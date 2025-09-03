Miércoles, 03 de Septiembre 2025

Dalton Honda Excelencia Motors reinaugura sus instalaciones

El pasado jueves 28 de agosto Dalton se vistió de manteles largos para celebrar en la reinauguración y 30 aniversario de su agencia Dalton Honda Excelencia Motors

Por: Xochitl Martínez

Antonio Arroyo, Eliel Trujillo, Edmundo Amutio, Juan Pedro Woolfolk, Salomón Chidán, Yuichi Murata, Andrés Caballero, Juan Chidán, Robin Guzmán, Harik Cassani y Santiago Moreno en la reinauguración de la Agencia Honda Excelencia. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 5 de septiembre 2025

Con una ambientación japonesa, la agencia recibió a los más de 150 invitados, entre los que destacaron directivos de Honda México y Dalton Corporación. Después de unas palabras de bienvenida y agradecimientos, se procedió a realizar el memorable corte de listón, para celebrar los 30 años de apertura de la primera agencia de autos Dalton.

Yuichi Murata. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez
Jorge González y Angélica Mendoza. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Además de poder escribir buenos deseos y pensamientos en la tradicional ceremonia de Tanzakus, los invitados disfrutaron de un performance japonés y una variedad de bocadillos, acompañados por Sake Nami, Cerveza Asahi, Stella Artois y coctelería, en un ambiente amenizado con DJ.

Andrea Mendoza y Valeria Flores. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez
Luis Raúl de la Cerda e Ilse Castil. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Dalton Honda Excelencia Motors fue la primera agencia automotriz de grupo Dalton, y la primera de Honda en México, la cual abrió sus puertas en 1995. Dedicados a ofrecer una atención de excelencia japonesa a todos sus clientes.

Evento: Reinauguración de la Agencia Honda Excelencia.

Lugar: Av. Adolfo López Mateos Sur 4320.

Fecha: 28 de agosto de 2025.

Invitados: 160.
Harik Cassani. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez
Yuichi Murata, Salomón Chidán, Antonio Arroyo, Juan Chidán y Andrés Caballero en la reinauguración de Dalton Honda Excelencia Motors. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 5 de septiembre 2025

Agencia Honda Excelencia

Av. Adolfo López Mateos Sur 4320, Col. Loma Bonita.

Tel. 33 38 84 60 00.

Página Web: daltonhonda.com.mx

Facebook: Honda Dalton

Instagram: hondaexcelenciamotors

Tik Tok: @hondaexcelenciamotors

