Es viernes y el fin de semana comienza, con éste llegan una variedad de eventos de entretenimiento en los escenarios más emblemáticos de la ciudad. Conoce cuáles son los conciertos, obras de teatro y espectáculos que se realizarán en la Perla Tapatía en la selección de la agenda de Buena Vida Life & Style y elige el mejor para tu diversión.

Christian Nodal se presentará en concierto en el Auditorio Telmex. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Christian Nodal

En el marco de su gira Pa’l Cora , el cantante sonorense regresa al escenario tapatío para ofrecer un concierto, en el que hará un recorrido por las canciones que lo han convertido en uno de los artistas representativos del regional mexicano . Disfruta de su inconfundible estilo y su voz en una noche de baladas que cantan al desamor y la pasión.

Auditorio Telmex.

22 de mayo, 21:00 hrs.

De $600 a $3,500. $5,000 VIP

"La obra que sale mal" se presentará el fin de semana en el Teatro Galerías. ESPECIAL/FRANCISCO MARTÍNEZ.

La obra que sale mal

Esta obra de teatro regresa a la Perla Tapatía con un gran elenco, que incluye la participación de Ari Albarrán, Luz Aldán, Jerónimo Best, Daniel Bretón, Ramón Cadaval, Iván Carbajal, entre otros. La historia narra a una protagonista inconsciente, un cadáver que ni actuar muerto puede y actores que se tropiezan con todo, incluyendo sus líneas . Sin duda, esto es una catástrofe inimaginable que no te puedes perder. Disfruta de una velada de comedia.

Teatro Galerías.

22 de mayo, 20:30 hrs. 23 de mayo, 17:00 y 20:30 hrs. 24 de mayo, 17:00 hrs.

$600, $750, $850 y $1,000.

Reik dará un concierto en la Arena Guadalajara. AP.

Reik

En el marco de su gira internacional Reik 2026 Tour por México, Estados Unidos y América Latina, la agrupación visita Guadalajara para dar un esperado concierto por sus admiradores, quienes podrán disfrutar de la nueva etapa del trío que celebra 20 años de trayectoria . Vive una experiencia única en una noche llena de emoción, sorpresas y conexión que te hará vibrar con canciones llenas de romanticismo.

Arena Guadalajara.

22 de mayo, 21:00 hrs.

De $628 a $3,075.

Pandora & Flans se presentarán en la Arena Guadalajara. ESPECIAL/CORTESÍA ARENA GUADALAJARA.

Flans & Pandora

Las dos agrupaciones femeninas icónicas de los años ochenta regresan a la Perla Tapatía para presentarse por primera vez en la Arena Guadalajara con su +Inesperado Tour , en el que renuevan el concepto con nuevos temas, coreografías, vestuarios, escenografía y un espectáculo de luces . El buen humor, la alegría y temas emblemáticos llevarán a los asistentes a un viaje por éxitos como Las mil y una noches, Bazar, Cómo te va mi amor, Como una mariposa, entre otros más.

Arena Guadalajara.

23 de mayo, 21:00 hrs.

De $628 a $3,452.

Intocable se presentará en la Plaza de Toros Nuevo Progreso. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Intocable

Dentro de su gira Cultura Tour 2026 , la agrupación de música regional mexicana ofrecerá un concierto, que promete ser una experiencia íntima e inmersiva al presentarse en un escenario con formato de 360° . El repertorio consistirá en un recorrido por sus éxitos, que lo han consolidado en el gusto del público.

Plaza de Toros Nuevo Progreso.

23 de mayo, 20:00 hrs.

De $589 a $4,111.

Ícaro se presentará en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. ESPECIAL/VIVIANA CANGIALOSI.

Ícaro

Es un espectáculo teatral único y conmovedor de Daniele Finzi Pasca concebido para un solo espectador recomendado para adolescentes y adultos. Con una mezcla de delicadeza y locura, la trama invita a un viaje introspectivo, que por medio de la mirada y la sensibilidad del actor, hace una reflexión sobre la condición humana y los límites de la imaginación .

Conjunto Santander de Artes Escénicas.

26 de mayo, 20:00 hrs.

De $400 a $1,300.

Otros Eventos

"Titizé, a venetian dream" se presenta en corta temporada en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. ESPECIAL/VIVIANA CANGIALOSI/CONJUNTO SANTANDER.

Titizé, a venetian dream

Conjunto Santander de Artes Escénicas. 22 de mayo, 20:30 hrs. 23 de mayo, 13:00 y 19:30 hrs. 24 de mayo, 12:30 y 17:00 hrs. De $650 a $1,300.

Manuel Orozco

Teatro Bar Escenik de Palcco. 22 de mayo, 21:30 hrs. $600 y $700.

Raíces que florecen: Tres décadas de danza

Conjunto Santander de Artes Escénicas. 24 de mayo, 18:00 hrs. De $140 a $280.

La Sirenita, el musical

Teatro Bar Escenik de Palcco. 24 de mayo, 11:00 y 13:30 hrs. $350.

Platanito

Para mayores de 15 años. Teatro Galerías. 28 de mayo, 20:30 hrs. $350, $450 y $550.

XM