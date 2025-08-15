¿Qué hay de nuevo… en el cine?

Comienza el fin de semana y aquellos que son aficionados al séptimo arte, o tienen como pasatiempo principal disfrutar de una salida a su sala de cine favorita, la cartelera de cine se renueva y tiene una programación que llamará la atención de los tapatíos. Consulta cuáles son las películas de estreno que ya se pueden ver en las salas de cine tapatías y organiza una salida para ver alguna de estas historias en la pantalla grande en tu mejor compañía.

Mirreyes vs. Godínez: Las Vegas

En su tercera aventura para la pantalla grande, estos personajes tendrán que viajar a Las Vegas para tratar de salvar a la empresa, luego de que Genaro (Daniel Tovar) comenta un error por estar planeando pedir la mano de Mich (Regina Blandón). Por supuesto, la Ciudad del Pecado tendrá que cuidarse de las ocurrencias de esta pandilla.

Además de Tovar y Blandón, la cinta cuenta con las actuaciones de Diana Bovio, Christián Vázquez, Michelle Rodríguez, Alejandro de Marino y Roberto Aguire, quienes mantienen su química a cuadro.

Toma Nota

La película tuvo como locación el icónico Caesars Palace de Las Vegas.

Es para ti si…

Nunca te has perdido en cines las películas de esta saga cómica del cine nacional.

Eddington

Joaquin Phoenix y Pedro Pascal son los protagonistas de Eddington, la nueva película de Ari Aster, aclamado director de Hereditary: El legado del diablo y Midsommar. En el elenco también participan Austin Butler y Emma Stone.

El realizador neoyorquino explora la comedia negra y el neo-wéstern para contar un relato ambientado en los días de pandemia, cuando un sheriff y un alcalde se enfrentarán en unos comicios electorales que se desenvolverán de manera convulsa.

Toma Nota

La película formó parte de la competencia oficial del Festival de Cannes este año. Además, gracias a este estreno, ahora hay tres películas de Pedro Pascal en cartelera: Los Cuatro Fantásticos, Amores Materialistas y Eddington.

Es para ti si…

Te gusta el cine de Ari Aster y si quieres más de Pedro Pascal.

Drácula

La novela clásica de Bram Stoker es llevada de nueva cuenta a la pantalla grande, pero ahora bajo la dirección del francés Luc Besson (El quinto elemento, Lucy). En esta pieza de inspiración gótica y acabado exuberante, el actor Caleb Landry Jones (Dogman) se reencuentra con Besson y hace el papel del icónico vampiro. En el reparto también participan Christoph Waltz y Zoë Blue, hija de Rosanna Arquette.

Toma Nota

Se estima que el personaje de Drácula ha aparecido en al menos 700 productos de cine, televisión, videojuegos y animaciones. El personaje tiene el Récord Guinness como el personaje literario con mayor número de iteraciones audiovisuales.

Es para ti si…

Sientes curiosidad respecto a cuál es la propuesta de Besson respecto a este legendario personaje.

Rosario: Herencia Maldita

Coproducido por Colombia y Estados Unidos, este largometraje de terror buscará convencer al público mexicano desde hoy. La trama gira en torno a Rosario Fuentes, una corredora de la bolsa de valores quien debe reencontrarse con su pasado tras la muerte de su abuela. Mientras intenta organizar las cosas de la fallecida, descubrirá que en su familia hay un pasado de rituales oscuros.

Toma Nota

La cinta es protagonizada por Emeraude Toubia, actriz canadiense de ascendencia mexicana y libanesa.

Es para ti si…

Eres de los que no deja pasar ninguna película de terror en cartelera.

Jujutsu Kaisen: El Tesoro Escondido/El Tesoro Perdido-La Película

Los fans de esta serie de anime tienen una visita obligada, sobre todo porque Gojo y Geto (dos de los personajes más icónicos de la saga) aparecen en el epicentro de la trama. En efecto, el pasado de esta dupla finalmente será revelado.

Toma Nota

Tanto el anime como el manga de Jujutsu Kaisen son tremendamente exitosos. De hecho, se estima que actualmente circulan 100 millones de copias del manga, lo que lo convierte en uno de los grandes fenómenos globales de las historietas japonesas.

Es para ti si…

Eres súper-mega fan de Jujutsu Kaisen.

Shadow Force: Sentencia de muerte

Kerry Washington y Omar Sy son las estrellas de esta película de acción dirigida por Joe Carnahan, mejor conocido por filmes como Un día para sobrevivir y Smokin’ Aces.

Dos agentes de una fuerza multinacional de operativos especiales rompieron las reglas de su trabajo y se enamoraron. Ahora tienen un hijo y, para protegerlo, están ocultos. Sin embargo, deberán volver a tomar las armas, pues han puesto una recompensa sobre sus cabezas.

Toma Nota

En el elenco también participan el nominado al BAFTA, Mark Strong, y la ganadora del Oscar®, Da’Vine Joy Randolph.

Es para ti si…

Te gustan las películas de acción al estilo de Mr. & Mrs. Smith o Back in Action.

Miraculous: Las aventuras de Lady Bug y Cat Noir

Los más pequeñitos de casa no van a querer perderse este estreno antológico que recopila los primeros tres capítulos de la sexta temporada de este gran fenómeno de la animación televisiva. Una vez más, viajaremos al París contemporáneo para ver a dos jóvenes luchar una vez más por la justicia utilizando sus gemas mágicas.

Toma Nota

La franquicia Miraculous nació hace ya una década y su éxito ha sido tal que hoy, además de los relatos audiovisuales, existen cómics, novelas cortas y hasta videojuegos.

Es para ti si…

Tienes pequeños en casa que nunca se pierden las aventuras de estos personajes.

El último rodeo

A pesar de su edad avanzada, una leyenda del rodeo decide entrar a una competencia de jineteo de toros con el fin de ayudar a su nieto, quien necesita ser sometido a una cirugía muy cara. El evento no sólo será complicado física y emocionalmente, sino que también lo encaminará a tratar de sanar las heridas del pasado, en especial las que lo han distanciado de su hija.

Producida, escrita y protagonizada por Neal McDonough.

Toma Nota

El último rodeo es dirigida por Jon Avnet, quien lograra popularidad en la década de 1990 gracias a cintas como Tomates verdes fritos y Algo muy personal.

Es para ti si…

Te gustan los dramas de reconexión familiar.

Con la colaboración de Arturo Garibay @ArturoGaribay.

XM