Como cada semana, la cartelera de cine cambia su programación y entre las nuevas películas se encuentra el filme mexicano Psicópata: El asesino del Conejo Blanco, un thriller psicológico que apuesta por el realismo de la perturbada mente de un criminal.

Andrés Almeida, Hoze Meléndez, Adriana Llabrés y Fernando Barrera. ESPECIAL/EDU CORTÉS.

La película distribuida por Cinépolis Distribución es producida por Nopal Army Films en coproducción con Studio 33, con la dirección de J. Xavier Velasco y escrita por Fernando Barreda Luna, quien desarrolló el guion tras más de tres años de investigación rigurosa sobre psicopatía y perfiles de asesinos seriales. Además de estar protagonizada por Adriana Llabrés, Hoze Melendez y Andrés Almeida.

En breve entrevista para Gente Bien estas personalidades platicaron sobre esta cinta, que ya se encuentra en las salas de cine tapatías.

Fernando Barrera, guionista y productor

Fernando Barrera. ESPECIAL/STEVEN ADDINGTON PHOTOGRAPHY.

¿Cómo surge la idea de hacer la historia de esta película?

“Ya tiene como tres, cuatro años que la escribí, no me acuerdo cómo empezó todo, pero lo que sí es que es una fascinación por esta idea de atrapar a al asesino, porque de ahí surge todo. Luego, obviamente, el tema del trastorno de identidad disociativo (o de identidad múltiple) es algo que me llamaba la atención porque siempre se ha manejado en muchas películas de una manera como sensacionalista. Creo que está muy estigmatizado y quería hacer un acercamiento un poquito más realista, más alejado de estas corrientes, muchas veces hollywoodenses. Y creo que encontré que había una gran oportunidad de contar una historia distinta, una historia con mucha emoción, sí, es muy intensa, perturbadora, pero a la vez también habla de la resiliencia de los personajes".

J. Xavier Velasco, director

J. Xavier Velasco. ESPECIAL/MARÍA ORTIZ.

¿Cómo llegó este proyecto a tus manos para dirigirlo?

“Tuve una suerte extraordinaria porque los productores, son los productores de mi ópera prima Cocodrilos, que acababa de filmar un año anterior, cuando me llamaron, me dijeron “oye, ¿te interesaría dirigir esta película?”, y dije, “bueno, a ver, leamos el guion”, leí el guion y me encantó. Creo que fue una fortuna, era una historia que a mí me hizo click desde el desde el inicio. Sabemos que hacer cine es muy complicado y también toma mucho tiempo. Entonces, es importante que como director puedas relacionarte de alguna manera con el material que estás trabajando. Lo mismo los actores, deben sentir esa misma afinidad con el material y para mí fue impresionante porque dije “sí, esto me encanta”. De hecho, Cocodrilos es un thriller de periodistas, un poco más como tirándole a la denuncia social y esto es más hacia el thriller psicológico, con tintes de horror, que son géneros que a mí me encantan y que he trabajado en cortometrajes, entonces para mí no era nada ajeno. Identifiqué muchísimo a los personajes, todas estas convenciones de lo que se puede llamar del género policíaco, de horror, el drama, es algo que me encanta y es un guion que tiene todos estos elementos muy bien amalgamados. Lo que lo diferencia es esta aproximación a la historia desde un punto de vista más introspectivo a lo psicológico y donde cada personaje tiene una construcción muy interesante. El trabajo de cada actor fue muy interesante porque tuvieron que hacer también una labor de investigación, yo igualmente me tuve que empapar de toda esta investigación, aterrizar todas estas ideas que estaban ahí sobre la mesa y fue un goce enorme, un reto muy grande porque es una película que requería de mucha complejidad en términos de producción y también de dirección. Tanto de la narrativa visual como el trabajo actoral involucraba escenas de acción, explosiones, prostéticos, todo eso va sumando para que sea una complejidad, pero al final del día la dificultad te deja sortear esa dificultad y de manera ventajosa, pues te deja una gratificación muy grande”.

Hoze Meléndez es el actor que interpreta a Ariel

Hoze Meléndez. ESPECIAL/CORTESÍA.

¿Cuál es tu personaje y cuál fue el principal reto a vencer para interpretarlo?

“Yo interpreto al psicópata, su nombre es Ariel y el principal reto creo que fue el ponerme en los zapatos de una mente tan distorsionada de la realidad, tan dolida y al mismo tiempo tan inhumana, pero que parte esta inhumanidad del dolor y del abuso. Entonces creo que ese fue el mayor reto para poder contar la historia de este personaje, que es muchísimo muy diferente a mí”.

Adriana Llabrés, actriz que da vida a Nora

Adriana Llabrés. ESPECIAL/EDU CORTÉS.

¿Qué personaje interpretas y cuál fue el mayor desafío de este personaje?

“(Adriana interpreta a Nora) Me encantan los proyectos en donde tengo que hacer investigación, aprendo más del mundo y hasta de mí misma. Creo que el reto más grande con este personaje fue no llevarlo a lo sensacionalista. En otras películas o en otras representaciones del trastorno de identidad disociativo es como fácil llevarlo a que las entidades que habitan el cuerpo sean más polarizadas, y hay algo interesante y difícil en no llevarlo ahí. Creo que ese fue mi desafío con el personaje, el poder sí cambiar diferentes corporalidades, pero a partir de su relación con el mundo y no como algo tan drástico, sino algo más real”.

Andrés Almeida, actor que interpreta a Eder

Andrés Almeida. ESPECIAL/CORTESÍA.

¿Cuál es tu personaje y cuál fue tu reto más grande con éste?

“En mi caso vieron creo varios retos. El primero y uno de los más grandes fue no chocar un carro que tenía que manejar a toda velocidad con una cámara al lado porque soy un pésimo conductor. Siempre me pongo nervioso cuando tengo que manejar. Luego que se creyera que sé manejar un arma porque aunque tuvimos clases y demás, creo que cada que agarro un arma, yo me veo como caricatura, no sé, me pasa cuando me veo en el cine agarrando un arma, no creo que sea un policía, jamás. Pero quizás la el reto más grande es que el personaje tiene una condición física terminal y eso se tenía que representar de una manera que no fuera notable, que no fuera como algo que está presente, pero sin embargo, tiene que tener una latencia y una pulsación. Y para llegar a eso, muchas veces tienes que acudir a la corporalidad de ti mismo y en ese sentido dentro de la investigación que hice de la condición que tiene el personaje, existe mucho la falta de oxigenación y de respiración. Entonces, intenté llevar eso a cabo en muchas situaciones y terminaba hiperventilado, mareado y pasándola no tan bien. Pero creo que era parte esencial de lo que tenía que estar viviendo el personaje, entonces creo que fue ese el reto más grande que tuve que sobrellevar para para generar el personaje de Eder”.

¿Algo más que quieran agregar de este filme?

Adriana Llabrés: “Se estrena el 19 de marzo con más de 500 copias. Cinepolis Distribución la está distribuyendo y entonces entiendo que también está en otros cines, es una película que los va a mantener en el filo de su asiento y la tienen que ver, no se la pueden perder, es muy perturbadora”.

Fernando Barrera: “Y también es divertida verdad, se la pasa muy bien con los dos detectives, la química que hay, chocan entre ellos, pero luego hay una química ahí también que lo hace interesante, entonces creo que tiene muchos tintes”.

XM