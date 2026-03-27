Vania Bachur es diseñadora gráfica de profesión e ilustradora autodidacta, con su nombre y sentido del humor sarcástico creó un proyecto kawaii que le ayudó a llevar chistes y viñetas llenas de color a más de medio millón de seguidores, lo que le ha permitido trabajar con grandes marcas. Hoy en día, ya tiene su propia marca y se ha posicionado como una influencer digital en las categorías de kawaii, ilustración y diseño. Además es escritora, y su más reciente libro es 15 consejos malvados para ser un adulto independiente de B de Blok de la casa editorial Penguin Random House. Por ello, en entrevista para Gente Bien platica sobre la creación de este título que está disponible en formato físico, digital y audiolibro .

Vania Bachur. ESPECIAL/PENGUIN RANDOM HOUSE.

¿En qué consiste el libro “15 consejos malvados para ser un adulto independiente”?

“ Es un libro visto desde una mirada más adulta, de una Vania que ya creció y evolucionó, también es un cierre a mi saga de libros de “15 de consejos malvados”, porque ya con éste sería el cuarto con un título así, y creo que era algo que yo necesitaba hacer, necesitaba pasar y es el libro más cercano a mi corazoncito , en el que me he mostrado un tanto más vulnerable porque nació de una temporada que me la vi muy difícil en cuestión de salud que ya se superó”.

¿Cómo empieza esta saga?

“Ya me habían pedido las personas que me siguen, que consumen mis libros, mi contenido que también genero, me habían pedido que hiciera de cierta manera la segunda parte de lo que fue mi primer libro que es 15 consejos malvados para ser tu propia superheroína. Y yo sentía que ya había avanzado demasiado y que no sabía cómo empezar a construir algo así. Entonces, cuando hablé con mi editor justo de empezar a escribir un nuevo libro desde otro punto de vista, le decía quiero hacer algo más adulto, desde esto que estoy viviendo ahora y justo construí estos 15 consejos desde esta vida adulta a la que nos enfrentamos, los nuevos adultos de nuevas generaciones, que estamos completamente confundidos, que no sabemos ni para dónde movernos y que a diferencia del tipo de adultez que le tocó vivir a nuestros padres , nosotros tenemos algo como muy diferente porque a mi edad mis papás ya tenían cuatro hijos y una casa, tenían dos coches y solo uno de ellos trabajaba. Ahora es, yo en mi edad adulta tengo dos gatos y una planta, si bien me va. Entonces, es como nos aventaron a una vida adulta, en la que no sabemos ni qué está pasando, ni desde dónde abordarla, y vi que muchas personas también allá afuera se encontraban al igual que yo, muy confundidas, no sabían ni para dónde hacerse, ni cómo enfrentar esta vida adulta, y de ahí nació tal cual”.

Los consejos que se encuentran en el libro ¿los hiciste por tu propia experiencia o vas de la mano con algún terapeuta o algún otro recurso?

“ Los fui armando desde mi experiencia personal, he trabajado mucho, sobre todo, últimamente, esta cuestión de salud mental, ya que fui diagnosticada en mi edad adulta con déficit de atención y ansiedad generalizada, hace un año también me diagnosticaron con depresión, entonces ha sido todo un recorrido difícil y lleno de privilegio poder acceder a profesionales de la salud mental en México . Me di cuenta que de repente a mí me invadía una tristeza bien tremenda y yo decía “no, pero es que de dónde viene”, y me decía el psicólogo “pues vamos a ver, vamos a rascarle y vamos a ver”. Entonces me di cuenta de dónde venía esa tristeza que sentía y la fuimos trabajando con un profesional, y justo en el libro siempre les digo que no soy experta en la salud mental, pero si tú crees que necesitas algo, habla con un psiquiatra, con un psicólogo que tenga su cédula profesional, la especialidad, que esté certificado, que sea del Consejo Nacional de Psiquiatría en México”.

Vania Bachur. ESPECIAL/PENGUIN RANDOM HOUSE.

¿Cuál consideras que sea el mensaje principal de este libro?

“ Creo que todos tenemos traumas y también tenemos situaciones difíciles que me hemos pasado, pero tú eliges qué hacer con eso. Puedes elegir ser la víctima de tu historia toda tu vida o puedes elegir trabajar esos traumas y ayudar a que otras personas no caigan exactamente en lo mismo o alcancen a ver a tiempo que algo no está bien y lo trabajen o se alejen de ciertas situaciones , entonces, creo que va muy enfocado a eso. También todos tenemos crisis existenciales, creo que muchos de nosotros nos sentimos adultos incompetentes en varias áreas de nuestra vida, pero también es algo que se puede trabajar”.

¿Cómo fue el proceso de escribirlo?

“ Creo que la idea surgió como unos cinco o seis meses antes de ponerme a escribirlo. Ya tenía el título, siempre lo primero que tengo que hacer es mi portada, tengo que diseñarla, que tenerla, obviamente junto con el título y este libro lo empecé a escribir en una cafetería de un hospital y lo cerré en recuperación de una cirugía en un hospital en la Ciudad de México . Porque me había enfermado durante todo un año, no encontraban que tenía y así pasé situaciones muy oscuras y justo lo vi como un catalizador, como algo que cambió dentro de mí y me ayudó a liberar todo eso que había pasado y transformarlo”.

¿Cuál consideras que fue el mayor desafío al momento de escribirlo?

“ Al final terminé editando mucho el libro, saqué muchas cosas que dolían y deje las cosas que eran necesarias. También revisaba mis propios textos porque le doy varias leídas, para sacar paja o cosas que no me gustan . Me di cuenta que cuando leía ciertas anécdotas o situaciones volvía a sentir mi corazoncito, volvía a sentir lo que había sentido”.

¿A quién está dirigido?

“ A personas de a partir de los 20 años que ya dejaron la adolescencia, adultos jóvenes hasta donde tope, a todos nos puede ayudar ”.

Vania Bachur. ESPECIAL/PENGUIN RANDOM HOUSE.

¿Tienes alguna recomendación para empezar a leerlo?

“ Yo hago mis lecturas muy dinámicas, me gusta que no les cueste trabajo leer, me gusta que se puedan seguir, de verdad, hay personas que lo acaban de una sola sentada, también tiene varios ejercicios que te recomiendo hacer . Entonces, dense su tiempo, su espacio para hacerlo y que sea un momento para ustedes, de calidad, porque en verdad es como un apapacho para el corazón”.

¿Cuál consideras que fue tu gran aprendizaje en este libro que cierra un ciclo”

“ El último capítulo se llama Alquimia , y significa mucho para mí porque cuando andaba muy mal de salud estaba en un consultorio médico, en una sala de espera y a mí se me salían las lágrimas porque ya estaba cansada, cansada de visitar tanto doctor sin saber qué tenía y un señor que estaba enfrente de mí, me volteó a ver y me dijo “ ¿tú sabes lo que es alquimia? ”, y le dije “ sí, pues eso de que querían transformar el plomo en oro o también otros metales, pero hay entre magia y entre cosas químicas ”, y me dijo “ muy bien, pues usa esto que te está pasando como tu alquimia ”, y se movió algo muy cañón dentro de mi mente, dentro de mi cabeza, y dije “ sí, tiene toda la razón. Esta es mi alquimia ” . Y terminé transformándolo, cambiando eso que me estaba pasando que era tan difícil para mí en algo que me ayudó a crecer y a mejorar. Y eso es lo más importante de este libro, fue mi alquimia”.

¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

“ Siempre estoy trabajando como de este lado de mis libros, desde que lancé el primero no he parado y ha sido un libro por año, en 2025 lancé dos, que es éste y otro para colorear . Lancé una colaboración por parte de mi marca Ilustrada con Miniso, entonces estoy muy emocionada porque es la primera vez que hago algo internacional, la colección de más de 100 productos está en Miniso México, Perú, Colombia, Chile, vamos a España y Portugal”.

¿Algo más que quieras agregar?

“ Espero que les guste mi libro, que los ayude también a sanar esas cosas que tenemos pendientes y que luego no les ponemos tanta atención , pero esas cosas también se trabajan y es súper importante hacerlo”.

15 consejos malvados para ser un adulto independiente. ESPECIAL/B DE BLOK.

15 consejos malvados para ser un adulto independiente

No es un libro infantil, es un libro que aborda esos temas y crisis existenciales que viven los millennials geriátricos y otras generaciones atrás. Desde temas de salud mental de la mano de profesionales, aprender a podar el árbol genealógico, el amor propio y la alquimia, esa que ayuda a transformar situaciones poco favorables en cosas buenas.

Es un libro divertido y conmovedor lleno de anécdotas y ejercicios que dan una palmada al corazón de adulto confundido.

Vania Bachur

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