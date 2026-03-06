Michelle Rangel es una escritora originaria de Inglaterra, quien reside en Tijuana, México, donde cursa la licenciatura de Comunicación, en su tiempo libre disfruta de escribir, leer y crear video-poemas en Tik Tok, quien promociona su segundo libro titulado "La chica que coleccionaba crayones" de Editorial Planeta, el cual está disponible en formato físico, ebook y audiolibro.

La historia de este libro se centra en Malva, una chica solitaria de cabello rosa, quien tiene una colección de 535 crayones y planea quedarse en su habitación hasta que sus padres anulen los planes de divorcio. Ónice es el chico más popular de la escuela, ganador del Queso Rondante, vecino y amigo de la infancia de Malva, quien se distanció de ella. Cuando se entera el encierro voluntario de Malva, habla con ella de ventana a ventana. Poco a poco las largas conversaciones, confesiones profundas y aviones de papel se convierten en el inicio de un amor capaz de iluminar sus vidas. Juntos descubrirán los colores que llevan en su interior.

En entrevista para Gente Bien, Michelle Rangel platica sobre su segundo título y su creación.

¿Cómo nace la historia de “La chica que coleccionaba crayones”?

“Esta historia nace porque yo quería escribir una historia de amor. Siempre había sido mi sueño ser escritora, autora, tener mi novela y yo sabía que el género de romance era un género que a mí me interesaba mucho explorar, y sobre todo, aventarme a finalmente escribirlo. Así que este es como un sueño cumplido para mí”.

¿Cómo fue el proceso de crear esta novela?

“Fue un poco retador. Voy a ser muy honesta porque esta es mi primera novela que escribo en la vida. Era un sueño para mí y finalmente decidí hacerlo, pero cuando haces algo por primera vez es difícil en un inicio y te encuentras con retos, pero pues los vas conquistando cada uno. Fue difícil en un comienzo encontrar como este flujo, mi estilo, mi voz, pero creo que estoy muy satisfecha con el resultado”.

¿Cuánto tiempo tardaste en escribirla?

“Tardé bastante, especialmente porque en un inicio no pasaba de las 10 páginas. Escribía y luego no me gustaba, entonces lo volvía a escribir y lo reescribía, luego lo editaba y no pasaba de las 10 páginas. Sin embargo, por un consejo que me dieron, tengo que escribir todo y al final lo edito, quito, pongo. Así que yo creo que tardé más de un año”.

¿Consideras que esta historia de amor puede parecerse al concepto de amor que tú tienes de manera personal?

“Creo que la historia de Malva y de Ónice es muy específica y personal, creo que sus circunstancias son muy diferentes a las que yo he vivido. Entonces, no sé, no creo que pueda decir que ese es mi concepto que tengo del amor, especialmente porque los personajes son más jóvenes. Yo creo que quizá era mi concepto cuando tenía a esa edad, ahorita ya no. Claro, si hay sentimientos y emociones que todavía puedo relacionarme e identificarme con ellos, pero ya no estoy en esa etapa”.

¿A quién está dirigida esta novela?

“Es una novela juvenil. Yo creo que está dirigida a personas entre 12 y veintitantos años, pero cualquier persona yo la invito a leerla y disfrutarlo”.

¿Cuál fue el principal reto de “La chica que coleccionaba crayones”?

“Creo que justo fue encontrar cuál era mi voz. Nunca me había tomado el tiempo de realmente encontrar cuál era mi estilo, encontrar cuál era el ritmo que yo quería a llevar en mis libros. Entonces, encontrar mi voz fue algo que fui descubriendo mientras escribía y creo que estoy muy cerca de donde quiero estar, fue un buen acercamiento y creo que me estoy encaminando a la clase de escritora que a mí me gustaría ser”.

¿Cuál es la diferencia para ti al momento de sentarte a escribir esta novela con tu otro libro?

“Hay mucha diferencia porque mi primer libro "Querido Diario", es un poemario. Yo siempre digo que escribir poemas para mí es un lugar donde yo me siento segura, donde yo me siento protegida, donde yo siento que puedo ser yo y lo más transparente y vulnerable. Entonces, cambiar de poesía a novela, si fue un salto completamente grande y tenebroso en un inicio”.

¿Qué mensaje podríamos rescatar de “La chica que coleccionaba crayones”?

“Yo creo que lo más importante o lo que yo quería que se llevara el público lector es que no tiene nada de malo ser tú. Que no tiene nada de malo que las personas te digan que eres una persona rara porque va a haber personas que te aprecien justo por estas diferencias o por estas rarezas. Creo que la gente correcta llega a tu vida y no tienes tú que forzar el encajar en ciertos espacios, donde simplemente no encajas. Va a haber espacios para ti donde tú vas a ser muy feliz y yo creo que ese es el mensaje que yo quería que se llevaran”.

¿Qué consejos les das a los jóvenes para darse cuenta si puede ser su primer amor o no?

“Yo creo que si tú te sientes cómoda o cómodo, si tú sientes que es un lugar seguro, si sientes que esta persona te acepta con todas tus rarezas y tus diferencias, con todo lo que tú eres, yo creo que ese es un una buena señal de que es un lugar correcto para quizás aventurarte. También a mí me encanta cuando las relaciones surgen de una amistad porque ya tienes esta base cimentada, donde hay confianza, conoces a la persona, donde ya han compartido tanto experiencias como pensamientos y emociones”.

¿Hay algo que quieras agregar del libro?

“Que es un sueño cumplido para mí y estoy muy feliz de que esté en librerías y voy a estar mucho más feliz de que lo lean. Gracias por darme la oportunidad de ser escritora, gracias a Editorial Planeta”.

¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

“Yo sigo escribiendo, estoy escribiendo dos cosas al mismo tiempo. Aún no hay nada concreto, no hay nada terminado, nada claro, pero sí sé que en el futuro hay muchas letras y espero que haya muchos libros”.

