Ya están de vuelta las novilladas y el sábado 9 de agosto se realizó la primera de ellas en el Lienzo Charro Zermeño, ya que habrá una serie de cinco a lo largo de diversos fines de semana, donde habrá derroche de belleza con las guapas asistentes, comida típica, bebida y mucha alegría.

Las novilladas son organizadas por la Fundación Jalisco por su Cultura y Tradiciones y en esta ocasión la temática fue charra. El motivo es recaudar fondos para apoyar el tema de la charrería y la tauromaquia, con la participación también de las escaramuzas de los Zermeño.

El evento comenzó a las 2:00 pm y en su mayoría había jóvenes, nuevos taurinos y gente que no había tenido la oportunidad de conocer este mundo tan colorido y festivo. Hubo variedad de restaurantes, barecitos y también venta de ropa, accesorios, puros y mucho más.

Evento: Novillada. Fecha: Sábado 9 de agosto. Lugar: Lienzo Charro Zermeño. Invitados: 900.

CP