Karina Velasco es una escritora, que en el marco de la pasada Feria Internacional del Libro de Guadalajara presentó su más reciente libro titulado Musa del amor de editorial Grijalbo de Penguin Random House.

Tras más de 10 años de una trayectoria en televisión, radio y el mundo de la música, Karina Velasco empezó a practicar yoga y viajó a la india para estudiar la disciplina, el budismo y la filosofía vedanta. Pronto, cambió su estilo de vida y decidió convertir su pasión por el bienestar en una carrera, actualmente es maestra de yoga sivananda, chef y nutrióloga holística, imparte cursos de nutrición, cocina y yoga en México y Estados Unidos.

Karina Velasco. ESPECIAL/CORTESÍA KARINA VELASCO.

En entrevista para Gente Bien, la escritora platicó sobre su quinto libro, que conduce a los lectores a adentrarse en sí mismos y en su propia historia para reencontrarse con su esencia. De la mano de la protagonista, Musa del amor que tiene como subtítulo La misión del corazón roto invita a desafiar los mandatos sociales para abrir la puerta a un amor más libre, pleno y verdadero.

¿Cómo surge la idea de crear este libro?

“Surge con una inquietud de mi propio trabajo con el divino femenino y toda la experiencia que he tenido los últimos años de estar en sesiones con tantas mujeres y ser su acompañante, digamos que en este proceso de transformación interna, donde siento que hizo falta hablar, un libro para sanar el corazón roto, que yo creo que es un tema que a todas las mujeres nos ha afectado, el cómo hemos entrado a dinámicas tóxicas o con hombres tóxicos de los cuales tenemos que sanar, tenemos que reconocer ese tipo de relaciones para decir que “no” y tener esta capacidad para poder reinventarnos y reinventar cómo vivimos el amor en nuestra relación”.

¿Cuál es tu perspectiva de la pareja actual?

“Es un distanciamiento, creo que hay tantas distracciones y hay una falta de comunicación porque la comunicación se está transmutando, está cambiando mucho, entonces creo que tenemos que evolucionar la forma como nos comunicamos, porque las parejas lo que hacen es los dos hablan para ser entendidos y escuchados, pero ninguno escucha y ninguno entiende. Entonces lo que sucede es que hay estas dinámicas donde ya la comunicación no funciona, entonces es lo que veo que está empezando a distanciar a muchas parejas”.

Karina Velasco. ESPECIAL/CORTESÍA KARINA VELASCO.

¿Qué son los códigos de la sabiduría femenina?

“Son aquellas semillas de todo el mundo, de nuestros ancestros, de aquellas mujeres que han trabajado la conciencia, entonces toda esta sabiduría, este reconocer nuestro poder femenino, con nuestras cualidades femeninas son estos códigos con los cuales tenemos que volver a reconocernos y acceder para retomar nuestro papel como mujeres en el planeta, que no es el feminismo y que no es el patriarcado. Tenemos que empezar a crear algo nuevo, algo diferente, donde podamos realmente estar en nuestro poder, pero tenemos también una visión muy mal interpretada de lo que es el poder personal, entonces para mí esos códigos son estos reconocimientos que ya tenemos esta sabiduría, porque seguro tu abuela era mucho más sabia que tú y que no recordamos, entonces es volver a conectar con nuestras abuelas y esa sabiduría de la simpleza de vivir. Con esa seguridad, porque la seguridad la tienes cuando estás en ti, cuando estás conectada, y nuestras abuelas pasaban horas en la naturaleza, no había tantas distracciones, el hombre era una pieza más, pero no era toda su vida alrededor del hombre, de las distracciones, del mundo externo, todavía se daban el tiempo de contemplar, de estar en silencio, de reflexionar y ahí es donde la sabiduría surge”.

¿Cómo fue el proceso de crear “Musa del amor”?

“Es un libro que escribí como un canal del colectivo femenino, entonces es muy diferente, pero si me tardé como un año”.

¿Cuál fue tu mayor reto al momento de escribirlo?

“Sentir todavía la herida de la feminidad colectiva, hay capítulos que los volvía a leer y lloraba, porque son cosas que nos han pasado a todas las mujeres, y si no nos pasaron a nosotras, alguien de nuestro linaje, alguien que conocemos y cuando tienes el corazón abierto y tienes esa empatía, sientes por las otras mujeres”.

Karina Velasco. ESPECIAL/CORTESÍA KARINA VELASCO.

¿A quién está dirigido?

“Creo que es para una edad mucho más madura porque es un libro en el que te estoy retratando historias que son fuertes, historias que las lees y dices ‘esto es lo que no hay que hacer’, entonces si estoy con una chica de 24 que ya ha sufrido de ciertas cosas está lista para leerlo, pero si estoy con una chica de 17 que nunca ha tenido novio ¿para qué?, entonces creo que es algo que tiene que discernir la mujer de saber lo que va a encontrar aquí”.

¿Consideras que tiene un mensaje principal?

“Claro, sanar el corazón roto, la evolución de la pareja, yo creo que ese es el gran mensaje, regresar a la frecuencia del amor y saber que hay una posibilidad de amar, de estar en pareja, de vivir las relaciones de una forma mucho más armoniosa y mucho más evolucionada que a través del drama y las dinámicas tóxicas”.

¿Crees que si un hombre lee este libro pueda entender a su pareja?

“Creo que éste es un libro donde el hombre va a entender a la mujer, porque muchas veces estos silencios de lo que no decimos al hombre todavía por ese miedo ancestral que tenemos, lo va a leer aquí, entonces realmente si está receptivo el hombre a entender a la mujer va a encontrar muchas cosas aquí, de lo que a la mejor muchas mujeres le han querido decir y no se han atrevido”.

Karina Velasco. ESPECIAL/CORTESÍA KARINA VELASCO.

¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

“Ahorita es la promoción del libro, voy a hacer cursos relacionados con el libro, por ejemplo, tengo cursos como Sana Corazón, que es acerca del libro, otro curso de La nueva feminidad, que son todas mis enseñanzas acerca de todas las raíces del divino femenino y cómo regresar a esas raíces; tengo otro curso que se llama Templo, que es relacionarte con tu cuerpo de una forma diferente. Así que hay muchos proyectos en ese sentido de apoyo y de guía, vía zoom, a todas las mujeres, y también doy mis sesiones personalizadas con quien quiera, con quien resuene. Los cursos en mi página, las inscripciones ya están abiertas”.

Musa del amor. ESPECIAL/EDITORIAL GRIJALBO.

Musa del amor

Es el viaje íntimo y honesto de Aurora, una mujer que, tras años de amores rotos y silencios impuestos, decide enfrentar las memorias que marcaron su cuerpo y su alma. Guiada por las musas en un mundo de sueños lúcidos, explorará sus relaciones de pareja e identificará qué ha funcionado y qué no, pero, sobre todo, aprenderá a aceptarse y a ser auténtica en el amor. Entre escenas cargadas de deseo y otras atravesadas por la crudeza de la desilusión, Aurora comienza a descifrar antiguos códigos de sabiduría femenina que emergen desde lo más profundo de su inconsciente. En este viaje descubre que la verdadera sanación no está en encontrar a otro, sino en encontrarse a sí misma, reconciliando su feminidad con su fuerza divina.

Karina Velasco

Página Web: karinavelasco.com

Facebook: Karina Velasco (@karinavelascomusa)

Instagram: @karivelasco

XM