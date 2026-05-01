Elisa Queijeiro, a quien puede conocerse como “La narradora de México”, lanza una nueva edición de su libro Las hijas de Eva y Lilith de Editorial Grijalbo de Penguin Random House, que se convirtió en best-seller en 2017.

Es humanista y comunicóloga, su manera de inspirar la ha convertido en la storyseller de México. Ha recibido diferentes reconocimientos como el Premio Nacional de la Mujer, recientemente fue elegida por Nacho Cano para acompañarlo a narrar la historia del musical Malinche en el documental producido por Netflix, su podcast en Spotify es todo un éxito al compartir semana tras semana #ArteConPlacer y #CulturaConSentido siendo de los más escuchados. Se ha consolidado como la investigadora consentida de la radio y la televisión en México y Latinoamérica.

Elisa Queijeiro. ESPECIAL/CORTESÍA PENGUIN RANDOM HOUSE.

En entrevista para Gente Bien, la también investigadora habla de cómo surge este libro y las actualizaciones de la nueva edición.

En palabras de la autora Las hijas de Eva y Lilith “es un libro nace hace 10 años, ésta es una edición especial con la cual estamos agradecidos y contentos 10 años después. Revisar esa semilla, ese sueño y esa intención del primer libro, que nos sorprende siendo un best-seller leído en México, Latinoamérica y España, que nació de la intención de compartir la información que podía ser útil a las mujeres para entender cuáles mitos nos habían formado y deformado como sociedad. Es decir, la historia de Eva como la culpable y la historia de Lilith oculta, porque ni siquiera nos la habían mostrado, de alguna manera, en el colectivo se había formado esta sensación de la fuerte es mala, y la otra, es culpable por desobediente”. Y agrega “entonces cargamos con una culpa ancestral que no nos corresponde porque en realidad cuando revisas tanto el texto bíblico como el mito de Lilith, del texto bíblico concretamente donde viene la historia del Génesis. Más bien, Eva toma una decisión consciente de tomar el fruto del conocimiento del bien y del mal, es decir, el libre albedrío nace desde Eva y es un estado consciente y sabio y lo comparte, pero la interpretación de ese versículo es lo que nos convirtió históricamente en esa sensación culpable y es un mito, es un mito hebreo que surge tres siglos antes de nuestra era y termina de crearse hasta 13 siglos después, y es sobre una primera mujer de Adán, de acuerdo a la interpretación el versículo número 25 del Génesis 1:25, donde un varón y hembra son creados y son bendecidos. Entonces, este mito responde a querer resolver qué es lo que sucede ahí y hay una mujer, que es la primera mujer que deja Adán porque Lilith en realidad quería tener una igualdad, una igualdad sexual, eso está escrito en el Alfabeto de Ben Sira, tres siglos antes de nuestra era, y Adán no quiere, y ella se va, pronuncia el nombre de Dios y se va. No hace dramas, no hace berrinches, no le cobra factura, y esto no era conveniente; de acuerdo al mito era una mujer hermosa, pelirroja, sexual y van creando las descripciones del mito para convertirla después en un demonio. Como no obedeció, dijo el nombre de Dios, se fue al mar muerto, entonces yació con los demonios y a ella se le empiezan a achacar una serie de circunstancias, de muertes, convirtiéndola a lo largo de la historia como este demonio, este monstruo”.

Asimismo, enfatiza “y entonces, ¿de dónde nace este libro? De querer contar estas dos historias y entender dónde estamos las mujeres, ¿Qué es lo que nos han dicho? ¿Qué es lo que hemos creído? Y ¿qué es lo que en realidad podríamos tomar de estos dos mitos de manera positiva? y poder trascender, nuestras propias culpas, más como circunstancias, errores para aprender y nuestra fuerza sin tenerle miedo”. Y afirma “creo que es un libro que nos sirve a las mujeres, obviamente es para nosotras, pero es útil para los hombres porque explica con todo detalle histórico y sostenido cuál ha sido la historia de las mujeres y por qué tiene que venir esta revolución y esta evolución como la que hoy estamos pudiendo tener, y bueno, ahora cuáles son esos retos. Creo que son retos internos, que ahora la batalla más importante es la interna para cada una de nosotras. A pesar de si es una edición especial, de tener 10 años, creo que es un tema vigente”.

Ahora, 10 años después, ¿hay un público especial al que esté dirigido?

“A mí me gustaría mucho que a las jóvenes. Hace 10 años, no habíamos salido a las calles a marchar, ni siquiera había sucedido el 8M, Entonces, realmente, al ser un ensayo literario, que evoluciona, crece, hay muchos más estudios, posturas distintas. Entonces para quien leyó el libro hace 10 años va a ser una lectura fresca, renovada, más profunda y sería muy interesante ver ellas dónde estaban como Eva o Lilith y hoy dónde están. Pero a este nuevo público para mí son las jóvenes, las que eran niñas pues estaban muy jovencitas cuando salió la edición hace 10 años, si tenían 10 tienen 20, si tenían 20, tienen 30. Realmente es una enorme oportunidad de conocer la historia de la mujer, de que ellas sepan que todos los privilegios que hoy viven, porque sí vivimos de manera distinta, vienen de una lucha anterior que hay que honrar, de todas las posibilidades que ellas tienen, y sobre todo, que ahora también es la integración de lo femenino, ya no nada más la fuerza masculina que también hemos necesitado, sino estas dos energías en nosotros y en todos. Creo que también ha habido un crecimiento, un apoyo y un respeto absoluto que no existía, para también otros géneros. Los nuevos géneros, la igualdad que tenemos y creo que también es un libro que de manera importante nos habla justamente así y a todos”.

Elisa Queijeiro. ESPECIAL/CORTESÍA PENGUIN RANDOM HOUSE.

En esta nueva edición, ¿hay alguna actualización?

“Así como se ve por fuera, que creció, es blanco, a color y pasta dura, la misma renovación está en el interior. De hecho, quizás es más importante la del interior. Todo el primer capítulo se renovó por completo, o sea, hay una anécdota antes de empezar, que la anécdota permanece. Pero ese primer capítulo que es “De Diosas a brujas...”, está totalmente actualizado. Después tenemos un capítulo de “Biblias a Biblias...”, que es un estudio profundo de dónde vienen estos estos textos, cuál es la biblia con la que tú te sientes cómoda(o), porque yo los estoy citando textual, pero es muy importante que si la gente quiere ir con su propia biblia lo pueda hacer, pero que sepa, cuál es la biblia católica, cuál es la protestante, cuál es la judía. Entonces todo eso también está actualizado, los arquetipos permanecen iguales y agregué 14 meditaciones. Cada uno de los arquetipos viene acompañado por un QR que conecta a un micro sitio, donde están las meditaciones para que puedas acompañarte también de un trabajo”.

Es un libro como mucha investigación, los mitos de Eva y Lilith, ¿qué tan difícil fue encontrarlos?

“Sí, hay más de 100 fuentes bibliográficas en el libro. El de Lilith fue complejísimo, es un mito que se escribe tres siglos antes de nuestra era hasta 13 después y además queda encapsulado, básicamente su fuente también principal es el Zohar, que es el libro de mística judía y queda de alguna manera encapsulado y crítico, porque está prohibido su estudio, entonces, Lilith fue mucho más complejo que Eva. Eva de alguna manera es la biblia tradicional, pero la postura y la valentía es hacer ese análisis estricto de los versículos de la biblia y una propuesta crítica, aquí, cada uno de los lectores entienda que esos versículos fueron interpretados de una manera o creídos de una manera que no necesariamente engloba toda la verdad. Entonces, digamos que requirió una profunda investigación de las fuentes, y la otra, una profunda osadía de contar la verdad de una historia contada diferente”.

¿Cómo creaste los arquetipos?

“Yo soy humanista, estudié la maestría en Humanidades y entonces tengo el estudio del arte, filosofía, literatura e historia. Los arquetipos fue una observación consciente de las mujeres de mi propia vida, me basé en artistas reconocidos y contemporáneos a lo largo de la historia para tomar esa imagen, ya fuera un bajo relieve de Sumeria o una pintura de Roseli, de Goya o de artistas digitales, sobre cuál había sido su visión sobre Eva y Lilith. Con base en ellos fui haciendo un análisis iconográfico de la imagen y después una interpretación emocional, también acompañada de otro tipo de aprendizajes en mi vida mucho más chamánicos y de los de los indios la costa del norte poniendo un animal de poder, un color, una palabra y una esencia que podía acompañar a cada una de estas pinturas. Es un trabajo integrativo y una propuesta como si las mujeres les pudieran dar un paseo por un hermoso jardín, donde pueden sentirse relacionados con cada una de estas imágenes”.

Elisa Queijeiro. ESPECIAL/CORTESÍA PENGUIN RANDOM HOUSE.

¿Cuál consideras que es el mensaje principal de "Las hijas de Eva y Lilith"?

“Para mí el mensaje principal es que todas somos Eva, todas somos Lilith y somos muchas formas de ser Eva y Lilith, que cuando el conocimiento deja de ser información acumulada y se integra en una en una práctica que nos devuelve la luz y el poder, podemos habitar nuestra mejor versión”.

Al renovar esta edición para volverla a lanzar, ¿cuál es tu conclusión o tu aprendizaje con esta nueva edición?

“Justamente el aprendizaje es la evolución. El darme cuenta incluso en mí dónde estaba. Estaba mucho más colocada en una Eva con mucho miedo, pasando por tormentas importantes, una Eva culposa también, viviendo su duelo y darme cuenta que la valentía de ese tiempo y el trabajo personal, la preparación me lleva hoy a un estado de una Lilith mucho más plantada en mis propios dones, en mis talentos y también en una Eva que procura acompañarse de conciencia y de serenidad. Creo que al revisarla 10 años después pude observar mi camino y también estoy honrando mi camino. Y creo que las mujeres que lo lean, o que lo vuelvan a leer podrán honrarse a sí mismas, saber dónde estaban y dónde están. Y si es tiempo de tomar acción, cambio, ternura o fuerza, que lo puedan hacer”.

¿Vas a tener alguna presentación a lo largo del país o fuera de él?

“Sí, lo que estamos viendo con la editorial, tratando de ver si podemos ir a Monterrey, a la FIL, me encanta ir a Hidalgo. Creo que sería bellísimo poder recorrer el país con esta presentación, con este libro, pero todavía no lo tenemos confirmado. Lo que sí, es que estoy trabajando en un oráculo que va a acompañar este libro. Son 62 cartas que se desprenden de los 14 arquetipos y ese sí lo vamos a sacar a finales de año, estoy trabajando fuertemente en la investigación, ya acabé la investigación de María Magdalena y es mi siguiente libro. Ahorita que justamente termine de dar a conocer a Eva y Lilith, viene el turno de aislarme y poder escribir lo que llevo investigando los últimos cinco años”.

Elisa Queijeiro. ESPECIAL/CORTESÍA PENGUIN RANDOM HOUSE.

¿Algún otro proyecto que tengas?

“Sigo siendo la narradora de Carlota en el castillo de Chapultepec, que es un privilegio poder narrarla, sigo trabajando por la cultura y el arte de nuestro país, haciendo promoción de nuestros recintos. Ahora que viene el futbol, qué mejor que entre partido y partido podrían ver nuestros recintos con las bellezas que nos ofrecen, estoy comprometida con las historias que inspiren, con mi país y con las mujeres. Viene la tercera temporada de mi podcast, a final de año, y está en todas las plataformas Spotify, Apple Podcast, Apple Music, YouTube, entonces no paramos por tratar de crear conciencia, arte e inspiración”.

Las hijas de Eva y Lilith. ESPECIAL/EDITORIAL GRIJALBO.

Las hijas de Eva y Lilith

Desvela la verdad sobre la historia de la mujer y propone vivir con mayor libertad, sin la lápida de la interpretación y el invento. Elisa Queijeiro aborda los mitos desde todos sus ángulos, sabiendo su importancia para el surgimiento de los pueblos, pero también que una mirada parcial y sesgada de los mismos nos ha limitado como mujeres e impedido nuestra plenitud por muchos siglos. Este libro nos desnuda detalles como que nunca hubo manzana en el Edén y que la serpiente engañó a nadie; que no había sólo un árbol valioso y prohibido, sino dos, y que la expulsión del Paraíso fue consecuencia de la sabiduría adquirida, no de la desobediencia cometida. Elisa Queijeiro nos explica que Eva sabía lo que hacía, y nos narra que hubo otra esposa de Adán, la bella y sensual Lilith -la primera mujer según el mito hebreo-, que después de discutir por su igualdad lo abandonó y con el paso del tiempo fue convertida en demonio: ¡tanta libertad y valentía no eran buena idea! A lo largo de la historia Eva fue mal contada y Lilith, silenciada. Nosotras somos sus hijas, y por tanto su herencia. Es hora de entenderlas y transformarnos. Disponible en formato físico, ebook y audiolibro.

Elisa Queijeiro

Página Web: elisa.mx. Igualmente, edalylit.com.

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