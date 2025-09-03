Septiembre es el mes de ayudar en Nosotros por los Niños con Cáncer, A.C. y están muy emocionados porque comienza la campaña Endulza tu Corazón, en el que participan destacadas reposteras de la ciudad que se sumarán a esta buena causa donando parte de sus las ventas de su creaciones que se realicen del 9 al 25 de septiembre.Ellas son Marisa Lazo con Pastelerías Marisa, Paulette Pardo con Paulette Pastelería, Marianna Gallo con Marianna Postreros, Ana Paula Cantarero y Paola Reynoso con Healthy Comfort Food Market, Ale Álvarez con Alekka Artisan Bakery, Ximena Orendain con Abuela Mía Repostería, Regina Martínez con Pichoun Arte Repostería e Inés Rosales con Masa por i.Gente Bien realizó un shooting en el piso de Oncología del Hospital General de Occidente, donde asistieron con algunas de sus deliciosas creaciones y las compartieron con los niños del Hospital Zoquipan, quienes lucieron como chefs profesionales en esta mágica sesión.Esta es la segunda vez que se realiza la campaña Endulza tu Corazón y pasteleras que participaron el año pasado, se unirán nuevamente a la causa con su postres entre ellas son Mariana Sánchez de Make Bakery, Patricia Rodríguez de Pale Bakery y Paulina Echeverría de Eloise Cookies; Edurne y Miren Navarro de Karmele Repostería.No te pierdas las sorpresas que habrá en este Tradicional Bazar de Nosotros por los Niños con Cáncer, dónde habrá el corte inaugural teniendo como invitada especial a la señora Maye Villa de Lemus, Niños Emprendedores, Tarde de Vinos, Un brunch + clase de cocina, Tarde de Margaritas, así como un buffet de tapas y antojitos. Con la oportunidad de adquirir increíbles productos de belleza, prendas de ropa, accesorios, postres y más.El año pasado se apoyó a 36 niños y jóvenes con cáncer que son atendidos en el Hospital General de Occidente, brindando quimioterapias, radioterapias, estudios de diagnóstico y laboratorio; medicamentos orales y de soporte, así como transporte y albergue durante seis meses, siendo el costo mensual promedio de ocho mil pesos por niño. CP