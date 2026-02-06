En el primer fin de semana de febrero, la cartelera de cine tapatía se nutre con nuevas películas. Revisa las historias de cada una, la recomendación de por qué verla y elige la de tu preferencia. Organiza una salida al cine este fin de semana con tu compañía favorita y disfruta del séptimo arte en la pantalla grande.

Arco

Nominada al Oscar® como Mejor Película Animada, Arco es una de las grandes joyas imperdibles del último año. La fantasía y la ciencia ficción convergen en este espectacular largometraje dirigido por Ugo Bienvenu. En el doblaje para México participan Memo Villegas, Poncho Borbolla y Daniel Tovar.

De fino acabado estético, el filme cuenta la historia de un chico llamado Arco que vive en el año 2932. Un viaje en el tiempo lo meterá en problemas, pues descubrirá que se encuentra cientos de años atrás, con un dispositivo de viajes temporales rotos, y perseguido por conspiranoicos. Afortunadamente, su camino se cruzará con el de una chica llamada Iris, quien le tenderá una mano para ayudarlo a volver a su época.

Toma Nota

Arco fue estrenada en el marco del Festival de Cannes y ya recogió nominaciones a los Golden Globes y Critics Choice.

Es para ti si…

Eres amante del cine animado, ¡más aún si tiene la calidad de esta pieza imperdible!

La historia del sonido

Paul Mescal y Josh O’Connor le prenden fuego a la pantalla en el drama romántico La historia del sonido de Oliver Hermanus. Cuenta la historia de Lionel y David, dos estudiantes de música que se conocen en el Conservatorio de Boston, mientras que en Europa ocurre la Primera Guerra Mundial. Tras el conflicto, se reúnen para realizar un viaje rural, recolectando los sonidos del folk estadounidense, sin imaginar lo que vivirán juntos.

Una coproducción de Estados Unidos y el Reino Unido que Empire calificó como una pieza con interpretaciones “cautivadoras”.

Toma Nota

Este largometraje formó parte de la selección oficial del Festival de Cannes, donde compitió por la Palma de Oro y la Palma Queer.

Es para ti si…

La mezcla de Mescal y O’Connor te parece irresistible. ¡¿A quién no?!

El día del fin del mundo: Migración

Han pasado seis años del estreno de El día del fin del mundo, un relato de desastre apocalíptico que, curiosamente, llegó a los cines durante la pandemia. A pesar de ello, tuvo un éxito que ha justificado una secuela titulada Migración.

Con la civilización humana destruida tras el impacto del cometa de la primera película, un nuevo peligro emerge. Ahora, la familia Garrity deberá llegar a un cráter que les servirá de refugio y que, con suerte, podría salvarlos ante la nueva calamidad que se avecina.

Toma Nota

El director Nic Roman Waugh y el actor Gerard Butler están afianzando sus lazos colaborativos: ya hicieron juntos las dos películas de El día del fin del mundo y dos películas de la saga Agente bajo fuego (incluyendo la secuela que saldría el próximo año).

Es para ti si...

Viste la primera cinta y te encantó, al grado de que te quedaste con ganas de más.

El sonido de la muerte

El director Corin Hardy (La Monja) y el guionista Owen Egerton (Blood Fest) continúan explorando su territorio favorito: el del terror. ¿Podría ser El sonido de la muerte su mejor película hasta la fecha? Chocarrera y claramente comprometida con el cine de género, la cinta cuenta la historia de un grupo de estudiantes de preparatoria que encuentra un ancestral y maldito silbato ceremonial azteca. El problema es que quien escucha su sonido, está condenado a la muerte.

La cinta cuenta con las actuaciones de Dafne Keen, Nick Frost y Sophie Nélisse.

Toma Nota

Fue estrenada en el marco del Fantastic Fest de Austin, Texas, el festival de cine de género más prestigioso de la Unión Americana.

Es para ti si…

Te llama la atención la mezcla entre el “terror adolescente” y el misticismo azteca.

Aún es de noche en Caracas

Tras la muerte de su madre, una chica es desalojada ilegalmente de su domicilio. La sociedad venezolana se desmorona, los ánimos confrontan a la gente entre sí, pero también contra el gobierno. Es así que la joven termina refugiándose en el departamento de la vecina, acompañada de un chico que creía desaparecido.

Aún es de noche en Caracas presenta un retrato de un país en crisis y fracturado; por el momento histórico y sus vaivenes discursivos, el filme seguro dividirá opiniones. Con todo, es importante contar historias que hablen sobre los horrores de los regímenes que le arrebatan a su gente la posibilidad de “ser” y la dicha de “estar”. Lo malo es cuando tu película se vuelve una excusa para justificar intervenciones extranjeras, para defender que una nación —que merece ser dueña de su propio destino— pase de estar bajo el yugo de una radicalidad a estar a merced de otra.

Toma Nota

Esta cinta es la adaptación fílmica de la novela La hija de la española de Karina Sainz Borgo.

Es para ti si…

Te gustan los dramas que invitan a discutir y contrastar opiniones sobre temas de actualidad.

Tren Fantasma: Estación Maldita

El terror surcoreano sigue haciéndose presente en los cines mexicanos, ahora con el estreno de este filme que cuenta la historia de una youtuber que se dedica a buscar historias escabrosas para compartirlas con su público. Sin embargo, sus vistas y seguidores han bajado, así que decide aventurarse en una estación de metro que guarda terrores insospechados.

Toma Nota

La pieza tiene la constitución de una película “antológica”, pues la protagonista encontrará distintas historias aterradoras en su vida al tren.

Es para ti si…

Te gusta el terror oriental o consumes todos los productos culturales que llegan de Corea del Sur.

Stray Kids: The DominATE Experience

Este largometraje lleva el fenómeno global del K-pop a la pantalla grande con un recorrido inmersivo por su gira mundial. La película captura la energía de sus presentaciones agotadas en el SoFi Stadium de Los Ángeles y combina imágenes de concierto con entrevistas íntimas y material de detrás de cámaras. Dirigida por Paul Dugdale, con segmentos documentales de Farah Khalid, se estrena el 5 de febrero en formato IMAX, ofreciendo a los fans una experiencia única.

Toma Nota

En menos de una década, Stray Kids se ha convertido en un fenómeno global que habría vendido más de 30 millones de discos.

Es para ti si…

Eres fan de Stray Kids y quieres acercarte a ellos como nunca antes gracias a la magia del cine.

Con la colaboración de Arturo Garibay @ArturoGaribay.

XM