Gente Bien | Cumpleaños

Ángel Cervantes: Bienvenida a un nuevo año

Ángel Cervantes organizó una gran fiesta para celebra su cumpleaños 69 en compañía de seres queridos entre familiares y amigos

Por: Xochitl Martínez

Antonio Urrutia y Ángel Cervantes. GENTE BIEN JALISCO / S. Gómez

Juan Carlos Manjarrez y Jorge Luis Hernández. GENTE BIEN JALISCO / S. Gómez

Cumpleaños de Ángel Cervantes. GENTE BIEN JALISCO / S. Gómez

Álvaro Suárez, Ángel Cervantes y Héctor Castellanos. GENTE BIEN JALISCO / S. Gómez

Paco Navarrete y Antonio Laviada. GENTE BIEN JALISCO / S. Gómez

Luis Torres y Sergio González. GENTE BIEN JALISCO / S. Gómez

Ángel Cervantes, Waldo Saavedra, Rebeca Cervantes y Adriana González. GENTE BIEN JALISCO / S. Gómez

Cumpleaños de Ángel Cervantes. GENTE BIEN JALISCO / S. Gómez

Ángel y Rebeca Cervantes con Adriana González y Emiliano Cervantes. GENTE BIEN JALISCO / S. Gómez

Eder González, Beno Albarrán, Ángel Cervantes, Jorge Albarrán, El Viejo y Álvaro Suárez. GENTE BIEN JALISCO / S. Gómez

El cumpleañero recibió a sus invitados con mucho gusto y alegría, ya que la celebración comenzó desde la mañana con un desayuno mexicano, pancita estilo Querétaro y Montalayo traído desde Querétaro. Para la hora de la comida se sirvió mole poblano, birria tatemada, pozole, tacos de lengua, moronga, chicharrón en salsa roja y postres.

Durante la celebración se disfrutó de una atmósfera llena de cariño, alegría y sólidos lazos, donde el ambiente estuvo amenizado por la música de Jesús Razo y su guitarra, Amadeo, Coco Zaragoza y el Mariachi Viva Xalisco.

Evento: Cumpleaños de Ángel Cervantes.

Lugar: Hostería del Ángel.

Fecha: 22 de septiembre de 2025.

Invitados: 150.

