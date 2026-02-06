Inicia el fin de semana y a partir de hoy el entretenimiento no se hace esperar, por lo que en este espacio puedes consultar los eventos más relevantes que se realizarán en los recintos más emblemáticos de Guadalajara. Consulta la selección de la agenda de Buena Vida Life & Style y elige el mejor para tu diversión.

La Gusana Ciega dará un concierto en el Teatro Galerías. ESPECIAL/CORTESÍA.

La Gusana Ciega

La agrupación mexicana de rock alternativo se presentará en el escenario tapatío para promocionar los temas de su reciente álbum titulado Claroscuro, un viaje sonoro que mezcla su clásica esencia con nuevas exploraciones. Disfruta de una noche inolvidable, cargada de energía y nostalgia con canciones como Cielo Lindo, Lentamente, Sal de mis sueños, entre otras.

Teatro Galerías.

6 de febrero, 21:00 hrs.

$700, $800, $900 y $1,100.

El concierto Candlelight: El señor de los anillos se realizará en Palcco. ESPECIAL/CORTESÍA FEVER.

Candlelight: El señor de los anillos

La nueva forma de vivir la música clásica se apodera de los espacios de la ciudad y Candlelight ofrece un nuevo concierto. Con motivo del 25 aniversario del estreno de la película El señor de los anillos: La comunidad del anillo, el recital es un tributo exclusivo a la música de la trilogía que transportará al público a la Tierra Media, con la que se celebran los triunfos, las luchas y la increíble belleza de esta historia. La lista de canciones y partituras son aprobadas por Howard Shore, compositor oficial de la trilogía.

Palcco.

6 de febrero, 19:00 y 21:30 hrs.

De $470 a $875.

El Foro Ágora de Palcco se convertirá en el escenario para el espectáculo de Lucha Libre AAA Worldwide. ESPECIAL/PALCCO.

Lucha Libre AAA Worldwide

Es una función familiar en la que se mostrará la técnica, el misticismo y la fuerza de los mejores luchadores del mundo. Disfruta de una tarde de lucha libre con seis encuentros, en los que se verá en acción a a Psycho Clown, Pagano, Cibernético, La Parka, Mr.Iguana, Sansón, Máscara Año 2000 y muchos otros luchadores que conforman la caravana estelar de este deporte, con el que te harán vibrar de emoción.

Foro Ágora de Palcco.

8 de febrero, 16:00 hrs.

De $350 a $1,400.

Las Guerreras K-Pop, el show en vivo tendrá como escenario el Teatro Galerías. ESPECIAL/CORTESÍA.

Las Guerreras K-Pop, el show en vivo

Diviértete con una experiencia musical inmersiva dedicada al género del k-pop, que se ha hecho tan popular. La presentación es un tributo musical Spo a través de un espectáculo lleno de energía, baile Se y toda la emoción del género que ha conquistado al mundo.

Teatro Galerías.

8 de febrero, 16:30 hrs.

$350, $450 y $550.

Chuy Lizárraga y El Coyote ofrecerán un concierto dentro de su Capibaras Tour en el Auditorio Telmex. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Chuy Lizárraga y El Coyote

En el marco de la gira Capibaras Tour, dos de los exponentes más representativos de la música regional mexicana se presentarán en la Perla Tapatía para ofrecer un esperado concierto por sus seguidores. El Coyote y Chuy Lizárraga unen su voz, estilo, trayectoria y talento en un solo escenario para interpretar lo mejor de su música. Disfruta de una velada de banda llena de sentimiento y auténtica energía.

Auditorio Telmex.

6 y 7 de febrero, 21:00 hrs.

De $600 a $2,900. $4,200 VIP.

La obra de teatro Por qué los hombres aman a las cabronas se presentará en el Teatro Galerías. ESPECIAL/CORTESÍA YAHIR.

Por qué los hombres aman a las cabronas

Es una obra de teatro para adolescentes y adultos en la que participan Yahir, Ninel Conde y Laura Flores. Es una comedia en la que se muestra lo que frustra a las mujeres en la vida diaria sobre los hombres. La historia es un relato divertido que guía sobre las relaciones a las mujeres que son “demasiado buenas”.

Teatro Galerías.

10 y 11 de febrero, 19:00 y 21:15 hrs.

$550, $650, $800 y $1,000.

Las Guerreras K-Pop, el concierto en vivo se presentará en Palcco. ESPECIAL/CORTESÍA.

Las Guerreras K-Pop, el concierto en vivo

Es un electrizante concierto que hace un tributo-homenaje a los grandes éxitos del género surcoreano. Goza de una tarde llena de ritmo y color con un show que destaca por ser cantando totalmente en vivo.

Palcco.

8 de febrero, 12:00 y 15:00 hrs.

De $299 a $897. $997 VIP.

Jorge Medina y Josi Cuen regresan al Auditorio Telmex con su gira La máquina del tiempo. ESPECIAL.

Jorge Medina y Josi Cuen

De nueva cuenta este par de cantantes pisan tierras tapatías para ofrecer un concierto dentro de su gira titulada La máquina del tiempo Tour. Una presentación que celebra sus trayectorias con una selección de éxitos que han marcado la música regional mexicana. Los asistentes disfrutarán de un recorrido musical que revive las etapas clave de sus carreras, temas emblemáticos y nuevas interpretaciones para este show.

Auditorio Telmex.

12, 13 y 14 de febrero, 21:00 hrs.

De $600 a $2,900. $4,200 VIP.

Otros Eventos

The Greatest Showman

Teatro Galerías. 7 de febrero, 21:00 hrs. $450, $550, $650 y $750.

¿Duermen los peces?

Conjunto Santander de Artes Escénicas. 8 de febrero, 20:30 hrs. $250.

Salo sin censura

Para mayores de 18 años. 12 de febrero, 19:30 y 21:30 hrs. $450, $650, $850 y $1,150.

Maelo Ruiz

Teatro Diana. 12 de febrero, 21:00 hrs. De $500 a $1,300.

XM