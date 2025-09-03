Dalton Honda Excelencia Motors reinaugura sus instalaciones

Con una ambientación japonesa, la agencia recibió a los más de 150 invitados, entre los que destacaron directivos de Honda México y Dalton Corporación. Después de unas palabras de bienvenida y agradecimientos, se procedió a realizar el memorable corte de listón, para celebrar los 30 años de apertura de la primera agencia de autos Dalton.Además de poder escribir buenos deseos y pensamientos en la tradicional ceremonia de Tanzakus, los invitados disfrutaron de un performance japonés y una variedad de bocadillos, acompañados por Sake Nami, Cerveza Asahi, Stella Artois y coctelería, en un ambiente amenizado con DJ.Dalton Honda Excelencia Motors fue la primera agencia automotriz de grupo Dalton, y la primera de Honda en México, la cual abrió sus puertas en 1995. Dedicados a ofrecer una atención de excelencia japonesa a todos sus clientes.Av. Adolfo López Mateos Sur 4320, Col. Loma Bonita.Tel. 33 38 84 60 00.Página Web: daltonhonda.com.mxFacebook: Honda DaltonInstagram: hondaexcelenciamotorsTik Tok: @hondaexcelenciamotorsCP