Estilo a cada paso: Converse Counter Climate

La colección Counter Climate regresa esta temporada como la aliada perfecta para esos días en los que el clima cambia sin previo aviso. Bajo el sol, entre charcos o en medio de la lluvia, Converse transforma sus siluetas más icónicas con materiales innovadores y detalles funcionales, diseñados para enfrentar lo inesperado sin renunciar al estilo que define cada paso.

Estarás seco y confortable

Cada par de esta colección está confeccionado con materiales repelentes al agua, garantizando que el primer contacto con el pavimento no signifique mojarte. Sus suelas antiderrapantes, pensadas para el día a día, ofrecen seguridad y confianza en cada movimiento, brindando la libertad de desplazarse con comodidad en cualquier entorno. Además, los tradicionales ojillos laterales desaparecen en esta versión, priorizando mantener el interior protegido, seco y confortable.

Además del colorido, cuentan co forros internos térmicos

Algunos modelos incorporan tecnologías de alto desempeño como TecTuff®, que aporta mayor resistencia a la abrasión, o GORE-TEX®, reconocida mundialmente por su impermeabilidad y transpirabilidad, elevando así el rendimiento de la colección y ofreciendo un nivel extra de protección en condiciones más extremas.

Diseños y materiales innovadores

La inspiración outdoor se refleja en acabados y texturas que combinan lo urbano con lo aventurero, mientras que los forros internos térmicos aseguran mantener los pies cálidos y cómodos en cualquier ambiente. Esta propuesta está disponible para dama, caballero e infantil, porque todos necesitamos un par listo para acompañarnos en lo inesperado.

Aportan mayor resistencia en condiciones extremas

Con Converse Counter Climate, el clima deja de ser un obstáculo y se convierte en parte del camino. Encuentra la colección en converse.com.mx y en Boutiques Converse. Una propuesta que redefine el concepto de sneakers al unir diseño, funcionalidad y tecnología accesible, para que el mal clima nunca sea un límite.

