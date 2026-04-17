La doctora Ana Cecilia Jara Ettinger promociona su reciente libro “Vivir más empieza hoy” de la Editorial Aguilar de la casa editorial Penguin Random House .

Ana Cecilia Jara. ESPECIAL/PENGUIN RANDOM HOUSE.

Ana Cecilia es médico cirujano especialista en medicina de estilo de vida, que cuenta con una trayectoria reconocida en el cuidado integral de la salud, quien se ha convertido en una de las voces más influyentes en México por la promoción de hábitos saludables y longevidad, ofreciendo un enfoque humano y científico para mejorar la vida de las personas.

Por ello, a través de este título ofrece una guía clara y accesible para transformar la forma de cuidados propios en el día a día. La clave son acciones simples que generan resultados como mejorar el sueño, fortalecer la mente y las emociones así como adoptar hábitos sostenibles.

En entrevista para Gente Bien la doctora Jara Ettinger platica sobre la creación de este libro, que invita a dar pasos concretos hacia una vida más plena y se encuentra en formato físico, ebook y audiolibro.

Y explica que Vivir más empieza hoy nace porque actualmente hay un bombardeo de información en redes sociales, que ponen algo de moda como el ayuno intermitente, la dieta Keto, entre otros, “y aunque las redes sociales pueden ser buenas para educar y se puede hacer buen contenido, pero también es un arma de doble filo y hay mucha desinformación”, entonces nace de la necesidad de plasmar qué sí, qué no . “En realidad en salud, nada es blanco y negro, todo tiene pros y contras, por eso este libro lleva por medio de estos pros basado en evidencia, para que los lectores aprendan a discernir y a tomar mejores decisiones desde la información”.

Vivir más empieza hoy. ESPECIAL/EDITORIAL AGUILAR.

Dentro del libro se habla que el promedio de vida ha cambiado, ¿las recomendaciones que se dan son para hombres o para mujeres?

“ Son tips de información que aplica tanto para hombres como mujeres, siempre habrá que individualizar y siempre voy a recomendar que vayan a consulta con su médico de cabecera porque al final todos tenemos antecedentes familiares diferentes y diagnósticos preexistentes . Por ello, lo ideal es consultar a con un médico, teniendo la información del libro y que existen diferentes medios científicos, ya tomar las mejores decisiones”.

También hablas de que algunas enfermedades comienzan desde décadas atrás al diagnóstico ¿cómo puede una persona empezar a cuidarse para prevenir alguna enfermedad?

“ El tema es la prevención en este tipo de enfermedades, de padecimientos, que son más comunes en la tercera edad. Y es la pregunta que se contesta en todo el libro, todas las medidas que vienen ahí, desde el capítulo de alimentación que podemos empezar tanto a los 20 como a los 70 . Primero, tenemos un capítulo que aborda la longevidad para entender qué es el envejecimiento, que no depende de una sola cosa. Y segundo, hay un capítulo que habla de alimentación, de ejercicio, de salud mental y emocional, de salud cognitiva, de sueño, de sexualidad y de tóxicos, en todos estos aspectos tenemos medidas que podemos hacer hoy, a los 20 o a los 70 años, que van a ayudar a tener una mejor calidad de vida y a vivir plenamente”.

A la mejor el cambio de estilo de vida para prevenir puede ser muy drástico, pero ¿se puede empezar con un elemento?

“ El libro no trata de cambios drásticos, sino justamente invito a ir cambiando hábitos y es empezar por una cosa que sí puedes hacer, si hay que escoger una cosa diría que es hacer ejercicio, hacer músculo, pero los invito a revisar el libro porque no se trata justamente de hacer cambios drásticos , los cambios tienen que ser sostenibles, que sean equilibrados, que vayan con tu estilo de vida, encontrar un balance, un equilibrio”.

Vivir más empieza hoy. ESPECIAL/EDITORIAL AGUILAR.

¿Cómo fue el proceso de escribir “Vivir más empieza hoy”?

“ Pues inicia con este bombardeo de información que existe en redes sociales en donde busco plasmar la información y me tomó más o menos nueve meses en escribir y después ya casi se tardó en edición, y al fin, ya está viendo la luz ”.

¿A quién está dirigido?

“ A una persona de 20 años o a una persona de 80, a quien sea que quiera aprender qué cambios puede hacer para mejorar la calidad de vida o la esperanza de vida . A cualquier persona que a lo mejor está haciendo todo bien y quiere saber si hay algo más en alguna área de oportunidad, o alguien que nunca se ha cuidado, pero que quiere saber qué tendencias, que modas de salud sí debo seguir”.

¿Cuál consideras que fue tu mayor desafío al momento de escribirlo?

“ Pues la cantidad de información porque también existe muchísima información dentro de los artículos y de evidencia científica, los cuales se referencian en el libro. Incluso siguen saliendo nuevos artículos, entonces mientras yo iba escribiendo era ‘ya salió que el colorante rojo tan cosa’, entonces hay que agregarlo . Y así realmente como que uno nunca termina, incluso este libro sí tiene una temporalidad, o sea, probablemente en cinco años ya tengamos mucha más evidencia y más información para este tipo de medidas”.

¿Cómo surge tu inquietud por crear libros?

“ Por plasmar algún tema en un libro, por la desinformación que existe en redes sociales que un día hay una moda, te dicen una cosa, el día de mañana otra y necesitamos tener la información mucho más basta. En contenidos de 15, 30 segundos, no podemos dar toda la información, incluso en el libro tampoco . Pero sí, de esta necesidad de plasmar la evidencia que existe en pro y en contra de cada una de las tendencias para que la gente se pueda informar y pueda tomar mejores decisiones para su salud”.

¿Cuál sería tu meta profesional?

“ Doy consulta, tengo una clínica, en cuanto a lo profesional he cumplido mis metas, más bien me gustaría como propósito de vida llegar a más gente para que vean que cuidar su salud no es algo difícil , sino algo que podemos ir cambiando con pequeñas decisiones en nuestro día a día y que esto pueda llevarles a una vida más larga y plena”.

¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

“ Por el momento estoy enfocada en este libro y ya veremos si viene probablemente una segunda parte porque definitivamente todos los días aparecen cosas que hicieron falta, cada vez hay más como actualizaciones”.

Ana Cecilia Jara

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