Este viernes la cartelera de cine ya tiene nueva programación , por lo que en este espacio conoce cuáles son los estrenos de cine de la semana, lee sus historias, ve los tráilers oficiales y elige la que capte tu atención y despierte tu interés de saber la historia completa .

Star Wars: The Mandalorian & Grogu

A lo largo de tres temporadas disponibles en Disney+, un cazador de recompensas y un pequeñín que es sensible a La Fuerza vivieron juntos peligrosas aventuras en una galaxia muy, muy lejana, un lustro después de los eventos de El regreso del Jedi. Hoy, el mandaloriano Din Djarin (Pedro Pascal) y el pequeño Grogu (popularmente conocido como “ Baby Yoda ”) regresan con una nueva misión creada especialmente para la pantalla grande.

Tras la caída del Imperio, la dupla estelar es reclutada por la Nueva República para dar con el paradero de Rotta the Hutt , a quien rescatarán a cambio de importante información que podría dar un giro al conflicto intergaláctico .

Toma Nota

Han pasado siete años desde la última vez que una nueva película del universo Star Wars llegó a las salas de cine.

Es para ti si…

Jamás te perderías de una película de Star Wars.

México 86

Acércate a la historia de Martín de la Torre, el burócrata que provocó que este país se convirtiera (por segunda vez) en sede de una Copa del Mundo de futbol.

Dirigida por Gabriel Ripstein, "México 86” es un drama histórico y una comedia que transporta a los eventos y complicaciones que dieron forma a uno de los Mundiales más recordados del siglo XX . En el reparto participan Diego Luna, Karla Souza, Daniel Giménez Cacho, Memo Villegas y Álvaro Guerrero.

Toma Nota

Este filme llega únicamente a salas de cine del circuito independiente y cultural (como la Cineteca FICG y el Cine Foro) a partir de hoy; desde el 5 de junio podrás verlo en Netflix.

Es para ti si…

Quieres conocer la historia detrás del Mundial México 86.

El pasajero del diablo

Una pareja sobrevivió a un terrible accidente. Lo que no saben es que algo despertó durante aquel percance; ahora una entidad demoníaca los acechará para reclamar sus vidas .

El pasajero del diablo es la nueva película de André Øvredal, cineasta noruego mejor conocido por Trol: La verdad detrás de la leyenda y La autopsia de Jane Doe. Un estreno más que enriquece la abundante racha de cine de terror que se vive actualmente.

Toma Nota

Este largometraje es producido por Gary Dauberman —guionista de It (Eso)— y Walter Hamada, productor de Joker de It (Eso).

Es para ti si…

Siempre tienes espacio para una nueva propuesta de “terror de carretera”.

Nada entre los dos

Gael García Bernal es el protagonista esta esta coproducción argentino-uruguaya que es dirigida por Juan Taratuto (No sos vos, soy yo; La Reconstrucción) y en la que también actúa Natalia Oreiro.

En el marco de un evento corporativo que ha terminado mal, dos personajes forjan una conexión que podría tener consecuencias apasionadas… y no solo eso. Ambos podrían empezar a cuestionar sus decisiones de vida, sus matrimonios y lo que en verdad quieren .

Toma Nota

El director Juan Taratuto afirma que esta película trata sobre qué puede ocurrir cuando llegas a conectar con alguien sin ataduras de por medio.

Es para ti si…

Crees que la química a cuadro entre Natalia Oreiro y Gael García será tremenda.

Café Chairel

Tessa Ía y Mauricio Isaac entregan actuaciones de primer nivel en Café Chairel de Fernando Barreda, largometraje filmado en Tamaulipas que te deja un sabor muy distinto al grueso del cine mexicano que llega a cines comerciales.

Alfonso tiene un pequeño café, pero, francamente, no sabe nada acerca de ese negocio. Su camino se cruza con el de Katia , una joven que empezará a trabajar para él. Juntos, complementarán sus soledades .

Toma Nota

Esta película ganó el Premio del Público en el festival Hola México, el premio Pantalla de Cristal a la Mejor Película y formó parte de la competencia oficial del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

Es para ti si…

Quieres ver una dulce película mexicana.

La vida es

Largometraje que mezcla el drama y la comedia con una mirada femenina. En este relato, se ve a Nora lidiar con los conflictos naturales de la vida: desde la complejidad de las relaciones románticas hasta las decisiones que hay que tomar para poder pagar la renta. En su entramado hay muchas otras mujeres que también tienen caminos escarpados que recorrer .

Dirigida por Lorena Villarreal, cuenta con las actuaciones de Natalia Plascencia y Naian González Norvind.

Toma Nota

Antes de su estreno comercial en México, La vida es pasó por festivales como Mar del Plata, Chicago Latino y Gotemburgo.

Es para ti si…

Quieres descubrir lo que propone este flamante largometraje mexicano.

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Tú, yo y La Toscana

Halle Bailey y René-Jean Page son la dupla estelar de esta comedia romántica que busca conquistar los corazones de los más melosos.

Una joven cuya vida se desmorona decide viajar a la Toscana luego de conocer a un italiano que le roba el corazón. Sin embargo, las cosas no saldrán según lo planeado, pues la protagonista conocerá a Michael, primo del galán toscano, el cual encenderá en ella una chispa inesperada .

Toma Nota

Esta es la nueva película de la directora Kat Coiro, mejor conocida por la exitosa Cásate Conmigo.

Es para ti si…

Siempre te anotas para ver todas las películas que hablen de amor y romances complicados.

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Los colores del tiempo

Dirigida por Cédric Klapisch, Los colores del tiempo (La Venue de l’avenir) es un competente relato de época que utiliza la historia de la fotografía y el impresionismo para bordar un relato sobre genealogías, sobre las importancia de mirar al pasado para reconocernos en el presente.

Cuatro primos descubren que han heredado una casa en Normandía. Explorando la propiedad, aprenderán la historia de sus antepasados, en especial de la indomable Adèle , encarnada con solvencia por Suzanne Lindon.

Toma Nota

El filme logró ser nominado a tres premios César (el galardón más importante del cine francés) en las categorías de Vestuario, Diseño de producción y Revelación femenina (Suzanne Lindon).

Es para ti si…

Te gustan los dramas de época que te “transportan” en el tiempo.

Con información de Arturo Garibay @ArturoGaribay.

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