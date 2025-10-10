Celebra Placencia Muebles 90 Aniversario

En una cena a la que acudieron proveedores, colaboradores e invitados especiales, Placencia Muebles celebró este viernes su 90 Aniversario.

En el evento realizado en Expo Guadalajara asistieron más de 450 invitados tanto nacionales como extranjeros.

Durante su discurso, el presidente de Grupo Placencia, Leonardo Placencia Enríquez, agradeció a todos los invitados por asistir a la celebración de estos 90 años.

"No sólo para Placencia, para todos los presentes que de alguna forma o de otra forman la familia Placencia es una ocasión especial", dijo.

Destacó que la familia Placencia es una familia unida, integrada forjada con la herencia de su padre Andrés Placencia Barajas.

"Valores e integridad ha sido la pauta que yo aprendí de él, no disfrute mucho a mi padre, pero aprendí lo suficiente de lo que es el buen vivir y mucho más importante el ser que el tener", comentó.

Comentó que permanecer 90 años y crecer en este noble y gran negocio de los muebles no es fácil.

"Pocas empresas en el mundo, conforme a estadísticas que conocemos tienen este tiempo y pocas todavía menos han llegado y conforme a la estadística, solamente 6 por ciento llegan a la cuarta generación", aseguró.

Aclaró que durante estos 90 años el camino no ha sido fácil, ya que han enfrentado problemas, muchas caídas y fracasos, pero desde luego éxitos.

Leonardo Placencia Martínez, director general, comentó que llegar a los 90 años no hubiera sido posible sin la tenacidad de su abuelo Andrés Placencia Barajas y la visión de su padre Leonardo Placencia Enríquez.

"Don Andrés forjó los pilares de la empresa, él los forjó con el ejemplo, con los valores, los valores como la honestidad, la disciplina, la ética, que seguramente en sus principios en su taller donde nacimos como fabricantes seguramente no tenía una placa de acero como la tenemos hoy con los valores, pero él con su ejemplo mostraba el camino, camino que mi padre seguramente veía en él."

Fernando Placencia Martínez, director Comercial y de Operaciones, destacó la trayectoria de la empresa.

Recordó que fue en 1935 cuando su abuelo Andrés Placencia Barajas inició lo que es hoy esta compañía líder en el mercado en Guadalajara y con presencia en Querétaro, León, Irapuato y Puebla, con más de 600 colaboradores, 155 proveedores.

