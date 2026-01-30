Este fin de semana la película mexicana de humor negro Sobriedad, me estás matando ya está en la cartelera de cine tapatía, la cual es protagonizada por Octavio Hinojosa, Alfonso “Poncho” Borbolla y Maya Zapata. La cinta es una producción de OLAH FILMS y The Original Content Society, dirigida por Raúl Campos, producida por Raúl Campos, Félix de Valdivia y Octavio Hinojosa.

En entrevista para Gente Bien los actores Octavio Hinojosa y Alfonso “Poncho” Borbolla platican sobre sus personajes y la historia de esta película.

Octavio Hinojosa

Es un actor de cine, televisión y teatro que en este largometraje interpreta a Raffi.

¿Cómo describirías a Raffi?

“Raffi es un personaje muy dulce y muy noble. Es un personaje que tiene sueños muy grandes, pero que también no ha podido ejecutar ninguno de estos sueños porque tiene un pasado con una herida muy profunda, que lo convirtieron en una persona problemática, violenta y, que evidentemente, va por la vida con una especie de máscara para que nadie pueda ver la persona que es realmente porque no quiere que lo vean vulnerable, débil. Y siendo así, pues se le va la vida, se le van 17 años y ahí es en donde conocemos al personaje, al inicio de la película. Han pasado 17 años que va entrando y saliendo de rehabilitación y quiere rehacer su vida, pero justo por todas estas heridas de vida, pues se ha vuelto una persona difícil de querer, una persona sarcástica, cruda, que no tiene filtros y que realmente lo único que está buscando es que alguien lo abrace, le dé la mano y lo ayude a encontrar el camino. Creo que se siente muy solo y está buscando con quién seguir caminando en la vida, pero no, como ya ha pasado tanto tiempo, pues todo mundo está en un lugar distinto”.

¿Cuál consideras que fue el mayor desafío al interpretar a Raffi?

“Yo soy libra, necesito que todo esté en paz, soy una persona conciliadora, no me gusta que haya problemas, si alguien se está peleando, yo trato de llegar como a conciliar los problemas que existen ahí, y Raffi es todo lo opuesto, es un es una persona que si no hay conflicto, llega a crear el conflicto, entonces, en ese sentido Raffi sí es completamente distinto a mí. Otro reto muy grande para mí era el miedo que yo sentía sobre hacer un personaje así, porque hubo personas que cuando leyeron el guion me dijeron que era un personaje demasiado problemático y violento, y que si hacía el personaje iba a ser un suicidio para mi carrera, entonces me empecé a preocupar mucho, y dije, “¿Qué voy a hacer para que a la gente le caiga mejor Raffi o para que empaticen más con él?”, y justo como tres semanas antes de empezar el rodaje, vi una película que se llama Less Than Zero, en la que sale Robert Downey Jr. y Raffi se parece mucho al personaje de Robert Downey Jr., y me di cuenta que lo único que hizo Robert Downey Jr. es serle fiel al personaje. Nunca intentó cambiar algo o hacer algo para que las personas empatizarán con él, simplemente dejó que la historia sucediera y que las personas llegaran a ciertas conclusiones de por qué el personaje tiene las fallas que tiene y por qué el personaje actúa y se comporta de la manera en la que lo está haciendo. Entonces, ese fue como el segundo reto, no tratar de suavizar al personaje para que para que le caiga mejor a la gente. Sí fue complicado, porque cuando alguien te dice es un suicidio para tu carrera, pues no es emocionante que te digan eso”.

¿Consideras que tiene un mensaje principal “Sobriedad, me estás matando”?

“Sí, por ejemplo, el personaje de Trino quería tener una carrera en teatro musical en Broadway y se da cuenta que es algo que no lo va a conseguir en esta vida y decide irse por otro camino; Raffi es un personaje que no puede aceptar que su vida no va a ser extraordinaria. Y él no acepta eso, lo que lo lleva a meterse a problemas cada vez más, y más, y más, y más profundos, entonces este deseo tan profundo que tiene la gente de ser extraordinario, de tener una vida que se pueda presumir se ha vuelto algo una crisis generacional que está afectando a muchas personas, que creen que sus vidas no son valiosas porque no son dignas de presumirse en redes sociales, y eso a mí se me hace súper trágico. Es una película que te recuerda que la felicidad no está en el número de seguidores que tienes, en el número de likes que te ponen, sino en tus amigos, en lo cotidiano, en tu trabajo y que por más fallas que tengas en la vida, pues sí, siempre puede haber una segunda oportunidad si estás dispuesto a cambiar y siempre puedes volver a intentar ser esa persona que siempre quisiste ser”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Que nuestra película se estrena el 29 de enero en cines por todo el país, no se la pierdan, es una comedia negra muy divertida para todas las personas que son difíciles de querer o que conocen a alguien que es difícil de querer, para todas las ovejas negras de este mundo”.

Octavio Hinojosa

Alfonso “Poncho” Borbolla

Es un actor y comediante mexicano con una extensa actividad teatral, quien en este filme da vida a Trino.

¿Cómo describes a tu personaje de Trino?

“Describiría a Trino como un hombre que ha sabido surfear entre sus aspiraciones y sus posibilidades. A veces aunque queramos, la vida nos va presentando unas oportunidades que no se alinean del todo con lo que queríamos y creo que de eso se trata la vida, ¿no?, de ir avanzando entre ir cumpliendo deseos e ir viviendo la vida como se nos presenta. Creo que Trino es un hombre que ha sabido congeniar esas dos cosas muy bien. Es un hombre noble que cree mucho en el amor, en el cariño y que ve en Raffi, su amigo de hace muchísimos años, a un hombre con una herida como la que él tuvo alguna vez y con deseos de ayudarlo”.

¿Cuál fue el reto de interpretar a Trino?

“Yo creo que lo más difícil de interpretar a Trino fue encontrar ese motivo, esa razón de por qué seguir ayudando a Raffi, si continúa constantemente siendo un imbécil. ¿De dónde saca una persona las ganas de querer seguir ayudando a una persona que constantemente está cuando menos en la forma atacándote? Es lo que tiene, es lo difícil de poder ayudar a una persona con una adicción, que constantemente necesita tanto defenderse todo el tiempo porque está tan herido, tan perdido que ataca, ataca y ataca. Eso fue lo más difícil de interpretar a Trino, la verdad, y conseguir que fuera verosímil, o sea, que no pareciera su fan”.

Para ti, ¿cuál es el mensaje principal de la película?

“Yo creo que el mensaje principal de la película es que todo mundo merece una segunda oportunidad, que la vida no necesariamente es como nos dicen que tiene que ser, tenemos mucha presión sobre hay que casarse, hay que ser perfecto, hay que tener hijos, hay que... cómo debe ser la vida. Tenemos un sistema que está constantemente imponiéndonos requisitos para supuestamente ser felices, y la película habla un poco de que todo mundo tiene caminos diferentes, de que todo mundo tiene momentos diferentes para florecer, para encontrarse, para sanar y hay que estar en paz con eso. Y que no todo mundo tiene que ser único, especial, original, maravilloso, orgánico, o sea, no, no es así, no es necesario eso. Tenemos que entender que esas son expectativas que se nos imponen precisamente para casi siempre consumir algo. Y hay quien de pronto no lo logra y se ve abrumado por esto, y nos corresponde como sociedad, como personas, como seres humanos ayudar a los que se pierden en el camino porque solo como grupo hemos sobrevivido los seres humanos”.

¿Algo más que quieras compartir?

“Sí, que creo que es una película que toca un tema muy complicado, difícil, pero siempre con el ánimo de ayudar, de humanizarnos y de recordarle a la gente que es importante hacer siempre comunidad, grupo; que no se la pierdan porque es una peli 100% independiente, eso no lo decimos mucho, pero quiero yo particularmente como darle un aplauso muy, muy grande a los productores, a Raúl, a Félix y a Octavio, que son quienes la escribieron y en parte la levantaron. Es un proyecto que se hizo en muy pocos días, con poco dinero y creo que el resultado es increíble. Van a ver en la pantalla un personaje que se ve poco en el cine y en la televisión. Es un gran personaje y que Octavio está tremendo, la verdad. No se pierdan esa actuación porque está de Ariel, es un gran trabajo, es un personaje muy difícil de interpretar y lo hace muy bien”.

Alfonso “Poncho” Borbolla

Sobriedad, me estás matando

Raffi es un casi cuarentón que ha entrado y salido de centros de rehabilitación los últimos 17 años. Después de ser expulsado de su última clínica y corrido de casa de su mamá, Raffi busca refugio con Trino, el único amigo que le queda. Al enterarse que Inés, su crush de la prepa, se acaba de divorciar, Raffi decide hacer todo lo posible por conquistarla y reconstruir su vida, incluso si eso significa conseguir un trabajo ordinario y madurar.

