Yoga facial según la forma de tu rostro

El yoga facial es una práctica de bienestar que combina movimientos, estiramientos y masajes específicos para tonificar los músculos del rostro, mejorar la circulación sanguínea y estimular la producción de colágeno de forma natural. Al igual que el yoga corporal, busca el equilibrio entre fuerza, relajación y conciencia corporal, pero enfocado en la piel y musculatura facial.

Los movimientos tonificarán tus músculos faciales / Foto: Cortesía Flawless Contour

Beneficios del yoga facial

● Tonificación muscular: Fortalece más de 40 músculos faciales

● Reducción de líneas de expresión: Suaviza arrugas y previene nuevas

● Mejora la circulación: Aporta oxígeno y nutrientes a la piel

● Drenaje linfático: Reduce hinchazón y bolsas bajo los ojos

● Relajación profunda: Libera tensión acumulada en mandíbula, frente y cuello

● Glow natural: Mejora la textura y luminosidad de la piel

Y lo mejor: es una técnica no invasiva, sin químicos, y completamente personalizada.

¿Cómo adaptar tu rutina según la forma de tu rostro? Cada tipo de rostro tiene zonas que requieren atención especial. Al personalizar tu rutina, puedes trabajar de forma más efectiva y ver resultados más rápidos.

Flawless Contour es un dispositivo de belleza que combina vibración terapéutica con cabezales intercambiables (rodillo y masajeador) para estimular la piel y potenciar los efectos del yoga facial.

Recupera la firmeza en tu piel / Foto: Cortesía

● Rostro ovalado: Mantener simetría y firmeza ejercicio clave: “V-lift” para contorno de ojos y pómulos con Flawless Contour: usa el cabezal vibratorio desde la mandíbula hacia las sienes para reafirmar

● Rostro redondo: Definir contornos y estilizar mejillas ejercicio clave: “Fish face” y elevación de mandíbula con Flawless Contour: masaje vertical desde el mentón hacia las orejas para afinar

● Rostro cuadrado: Relajar tensión mandibular y suavizar ángulos ejercicio clave: “Jaw release” y estiramiento de cuello movimientos circulares en la mandíbula y sienes para liberar tensión

● Rostro en forma de corazón: Equilibrar frente y mentón ejercicio clave: “Forehead smoother” y lifting de cejas: masaje en la frente y entrecejo para relajar y armonizar

● Rostro Alargado: Levantar mejillas y fortalecer laterales ejercicio clave “Cheek lifter” y sonrisa forzada: masaje ascendente desde los pómulos hacia las orejas para estimular volumen

Con la disciplina y constancia notarás los cambios en tu rostros / Foto: Cortesía



Tips para usar Flawless Contour:

● Aplica tu serum o aceite facial favorito antes de usarlo

● Usa el rodillo frío para descongestionar y tonificar

● El cabezal vibratorio ayuda a relajar músculos profundos

● Úsalo 5–10 minutos al día, idealmente por la mañana o antes de dormir

