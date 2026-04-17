Vacaciones de primavera de los tapatíos

Ya terminaron las vacaciones de Semana Santa y Semana de Pascua, y mientras nos reintegramos a la rutina, vale la pena recordar los buenos momentos que pasaron aquellos que tuvimos una escapada fuera de la ciudad; playas, paisajes nevados, y los japoneses árboles de cerezo fueron los escenarios en los que algunos tapatíos disfrutaron de sus bien merecidas vacaciones. Para esta edición, algunos de nuestros lectores nos compartieron su experiencia.

Cartagena, Colombia

“Cartagena es una ciudad que destaca por su color, su historia y la energía que se vive en sus calles. Fue un viaje que disfrutamos todos, entre recorridos, buena comida y momentos sencillos que terminan siendo los más valiosos. Tiene una forma muy auténtica de mezclar lo cultural con lo relajado, haciendo que cada día se sienta diferente y fácil de disfrutar”.

-Mónica Ochoa

Mónica Ochoa en Cartagena, Colombia. CORTESÍA

Guatemala

“Aventuras que valen la pena repetir, segunda vez haciendo cumbre en Volcán Acatenango, volcán de fuego Guatemala con Blackbear”.

-Yordanka Olvera

Yordanka Olvera en Guatemala. CORTESÍA

Los Cabos

“Viajé a Los Cabos para visitar a mi mejor amiga y nos regalamos un momentazo solo para nosotras. Organizamos un picnic en la playa Migriño, con pizza, vino tinto y el sonido del mar”.

-Niza Buenrostro

Niza Buenrostro en Los Cabos. CORTESÍA

Japón

“Es la primera vez que vengo a esta parte del mundo. Es una cultura completamente diferente a la mexicana, a la cual tenemos mucho que aprenderle”.

-Sofía Ruiz

Sofía Ruiz en Japón. CORTESÍA

Puerto Vallarta

“Claudia y yo decidimos pasar el fin de semana pascua en Puerto Vallarta uno de nuestros destinos favoritos en el país.”

-Álvaro Bayardo

Álvaro Bayardo en Puerto Vallarta. CORTESÍA

Colorado

“Me tocó viajar a esquiar a Telluride en Colorado, al principio llegamos y no había nevado nada por el clima que fue la peor temporada de la historia, pero nos tocó la suerte que se soltó una nevada tremenda y nevó bastante y pudimos disfrutar una buena sesión de esquiada en Telluride y en Crested Butte”.

-Esteban Gutiérrez

Esteban Gutiérrez en Colorado. CORTESÍA

Punta de Mita

“Por temas laborales, viajé a Punta de Mita para realizar scouting de locaciones para próximas bodas y eventos. Entre visitas y recorridos, encontré el balance perfecto para disfrutar también de unos días de descanso, rodeado de familia y amigos, en uno de mis destinos favoritos”.

-Gerardo Escobar

Gerardo Escobar en Punta de Mita. CORTESÍA

Sudáfrica

“Botswana y Sudáfrica superaron cualquier expectativa, es una experiencia única, con la mezcla perfecta entre naturaleza y su gente tan especial”.

-Regina Urrea

Regina Urrea en Sudáfrica. CORTESÍA

Japón

“En estas vacaciones tuvimos la oportunidad de visitar Japón y conocer las ciudades de Tokyo, Kanazawa, Hiroshima, Kyoto y Osaka. Disfrutamos mucho pasar tiempo en familia, nos gustó mucho que pudimos ver los Sakura floreados en su máximo esplendor”.

-Itzel Villaseñor

Itzel Villaseñor y familia en Japón. CORTESÍA

Mazamitla

“Esta Semana Santa y Pascua elegí escaparme en familia a Mazamitla [...] fue el plan perfecto para desintoxicarnos del ritmo acelerado de la ciudad, rodearnos de naturaleza y reconectar con lo simple”.

-Marifer Ganem

Marifer Ganem en Mazamitla. CORTESÍA

Puerto Vallarta

“Me fui a Puerto Vallarta y me encantó; de lo mejor fue el plan en yate, se disfruta muchísimo el mar y el ambiente”.

-Allison Figueroa

Allison Figueroa en Puerto Vallarta. CORTESÍA

Coachella

"¡Mi experiencia en este Coachella fué iconico! Lo que más me emocionaba era ver a Justin Bieber y wow. Fue increíble volver a vivir sus hits y sentir la energía de todo el público. También me encantaron los performance de Sabrina Carpenter y Karol G, ambas fueron headliners con un show lleno de looks increíbles, ¡Un verdadero espectáculo! Coachella no es solo sobre música, también es moda, arte y super buena vibe en todo el evento. Sin duda, fue una de las mejores experiencias de estas vacaciones de Pascua".

-Michelle González

Michelle González en Coachella. CORTESÍA

Chacala, Nayarit

Karen Chavira y familia en Chacala, Nayarit. CORTESÍA

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