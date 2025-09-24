El cumpleañero recibió a sus invitados con mucho gusto y alegría, ya que la celebración comenzó desde la mañana con un desayuno mexicano, pancita estilo Querétaro y Montalayo traído desde Querétaro. Para la hora de la comida se sirvió mole poblano, birria tatemada, pozole, tacos de lengua, moronga, chicharrón en salsa roja y postres.

Durante la celebración se disfrutó de una atmósfera llena de cariño, alegría y sólidos lazos, donde el ambiente estuvo amenizado por la música de Jesús Razo y su guitarra, Amadeo, Coco Zaragoza y el Mariachi Viva Xalisco.

¡Muchas Felicidades!

Evento: Cumpleaños de Ángel Cervantes. Lugar: Hostería del Ángel. Fecha: 22 de septiembre de 2025. Invitados: 150.

CP