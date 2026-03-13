Michelle Ortiz Cuéllar nació es originaria de Chetumal, Quintana Roo. Es egresada de la licenciatura de Comunicación y Producción de Medios de la Universidad de las Américas Puebla . Desde su amor a las historias y a las letras nació MorraQueLee, un perfil en el que se dedica a compartir reseñas literarias y aspectos de su vida personal con su audiencia, a quienes considera sus amistades. Disfruta su trabajo como difusora cultural de ferias literarias, entre ellas la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en la que fue la primera Chica FIL, la Feria Internacional del Libro y la Cultura de Playa del Carmen y la Feria Internacional del Libro UABC.

“Lo inevitable de nosotros” de Editorial Alfaguara es su primera novela, por lo que en entrevista para Gente Bien habla sobre este título y su proceso de creación .

Lo inevitable de nosotros. ESPECIAL/EDITORIAL ALFAGUARA.

Lo inevitable de nosotros

Es una conmovedora novela para apapachar el corazón y celebrar las segundas oportunidades. La trama se centra en Beatriz González, quien aprendió a vivir con la maldición que carga desde niña: La certeza de que no está destinada a vivir una historia de amor con un final feliz. Solo una vez, durante un verano inolvidable en el que conoció a Pablo por las calles de Alicante, sintió que lo imposible por fin estaba por sucederle. Sin embargo, todo se desmoronó, dejando su corazón herido y sin ganas de volverlo a intentar.

Por eso, cuando Bea se encuentra con Pablo en la fiesta de compromiso de su hermano, piensa que está viendo a un fantasma. ¿Qué hace ahí, de pronto, ese antiguo amor? Ahora, entre los preparativos para la boda y la intervención nada sutil de los traviesos espíritus de la casona familiar, a Bea y Pablo no les queda más remedio que sortear los escombros de lo que fueron y, en el proceso, descubrir si entre las cenizas se esconde un amor que no pudo ser vencido por el tiempo.

¿Cómo surge la historia de “Lo inevitable de nosotros”?

“ La primera imagen que llegó a mí fue justamente estos personajes que se convertirían en Pablo y Bea , mis protagonistas, que yo los vi como en sus siluetas en un ventanal de un antiguo hotel en Ciudad de México, pero estaban discutiendo algo que parecía ser lo suficientemente intenso. Eso fue como el primer encuentro que tuve con ellos. Uno de los momentos más importantes o al menos de los temas a tratar en la novela es cómo un vínculo se puede llegar a permear de forma profunda en los sentimientos de alguien, a tal grado de hacerlo cambiar de corazón . Así fue más o menos como fui hilando esta historia, que conforme fui avanzando y escribiéndola se agregaron otros elementos como una narradora que es testigo de todo lo que ocurre en la novela, las dinámicas familiares y otras cosas”.

¿Cómo fue el proceso de escribirlo? Y ¿Cómo llega a ti la oportunidad de imprimir con Penguin Random House?

“ Esta historia empezó a gestarse desde 2023, pero siento que como todas las cosas que de repente tienen estos tintes mágicos, espero ciertas vivencias mías para que yo pudiera escribirla y poder contar esta historia como terminó siendo contada . En un inicio yo empecé mi carrera en el mundo cultural siendo creadora de contenido alrededor de libros, de arte, de cosas que me llaman la atención y empecé a documentar mi proceso de escritura a través de mis redes sociales. En mi canal de YouTube está desde que empecé a escribir la novela hasta que publiqué. Esto le llamó la atención a mis agentes literarias, a Montse Flores y Paulina Mora, que vieron en mí como esta chica que estaba escribiendo y tenía algo que contar. Entonces, de la mano de ellas fue que empezamos, ahora sí que a tocar puertas y fue una maravilla cuando mi editora Amanda Calderón fue la que me abrió la puerta de publicar en Penguin, ha sido una maravilla poder trabajar con todo el equipo que hizo posible que Lo inevitable de nosotros estuviera aquí”.

Michelle Ortiz. ESPECIAL/CORTESÍA.

¿Qué fue lo que aprendiste al llevarla con una editorial?

“ Creo que es un milagro que un libro nazca. He aprendido que hay mucha producción de libros, que el trabajo humano es invaluable y que todas las personas en cadena lo hacen posible, desde que empecé a escribir hasta que se publicó y se imprimió, y que los lectores, cada persona es un eslabón, cada persona es valiosa en este proceso y hay que tener mucha paciencia porque como escritora piensas que el trabajo está hecho cuando terminas de escribir la novela y no . Yo creo que siguen otras acciones muy lindas que para mí están siendo nuevas y que estoy disfrutando mucho, pero es mucha paciencia para verla convertirse en lo que te imaginaste porque en mi caso para mí terminó siendo mucho mejor de lo que alguna vez soñé esta novela”.

¿A quién está dirigida “Lo inevitable de nosotros”?

“ Realmente considero que está dirigida al adulto joven, mayores de 18 años por la temáticas que se tocan y creo que a personas que son muy sensibles, personas que después del desamor atravesaron un proceso de transformación profundo, y por qué no, también personas que busquen leer novelas que los hagan reflexionar”.

Dentro de esta historia, de alguna manera hay una segunda oportunidad, ¿consideras que tiene un mensaje principal?

“ Sí, creo que hay muchas temáticas que quise abordar en esta novela, pero se profundizo justamente en el tema de lo que heredamos como como hijos al momento de relacionarnos con el mundo; y en perderle el miedo a sentir, a ser intensos con nuestros corazones . ¿A qué me refiero con esto? Que actualmente hay como cierta hay cierto recelo en hablar de nuestros sentimientos, el vulnerarnos, y claro, el amor, el acto de enamorarse es algo profundísimo porque obviamente es verte en el reflejo del otro y empezar a notar cosas de ti misma que chance y no te gustan. Entonces, siento que es perderle el miedo a poder abrir nuestros corazones y entender que allá fuera el amor romántico no lo es todo, que alrededor, que es una de las temáticas en mi libro, también tenemos una familia, tenemos amigas, amigos, primos, tías, que son toda nuestra red de apoyo y que si nos detenemos un momento a ver, realmente hay personas allá afuera que hacen que el significado del amor no se resume a si alguien me quiere románticamente, si no a qué tan amado soy en el día a día de otras formas”.

Michelle Ortiz. ESPECIAL/CORTESÍA.

¿Por qué se te ocurrió dale un don sobrenatural al protagonista?

“ Creo que todo este aspecto de la relación que hay en la mujer y lo sobrenatural, creo que es un guiño y es un homenaje el haber incluido el realismo mágico. Es un homenaje a todos los libros de autores y autoras que leí en mi época de lectora, es un recurso, es un género que se puede llegar a usar y puede lograr que se hagan metáforas o similares muy bonitos , y en este caso, elegí que Bea y las mujeres de su familia tengan este sexto sentido amplificado. Por ejemplo, en el momento que me remonto a ir a la casa de mis abuelitos, siempre siento que hay alguien ahí acompañándome, o sea, siempre siento que hay personas que a lo mejor no conocí como a mi abuela materna, pero siempre la siento conmigo cuando voy a casa de mis abuelitos. Entonces, quise hacer este tema, la herencia de emociones o cosas que nos acompañan y que brincan de generación en generación. También quise recordar mi infancia, para mí mi raíz se encuentra en Chetumal, Quintana Roo, donde crecí y en esa casa donde crecí en mi adultez la veo como un lugar mágico porque ahí se esconde este tiempo precioso que fue mi infancia”.

¿Cuál crees que fue tu mayor desafío al momento de escribir este libro?

“ Creo que todo porque ya tenía experiencia escribiendo relatos cortos, cuentos, pero justamente una novela de largo aliento fue un explorar, qué tanto podía escribir, qué era lo que quería contar con la historia, porque sí hubo una planeación, se hizo una escaleta, se desarrolló a los personajes. Entonces, sí fue mucho descubrir cómo iba a ser mi voz o cómo quería empezar a encontrar el caminito de en qué tipo de autora me iba a convertir y el poder hacer que estos dos géneros que es como ‘la Michelle’ que lee romance contemporáneo y ‘la Michelle’ que lee otro tipo de lecturas, pueda encontrar un punto medio que sean historias de amor, que lejos de ser comedias románticas, porque Lo inevitable de nosotros sí tiene un poco de humor, también sea una novela donde puedas encontrar mucha introspección, desarrollo y ahondar en cómo enamorarse y desenamorarse puede ser de los actos más reformativos que hay para alguien”.

¿Qué tipo de autora quieres ser?

“ Quiero ser alguien cercana. Para mí escribir me acerca mucho a las fibras más sensibles que tengo. Soy una persona que cualquier cosa me conmueve, el sol, ahorita que está entrando por la ventana me maravilla. Quiero ser alguien que relate historias de amor o historias de mujeres más bien, que por medio del amor o por ende el desamor logren encontrar este vehículo para el crecimiento personal , porque siento que así como se pueden llegar a hacer reflexiones acerca del amor romántico, también hay muchas cosas que pueden acompañar a esa experiencia, y sí, quiero ser alguien cercano que cuente historias que en las que las y los lectores se puedan ver reflejados”.

¿En qué tipo de amor crees?

“ En todos. Amo, o sea, yo amo mucho, soy amante de todo, genuinamente soy alguien que tengo, ahora sí, dicha y desdicha a veces de ver belleza en lugares que a lo mejor pasan desapercibidos, pero que para mí pueden llegar a ser espacios de inspiración , de ternura incluso, y que creo que ayuda en tiempos complicados, que de repente atravesamos como sociedad”.

¿A qué le darías o le das una segunda oportunidad?

“ Yo creo que dependiendo del contexto. Creo que podría dar segundas oportunidades si hay el tiempo o la distancia suficiente para poder lograr hacer una reflexión de si realmente, ya sea una persona, una decisión, un sueño, incluso una meta, si en el momento no se logró, si sí se hace, si realmente era para mí o simplemente no era el momento. Yo creo que se puede aplicar a diferentes cosas, pero yo creo que sí se puede dar una segunda oportunidad dependiendo del contexto”.

¿Cuáles son tus siguientes planes?

“ Realmente quiero seguir escribiendo. Genuinamente después de esta experiencia me quedé llena de ideas, de cosas que quiero escribir. Me interesa mucho seguir creciendo en este ámbito . También quiero educarme. Actualmente estoy en un diplomado de la UNAM, que es actualización en literatura. Estoy muy hambrienta de conocimiento, soy una persona muy curiosa, entonces quiero crecer en esta carrera de difusora cultural que soy actualmente, en redes también, además de escribir, y enfocarme en mi escritura y en este camino”.

Michelle Ortiz

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