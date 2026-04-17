Si te gusta el cine y suele ser tu plan del fin de semana, la cartelera de cine tapatía tiene nueva programación con las películas de estreno que ya se pueden ver en tu sala de cine favorita . Conoce cuáles son las nuevas historias que llegan a la pantalla grande, elige la mejor para ti y disfrútala con tu mejor compañía.

La posesión de la momia

Este flamante y prometedor estreno reinventa el terror clásico con una mirada contemporánea. Bajo la dirección de Lee Cronin, la película cuenta la historia de una pareja que encuentra a su hija desaparecida, pero algo siniestro está por revelarse .

Un largometraje para los amantes del cine de género que privilegia lo palpable y lo perturbador, construyendo una atmósfera opresiva donde cada detalle visual busca incomodar y permanecer en la memoria del espectador. El reparto internacional aporta matices humanos a un relato que combina sustos con una sensación persistente de fatalidad.

Toma Nota

La película está inspirada muy libremente el legado de la legendaria momia cinematográfica de Universal, pero usando como referencia clásicos como Poltergeist o Se7en.

Es para ti si…

Buscas una peli que prometa horror intenso, visualmente potente y que no se conforme con sustos fáciles. ¿Será lo que estamos buscando?

Pasajero

Prepárate para disfrutar de una comedia dramática altamente física y sensual que mezcla romance inesperado y tensiones de poder. La película explora una relación poco convencional entre dos hombres de mundos distintos, donde la atracción convive con juegos de control y ternura. Con un tono que alterna lo cómico y lo melancólico, el filme apuesta por diálogos afilados y escenas que equilibran lo íntimo con lo provocador, ofreciendo una mirada fresca sobre el amor y la identidad .

Nominada a tres premios BAFTA y ganadora del premio de Guion en la sección Un certain regard del Festival de Cannes.

Toma Nota

Esta cinta es la adaptación del libro Book Hill de Adam Mars-Jones y en ella verás tremendas actuaciones de parte de Alexander Skarsgard y Harry Melling.

Es para ti si…

Te atraen las historias que desafían normas y que te inyectan emociones crudas.

Boulevard

Dos jóvenes que arrastran heridas del pasado encuentran en su relación un refugio y una posibilidad de transformación. La película combina romance y drama con una sensibilidad contemporánea: personajes que se buscan, se dañan y se salvan en un espacio íntimo que llaman su propio boulevard . ¡Sólo para aquellos de corazón cursi!

Toma Nota

La peli es una adaptación de un relato de Wattpad que ahora intentará conquistar al público en cines.

Es para ti si…

Entre más miel, ¡mejor!

El mago del Kremlin

Si disfrutas de los dramas políticos, no querrás perderte lo nuevo del gran Olivier Assayas. Esta cinta te invita a ser testigo de la transformación de un hombre que, desde la cultura y la televisión, termina moldeando narrativas de poder. La película examina cómo la propaganda, el carisma y la ambición pueden reconfigurar una nación, y cómo las decisiones personales se entrelazan con la historia colectiva . ¿En el epicentro? El camino de Vladimir Putin en la política global.

Con las actuaciones de Paul Dano, Alicia Vikander y Jude Law como Putin.

Toma Nota

La cinta compitió en los festivales de Venecia y San Sebastián.

Es para ti si…

Te gustan las películas que retratan la historia contemporánea usando la ficción como vehículo.

Invocación

“Invocación” parte de un duelo que se vuelve peligroso cuando una madre recurre a lo imposible para recuperar lo perdido. Lo que comienza como una búsqueda de consuelo se transforma en una espiral de violencia y horror corporal que pone a prueba los lazos familiares .

Toma Nota

Es el debut de Julia Max, que lleva el duelo familiar a extremos narrativos y visuales. Ya se exhibió en festivales como Sitges.

Es para ti si…

Buscan una peli de género donde la trama sea tan importante como la atmósfera.

Juana

Es un largometraje con el que debuta en la silla de director, el actor Daniel Giménez Cacho, bajo la producción de Talipot Studio en coproducción con North Films y Redrum. La trama protagonizada por Diana Sedano se centra en una periodista, quien tras retomar una vieja investigación sobre feminicidios, se enfrenta a las heridas de su pasado .

La película cuenta con las actuaciones de Margarita Sanz, Arturo Ríos, Antonio Fortier y Nailea Norvind.

Toma Nota

Juana se estrenó en el año pasado en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

Es para ti si...

Es una opción para conocer el trabajo como cineasta del reconocido actor Daniel Giménez Cacho.

Finnick 2: Pequeños Monstruos

Es una película rusa de animación, aventura y comedia familiar. No mucha gente sabe que en las casas hay “finns”, criaturas peludas que protegen el hogar. La trama sigue a Finnick , un joven “finn” que en lugar de cuidar la casa, les hace bromas a los habitantes, por lo que ninguna familia se queda mucho tiempo en su hogar. Pero cuando Finnick pierde su invisibilidad tras despertar accidentalmente la magia de un bastón ancestral, pone en peligro a todos los “finns” .

Ahora, Finnick y su amiga Cristina deberán embarcarse en un fascinante viaje para recuperar su invisibilidad y salvar a los “finns” desafiando numerosos obstáculos.

Toma Nota

El largometraje es dirigido por Denis Chernov.

Es para ti si...

Si disfrutas de las películas de animación en familia.

Donnie Darko. ESPECIAL/+QUE CINE.

Donnie Darko: 25° Aniversario

Veinticinco años después de su estreno original, Donnie Darko vuelve a la pantalla grande para ofrecer su mezcla única de ciencia ficción, angustia adolescente y misterio temporal. La película sigue a un joven que, acosado por visiones y paradojas, se enfrenta a preguntas sobre el destino, la culpa y la realidad. Este reestreno es una invitación a redescubrir su banda sonora, sus símbolos inquietantes y la ambigüedad moral que la convirtió en un clásico de culto . ¡Joya!

Toma Nota

La cinta marcó un “antes” y un “después” en la carrera de Jake Gyllenhaal.

Es para ti si…

Disfrutas del cine de culto que deja más preguntas que respuestas.

Con la colaboración de Arturo Garibay @ArturoGaribay.

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