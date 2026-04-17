Inicia el fin de semana y este vienes comienzan importantes eventos en la ciudad como la edición 41 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara , en el ámbito deportivo hoy se inaugura la temporada de la Liga Mexicana de Beisbol. Asimismo, en entretenimiento no se queda atrás, ya que a partir de hoy y en los siguientes días se realizarán conciertos, obras de teatro, entre otros. Consulta la selección de la agenda de Buena Vida Life & Style y elige el mejor evento para tu diversión.

Este 17 de abril inicia la edición 41 del FICG y se inaugura en el Auditorio Telmex. ESPECIAL/©FICG.

FICG 41

En esta edición, la fiesta del cine tiene como país invitado de honor a Chile. Entre novedades está la sección Panorama Frontera en Corto , que reúne a cortometrajes de festivales estadounidenses que impulsan el cine latino; así como la primera edición de FICGeneración , que acerca a cineastas en formación a la experiencia real de un festival de cine . Además no puedes perderte la entrega de preseas como el Premio Mayahuel a Darren Aronofsky y Premio Mayahuel de Plata a Luisa Huertas. La inauguración será con Moscas de Fernando Eimbcke en el Auditorio Telmex (17 de abril, 19:30 horas, boleto $200), las galas a beneficio se proyectarán en la Cineteca FICG (boleto $250). Se exhibirán más de 200 películas, habrá exposiciones en Paseo Chapultepec y el Museo de las Artes. Consulta el programa en ficg.mx.

Diferentes Sedes.

Del 17 al 25 de abril.

Entrada gratuita y boletos con costo.

Finalmente Carlos Rivera se presentará en la Arena Guadalajara para dar un concierto con nuevas canciones. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Carlos Rivera

El cantante regresa a la Perla Tapatía para presentarse en un nuevo escenario con su gira ¡Vida México! Y dar un concierto, en el que celebra la esencia, emoción y riqueza cultural de México . El intérprete cantará las canciones del nuevo EP ¡Vida! así como sus grandes éxitos que han consolidado su carrera.

Arena Guadalajara.

18 de abril, 21:00 hrs.

De $628 a $4,990.

Soda Stereo ofrecerá un concierto en el Auditorio Telmex. ESPECIAL/CORTESÍA OCESA.

Soda Stereo

La banda de rock argentina regresa a los escenarios y se presentará en Guadalajara para ofrecer un concierto. La agrupación interpreta Ecos , un espectáculo que tiene a la tecnología como recurso artístico con el propósito de que sea un show en vivo, que revive el legado del grupo con una producción visualmente impactante y llena de canciones que marcaron generaciones, que respeta la identidad sonora de Soda Stereo . Construido con la idea de “reencuentro”, la integración de Gustavo Cerati sustenta archivos originales de voz y guitarra sincronizados con la ejecución en vivo de Zeta Bosio y Charly Alberti.

Auditorio Telmex.

18 de abril, 21:00 hrs. 19 de abril, 20:00 hrs.

De $900 a $4,278.

La Sorona Dinamita regresa para ofrecer una velada de fiesta, amor y tradición. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Sonora Dinamita

En el marco de su gira Cumbia sin fronteras la agrupación con más de 60 años de trayectoria se presentará en el escenario tapatío para ofrecer un concierto, que será un homenaje a su propio legado , con el que la música de cumbia ha traspasado culturas y fronteras con el mensaje universal de fiesta, amor y tradición. Disfruta de una noche baile al ritmo de sus clásicos éxitos.

Teatro Diana.

18 de abril, 20:30 hrs.

De $400 a $1,400.

El "Tenorio Cómico" se presenta una vez más en el Teatro Galerías, ahora con nuevos integrantes. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Tenorio Cómico

Esta comedia regresa a la Perla Tapatía con un gran elenco, que incluye la participación de Los Mascabrothers, Nicola Porcella, Albertano, Abelito, Paola Suárez, Wendy Guevara, Vanessa Labios 4k , Indio Brayan, Pierre Angelo, Pepe Magaña, José Luis Guarneros y Lenny Zundel. Disfruta de una puesta en escena llena de comedia, sketches, anécdotas y mucho humor.

Teatro Galerías.

22 de abril, 21:00 hrs.

$1,000, $1,300, $1,500, $2,300, $2,500 y $3,500.

El Malilla llega a Guadalajara para brindar un concierto en el Auditorio Telmex. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

El Malilla

El cantante mexicano de reguetón se presentará en la ciudad para dar un concierto en el marco de su gira Tu maliante tour bebe , en el que estará acompañado de una producción sólida para consentir a su público . Goza de una noche de música diseñada para encender el escenario y consolidar un lugar dentro de la nueva generación de artistas urbanos en la escena nacional.

Auditorio Telmex.

23 de abril, 21:00 hrs.

De $620 a $1,180. $1,380 VIP.

El espectáculo "The Jazz Room: Un viaje al corazón de Nueva Orleans" se presentará en Escenik Teatro Bar de Palcco. ESPECIAL/PALCCO.

The Jazz Room: Un viaje al corazón de Nueva Orleans

Es un espectáculo de jazz que promete una noche de alma, pasión y ritmo. El show es un viaje en el tiempo a la cuna del jazz , ubicado en un bar de estilo callejero que recrea el Nuevo Orleans de la década de 1920 . Disfruta de una velada con la selección de las mejores melodías del hot jazz, una mezcla única de ragtime, metales, blues, momentos de improvisación y el sello distintivo del jazz.

Escenik Teatro Bar de Palcco.

18 de abril, 16:00 y 21:30 hrs.

De $400 a $500.

Pequeño Pez se presentará en el Teatro Galerías. ESPECIAL/CORTESÍA @PEQUEÑOPEZ.

Pequeño Pez

Dentro de su gira 10 Años , el dueto argentino conformado por Ceci Peredo e Iván Fonrouge celebra una década de trayectoria y se presentará en el escenario jalisciense para ofrecer un espectáculo musical lleno de color, juego y emoción para toda la familia . Como referente de la música infantil en habla hispana, goza de la música en vivo de Pequeño Pez música, teatro, danza y títeres en un show que invita a cantar, bailar y explorar emociones por medio del rock, ska, salsa y folclore.

Teatro Galerías.

19 de abril, 17:00 hrs.

$500, $600, $700 y $800.

Otros Eventos

La temporada de la puesta en escena "Peter Pan" en el Teatro Degollado termina este fin de semana. ESPECIAL/HONG KONG BALLET.

Charros de Jalisco vs. Acereros de Monclova

Estadio Panamericano Charros de Jalisco. Juego inaugural 17 de abril, 19:00 hrs. De $175 a $693. 18 de abril, 18:00 hrs. 19 de abril, 17:00 hrs. De $118 a $463.

Peter Pan

Teatro Degollado. 17 de abril, 20:00 hrs. 18 y 19 de abril, 13:00 y 18:00 hrs. De $336 a $1,344.

Silvana Estrada

Teatro Diana. 17 de abril, 21:00 hrs. De $400 a $1,450.

El viaje de Chihiro

Teatro Galerías. 18 de abril, 17:00 y 20:00 hrs. $700, $990 y $1,200.

OHIR Programa 4: Ciclo de piano Mozart

Conjunto Santander de Artes Escénicas. 18 de abril, 19:30 hrs. De $100 a $230.

El show de Lara Campos

Arena Guadalajara. 19 de abril, 17:30 hrs. De $628 a $2,761.

Reto Aventura

Av. Servidor Público frente a Real Center. Mar.-D 14:00 a 21:00 hrs. $300.

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