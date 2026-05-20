Un selecto grupo de invitados fue convocado a Casa Salles para vivir un fin de semana increíble en su hotel boutique en Tequila, Jalisco y visitar la fábrica de Tequila El Tequileño, preparándose para el evento mundialista.

La aventura inició a mediodía para dar un recorrido por la destilería y disfrutar de una cata guiada por Tony Salles, quien fue reconocido el año pasado como el Blender of the year, que es el mejor maestro tequilero.

Conocieron las instalaciones y hubo una comida con gastronomía de autor en el restaurante Mango Cocina de Origen, para más tarde disfrutar del atardecer en el roof top acompañados de un mariachi clásico y disfrutando deliciosos cantaritos.

El artista Juan Carlos Santoscoy intervino unas botellas de El Tequileño y un par de tenis, ante el asombro de los asistentes, quienes fueron testigos de su talento y creatividad. La fiesta continuó con una cena en el testing room, cerrando con los beats de DJ Mario que pusieron a todos bailar hasta las 2:00 am.

Se ofreció un menú family style de su gran chef Efraín, quien sirvió todos los platillos tradicionales para que probaran desde carne asada, guacamole, distintas entradas y de postre, pay de limón y mousse de chocolate, también Alberto les dio la clásica batanga con Tequileño y cerraron con un carajillo con Tequileño.

La historia de El Tequileño comenzó en 1959, una marca con trayectoria de 66 años en el mercado que sigue teniendo presencia en todo el mundo.

Más información en @casa salles y @el_tequileno