AKRON EV impulsa la electromovilidad en Guadalajara

AKRON EV es la unidad de negocios de AKRON que impulsa la electromovilidad a través de la instalación y operación de puntos de recarga. Actualmente hay 22 en Guadalajara y se espera tener más de 35 funcionando a finales de 2025.

AKRON EV. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 5 de septiembre 2025

María José Palomar, gerente de electromovilidad de AKRON, explica que el objetivo es poder ofrecer infraestructura de los puntos de recarga para autos eléctricos de manera rápida y ágil con una aplicación 100% digital. Agrega que también “están en búsqueda de socios comerciales que les interese poner un centro de recarga, ya sea en centros comerciales, clubes, desarrollos, estacionamientos”.

Los primeros puntos se instalaron en el centro comercial Andares, y ahora los Clubes Atlas son los primeros centros privados que se suman a este proyecto. Al respecto, Fernando Espinoza García, director de Clubes Atlas, explica que fue hace dos meses cuando se instalaron los primeros puntos con una demanda importante.

Actualmente operan puntos de carga en el Club Atlas Colomos, Club Atlas Country y próximamente en el Club Atlas Chapalita. Fernando Espinoza García agrega que “es una necesidad para un número importante de asociados, los autos híbridos y eléctricos están en aumento, no es un tema de moda, es una necesidad y es una cultura del cuidado del medio ambiente”. Y añade que con los centros de recarga los socios tienen la comodidad de recargar sus vehículos mientras conviven o realizan sus actividades deportivas o sociales en el club. Los beneficios que ofrece a los socios el tener este servicio es la reducción de emisiones contaminantes, disminuye el ruido y genera un ambiente más sano. Además detalló que la visión de los Clubes Atlas es ser la marca líder en clubes deportivos sociales, sustentables y ecológicos.

¿Cómo funciona?

AKRON EV ofrece dos tipos de recarga: La carga semi rápida en centros comerciales y clubes deportivos, y las cargas ultra rápidas que se instalarán en las estaciones de servicio y corredores carreteros. Sólo tienes que descargar la app AKRON EV, acudir a un centro de recarga, acceder a la app y elegir el número de conector con el que se hará la carga (para BYD requiere adaptador). Luego hacer el pago con tarjeta de crédito o débito, conectar el auto y seleccionar la velocidad de carga. El costo de la recarga es una tarifa dinámica, ya que el usuario puede elegir cuánto cargar, a cuánta potencia y cuánto pagar, los precios se encuentran en la app de AKRON EV.

AKRON EV. GENTE BIEN JALISCO / Cortesía

