Miércoles, 20 de Mayo 2026

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Tequila El Tequileño vuelve a sorprender con el Weekend Experience

La historia de El Tequileño comenzó en 1959, una marca con trayectoria de 66 años en el mercado que sigue teniendo presencia en todo el mundo

Por: Aracely Aguilera

En portada: Polo Salles, Gonzalo García Vivanco, Tony Salles, Alethia Sada, Gina Castillo y Sophie Bilyea. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 22 de mayo 2026

En portada: Polo Salles, Gonzalo García Vivanco, Tony Salles, Alethia Sada, Gina Castillo y Sophie Bilyea. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 22 de mayo 2026

El Tequileño. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

El Tequileño. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Marcelia Figueroa. GENTE BIEN JALISCO / Weekend Experience

Marcelia Figueroa. GENTE BIEN JALISCO / Weekend Experience

Gonzalo García Vivanco. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 22 de mayo 2026

Gonzalo García Vivanco. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 22 de mayo 2026

Polo Salles. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Polo Salles. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Marcelia Figueroa. GENTE BIEN JALISCO / Weekend Experience

Marcelia Figueroa. GENTE BIEN JALISCO / Weekend Experience

Gina Quirarte. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 22 de mayo 2026

Gina Quirarte. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 22 de mayo 2026

Gina Quirate, Gina Castillo, Juan Carlos Santoscoy y Polo Salles. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Gina Quirate, Gina Castillo, Juan Carlos Santoscoy y Polo Salles. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Polo Salles. GENTE BIEN JALISCO / Weekend Experience

Polo Salles. GENTE BIEN JALISCO / Weekend Experience

Rafael Hernández y Mariana Hernández. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 22 de mayo 2026

Rafael Hernández y Mariana Hernández. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 22 de mayo 2026

Óscar Naveja. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Óscar Naveja. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Óscar Naveja, Sofía Basave, y Marcelia Figueroa. GENTE BIEN JALISCO / Weekend Experience

Óscar Naveja, Sofía Basave, y Marcelia Figueroa. GENTE BIEN JALISCO / Weekend Experience

Tony Salles. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 22 de mayo 2026

Tony Salles. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 22 de mayo 2026

GRUPO. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

GRUPO. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Gonzalo García Vivanco. GENTE BIEN JALISCO / Weekend Experience

Gonzalo García Vivanco. GENTE BIEN JALISCO / Weekend Experience

Juan Carlos Santoscoy, Marcelia Figueroa y Polo Salles. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 22 de mayo 2026

Juan Carlos Santoscoy, Marcelia Figueroa y Polo Salles. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 22 de mayo 2026

Paola Wise. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Paola Wise. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Tony Salles, Polo Salles, Alethia Sada, Juan Carlos Santoscoy y Gonzalo García Vivanco. GENTE BIEN JALISCO / Weekend Experience

Tony Salles, Polo Salles, Alethia Sada, Juan Carlos Santoscoy y Gonzalo García Vivanco. GENTE BIEN JALISCO / Weekend Experience

El Tequileño. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 22 de mayo 2026

El Tequileño. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 22 de mayo 2026

Polo Salles. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Polo Salles. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Charlie Serrano y Jesús Arriola. GENTE BIEN JALISCO / GENTE BIEN JALISCO / Weekend Experience

Charlie Serrano y Jesús Arriola. GENTE BIEN JALISCO / GENTE BIEN JALISCO / Weekend Experience

GRUPO. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

GRUPO. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

El Tequileño. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 22 de mayo 2026

El Tequileño. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 22 de mayo 2026

Polo Salles, Juan Carlos Santoscoy, Gina Quirarte y Gonzalo García Vivanco. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Polo Salles, Juan Carlos Santoscoy, Gina Quirarte y Gonzalo García Vivanco. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

GRUPO. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

GRUPO. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

GRUPO. GENTE BIEN JALISCO / GENTE BIEN JALISCO / Weekend Experience

GRUPO. GENTE BIEN JALISCO / GENTE BIEN JALISCO / Weekend Experience

Un selecto grupo de invitados fue convocado a Casa Salles para vivir un fin de semana increíble en su hotel boutique en Tequila, Jalisco y visitar la fábrica de Tequila El Tequileño, preparándose para el evento mundialista.

La aventura inició a mediodía para dar un recorrido por la destilería y disfrutar de una cata guiada por Tony Salles, quien fue reconocido el año pasado como el Blender of the year, que es el mejor maestro tequilero.

Conocieron las instalaciones y hubo una comida con gastronomía de autor en el restaurante Mango Cocina de Origen, para más tarde disfrutar del atardecer en el roof top acompañados de un mariachi clásico y disfrutando deliciosos cantaritos.

El artista Juan Carlos Santoscoy intervino unas botellas de El Tequileño y un par de tenis, ante el asombro de los asistentes, quienes fueron testigos de su talento y creatividad. La fiesta continuó con una cena en el testing room, cerrando con los beats de DJ Mario que pusieron a todos bailar hasta las 2:00 am. 

Se ofreció un menú family style de su gran chef Efraín, quien sirvió todos los platillos tradicionales para que probaran desde carne asada, guacamole, distintas entradas y de postre, pay de limón y mousse de chocolate, también Alberto les dio la clásica batanga con Tequileño y cerraron con un carajillo con Tequileño.

La historia de El Tequileño comenzó en 1959, una marca con trayectoria de 66 años en el mercado que sigue teniendo presencia en todo el mundo.

Más información en @casa salles y @el_tequileno

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