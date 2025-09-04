Pero, ¿qué acordaron?

El discurso fue el mismo de siempre y no se dijo nada nuevo. “Los Gobiernos de México y Estados Unidos reafirman nuestra cooperación en materia de seguridad, jamás en la historia ha habido el nivel de cooperación que existe en estos momentos, que respeta la soberanía y que ha dado resultados concretos”, dijo el secretario de Estado Marco Rubio en el mensaje que dio junto al Canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente, después de que la delegación estadounidense se reunió en Palacio Nacional con la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Se dijo que ambos países “reafirman nuestra cooperación en materia de seguridad, la cual se basa en principios de reciprocidad, respeto a la soberanía e integridad nacional, responsabilidad compartida, así como de confianza mutua”.

En serio, ¿hay confianza mutua? Un día antes, antes de abordar el avión en Miami, Florida, que trasladó a Marco Rubio a México, el funcionario estadounidense en tono agresivo dijo que “El presidente -Donald Trump- está decidido a ir a la ofensiva contra los cárteles de la droga y el tráfico de drogas en Estados Unidos. Estas organizaciones no solo desestabilizan a nuestro país, sino a todo el Caribe. Los días de impunidad se acabaron. Se usará todo el poder de Estados Unidos para enfrentarlos y erradicarlos sin importar donde operen”. Entonces, ¿habrá o no respeto a la soberanía e integridad nacional? ¿Cuál es el mensaje verídico del secretario de Estado, el que dio en Miami un día antes o el que emitió después de entrevistarse ayer con la presidenta Sheinbaum?

Se habló de manera genérica, con frases de ‘cajón’ y sin fondo. “Los dos Gobiernos tienen la intención de fortalecer aún más la colaboración en materia de salud pública y coordinar campañas para prevenir el abuso de sustancias ilícitas y opioides”. ¿En serio, para eso vino el secretario de Estado a esta ‘cacaraqueada’ y esperada reunión, para fortalecer la colaboración en campañas públicas para prevenir abusos de sustancias ilícitas?

Fue mucha faramalla desde la llegada de Marco Rubio al aeropuerto Felipe Ángeles, con un gran despliegue de seguridad y con un comité de bienvenida encabezado por el Canciller De la Fuente, para una reunión de apenas 90 minutos con la presidenta Sheinbaum para tratar el delicado y prioritario asunto del acuerdo sobre seguridad entre México y Estados Unidos. ¿Que el tema no requiere más tiempo y que se den más detalles de los “históricos niveles de cooperación”? ¿Qué acordaron?

Usted, ¿qué opina?