Xuan Lan: Impartió una clase masiva para inaugurar Asana Yoga Experience 2026

Cerca de 900 almas se dieron cita la mañana del 31 de enero para tener la práctica con Xuan Lan, una de las instructoras que todos los amantes del yoga esperaban ver en Asana Yoga Experience. Esta profesora, experta en yoga y bienestar, recibió a los practicantes con una sonrisa y motivada por el gran sol que cobijaba esa mañana en el Agora Jenkings del Conjunto Santander de Artes Escénicas.

Xuan Lan es uno de los referentes del yoga en España, nacida en Francia, de ascendencia vietnamita / FOTO: MARIFER RACHED

Al término de la clase, tuvo la oportunidad de pasear en las diversas áreas del evento, saludar, tomarse fotos y también estuvo en el programa del domingo 1 de febrero con una charla sobre uno de sus libros "La buena hija vietnamita", donde pudieron conocer no solo a la maestra sino al gran ser humano que es y su experiencia de vida, que también comparte a través de su plataforma con sus clases on line.

Una mañana mágica y llena de energía para comenzar el día con Xuan Lan / FOTO: MARIFER RACHED

Gente Bien tuvo la oportunidad de entrevistarla y nos contó más acerca de su camino en el yoga, que tanto le apasiona y al que eligió, dejando de lado una vida financiera para atreverse a seguir su intuición y realizar un proyecto personal que le ha dado muchas satisfacciones.

¿Cómo te sentiste con la clase inaugural en Asana Yoga Experience?

"Me fue muy bien, es algo que disfruto mucho, ver a la gente disfrutar, riendo, que se lo pasan bien, muchas personas llegaron muy temprano. Me pareció una iniciativa muy linda dar boletos a las personas que no habían conseguido, había este sol que iluminaba, me encantó estar con la gente, ver a alumnos que no veo a menudo".

Compartió una práctica dinámica que también puedes disfrutar en su plataforma / FOTO: MARIFER RACHED

¿Dónde vives no hay sol?

"Bueno, ahora es invierno, dos meses con poco sol y mucha lluvia, echo de menos el sol, pero en verano sí hay sol. Estamos ahorita en pleno invierno. Vivo en Barcelona actualmente. Tengo una plataforma donde nosotros decidimos clases de yoga para el equipo, son maestros que vienen y grabamos tres días a la semana, tengo mi equipo de grabación y los profesores son externos, latinoamericanos, españoles, el resto de la semana tengo un equipo de soporte de marketing, administración, técnico, gente que ayuda a la plataforma, un día coincidimos todos y el resto compartimos para que la gente pueda producir, otros son días de reuniones".

¿Tienes el trabajo que soñaste?

"No podría decir que lo soñé pero lo he creado a medida que es un sueño reciente, una pasión por el yoga, la forma se ha ido creando poco a poco. Mi sueño era practicar yoga, enseñar yoga y llevarlo al máximo de personas posibles, este era el sueño, después la forma no tenía idea por dónde empezar, pero después cada uno encuentra su manera de hacerlo con el digital, eventos grandes, pero ahora también con mi plataforma".

Contagió su energía y alegría en la clase / FOTO: MARIFER RACHED

¿Cómo podrías explicar a quién no practica yoga, todos los beneficios que puede encontrar?

"¿Tienes dos horas? (jajaja) Dependiendo la persona con quien hablo es un ángulo es muy distinto, una persona que tiene un dolor de rodilla, entro por el cuerpo porque trabajamos de manera más suave, cuerpo consciente, se va a cuidar el cuerpo y a través de él, llegará la parte mental y espiritual. Otros están estresados por la vida acelerada, entonces la clase de yoga si haces dos o tres a la semana, va a llegar un momento en el que vas a apagar el móvil, vas a estar contigo mismo en el mat durante una hora, meditar, aprender a calmar estos pensamientos y emociones que dan vueltas y te crean el estrés. Otros dicen quiero ser más flexible y entras también por la parte del cuerpo, pero para ser más flexible tienes que escuchar tu cuerpo, aprender a exhalar para dejar de tener tensión. Es verdad que hay tantos beneficios a nivel holístico, integral, que para mí invitar a alguien es aprender por su puerta y su necesidad, ahí encontrará su camino, pero al final entonces todos nos encontramos, pero entramos por puertas distintas".

Música y cuencos, armonizaron el inicio de esta práctica / FOTO: MARIFER RACHED

"El profesor de yoga está al servicio de sus alumnos". Xuan Lan

¿Cómo haces para inspirarte en tus clases?

"Empecé por lo que había aprendido, que fue Ashtanga Yoga durante 7 años, tradicional, entonces mi inspiración eran las dos primeras series, hice formación de vinyasa, hatha y dharma, pero era lo que tenía realmente en mi cuerpo eran las secuencias de Ashtanga Yoga. Mis primeras clases eran con vinyasas, las posturas que más conocía y poco a poco observando a los alumnos, era profesora en estudios, entonces veía lo que la gente le gustaba o no para encontrar un equilibrio, no siempre le puedes dar lo que les gusta porque también tienen que salir un poco de la zona de confort y probar cosas nuevas, encontrar un equilibrio entre el hatha y el vinyasa, que a mí me gusta, un momento más dinámico pero una bajada más tranquila. Después con la experiencia vas modulando y observando. Miro a todo el mundo porque tengo muy buena vista de lejos. Añado momentos de descanso. Hay que encontrar para todos. El profesor está al servicio de sus alumnos. Para que la gente lo viva, lo disfrute y lo vuelvan a practicar".

Compartió el recuerdo de esta clase en sus redes sociales / FOTO: MARIFER RACHED

¿Cómo se da la transición de una vida financiera a una vida al bienestar?

"No fue tan fácil. Yo llevaba más de 10 años practicando, el yoga ya era parte de mi vida, no como profesora pero sí como practicante. Esto me ha ayudado a mantener el nivel de estrés y de energía, en un mundo muy competitivo de trabajar en un banco, es un trabajo muy duro, una época que no hay nada remoto, todo presencial y yo estaba 10 horas en la oficina. Con un incidente en el trabajo decidí, ya está, no es para mí, no me llena. Me tardé un poco porque me gustaban mis compañeros, la empresa era interesante pero en algún momento pensé ya no aguanto más. Decidí rápidamente con la ayuda de mi esposo, porque dejas de tener un sueldo. Es una decisión a nivel económico y estructural, muy importante. Durante dos años hice un poquito de consultoría para poder tener un poco de ingresos, aprender este nuevo trabajo de instructora de yoga y luego poco a poco, mucho trabajo, corriendo por la ciudad para dar muchas clases, poco a poco entrando al mundo digital porque quería compartir. Empecé a escribir para compartir la enseñanza de yoga en un blog, luego creció en revista, de ahí empezó el mundo digital, que fue la clave para mí para poder llegar a gente que no tiene acceso a un estudio de yoga, que vive en el campo, que no tiene los mismos horarios para un estudio. Me doy cuenta que mucha gente quiere practicar, pero no tienen un estudio cerca".

Asana Yoga Experience se realizó el 31 de enero y 1 de febrero / FOTO: MARIFER RACHED

+ de Xuan Lan

Bebida: Mmm ¿En qué momento del día? El café de la mañana lo tomo con una bebida vegetal que voy mezclando. Luego me gusta el agua con gas con limón sin azúcar en cualquier momento. Soy muy de limón en todo.

Platillo: Todas las verduras (horno, parrilla) amo las verduras. No como carne pero sí pescado.

Canción: "Los cuatro elementos" durante la clase inaugural agregué esta canción que nos permite conectar con los elementos de la naturaleza que muchos yoguis utilizan en sus clases, tierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento y fuego mi espíritu. Estamos muy conectados y somos parte de la naturaleza.

Sus libros: "La buena hija vietnamita", "Mi diario de yoga" y "Yoga para mi bienestar".

Instagram: @xuanlanyoga.

