuáles serán tus siguientes proyectos?

“Sigo haciendo castings, esta carrera funciona así, hay ocasiones que termino proyecto y ya tengo proyecto nuevo al día siguiente, y hay ocasiones donde no tengo proyecto hasta dentro de un par de meses. Me sigo preparando física, emocionalmente y actoralmente”.

Diana Haro. ESPECIAL/©TELEVISA.

¿Algo más que quieras agregar?

“Gracias por el espacio, sigan sus sueños y estén listos para las oportunidades que llegan una vez en la vida... y ¡arriba guanatos!”.

Diana Haro. ESPECIAL/ALONSO REYES.

Diana Haro

Instagram: dianaharodlt_

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