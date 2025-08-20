Miércoles, 20 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Gente Bien

Gente Bien | Sociales

Vuelven las novilladas: Una tarde para vivir la tauromaquia

El evento comenzó a las 2:00 pm y en su mayoría había jóvenes, nuevos taurinos y gente que no había tenido la oportunidad de conocer este mundo tan colorido y festivo

Por: Xochitl Martínez

Vuelven las novilladas en el Lienzo Charro Zermeño. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Vuelven las novilladas en el Lienzo Charro Zermeño. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Francisco Cabañas. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Francisco Cabañas. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Santiago Moreno. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Santiago Moreno. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Leonardo Delgadillo. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Leonardo Delgadillo. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Rodrigo de Alba Rulfo. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Rodrigo de Alba Rulfo. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Humberto Mora. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Humberto Mora. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Óscar Ramírez. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Óscar Ramírez. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Pablo Cañez. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Pablo Cañez. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Elba Toussaint. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Elba Toussaint. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Pablo Moreno. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Pablo Moreno. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Carlos Palomar y Andrea Padilla. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Carlos Palomar y Andrea Padilla. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

José Antonio Campuzano. GENTE BIEN JALISCO JALISCO / J. Soltero

José Antonio Campuzano. GENTE BIEN JALISCO JALISCO / J. Soltero

Diego Ochoa y Maitane López. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Diego Ochoa y Maitane López. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Renata Tovar y Pablo Moreno. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Renata Tovar y Pablo Moreno. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Ya están de vuelta las novilladas y el sábado 9 de agosto se realizó la primera de ellas en el Lienzo Charro Zermeño, ya que habrá una serie de cinco a lo largo de diversos fines de semana, donde habrá derroche de belleza con las guapas asistentes, comida típica, bebida y mucha alegría.

Las novilladas son organizadas por la Fundación Jalisco por su Cultura y Tradiciones y en esta ocasión la temática fue charra. El motivo es recaudar fondos para apoyar el tema de la charrería y la tauromaquia, con la participación también de las escaramuzas de los Zermeño.

El evento comenzó a las 2:00 pm y en su mayoría había jóvenes, nuevos taurinos y gente que no había tenido la oportunidad de conocer este mundo tan colorido y festivo. Hubo variedad de restaurantes, barecitos y también venta de ropa, accesorios, puros y mucho más.

Evento: Novillada.

Fecha: Sábado 9 de agosto.

Lugar: Lienzo Charro Zermeño.

Invitados: 900.

CP

Temas

  • Corrida
  • Novillada
  • Lienzo Charro Zermeño
  • Toros
  • Pablo Moreno
  • Gente Bien
  • Guadalajara
  • Óscar Ramírez
  • Erandi Rico
  • Felipe Aceves
  • Javier Ochoa
  • Jorge Lizárraga
  • Don Virgilio
  • Carlos Palomar
  • Andrea Padilla
  • Nicole Martínez
  • Marck Osorio
  • Renata Tovar
  • Santiago Moreno
  • José Antonio Campuzano
  • Luis Montes de Oca
  • Elba Toussaint
  • Sebastián Saldaña
  • Rodrigo de Alba Rulfo
  • Luciana Peña
  • Maitane López
  • Diego Ochoa

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones